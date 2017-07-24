В Петербурге пройдет ярмарка современного искусства в форме квеста

В Лофт-проекте «Этажи» 29–30 июля пройдет пятая Седьмая независимая ярмарка современного искусства, организаторами которой стали молодые петербургские художники и кураторы, в числе которых Лизавета Матвеева и Анастасия Скворцова.

Мероприятие пройдет в формате игры — последний этаж здания на Лиговском проспекте превратится в урбанистическое пространство, жителями которого являются различные городские группы: от субкультурных объединений до музыкальных банд. Авторы работ будут взаимодействовать с посетителями через перфоманс — вырубать топором архитектурные эскизы дома мечты, устраивать персональные саунд-арт перформансы, танцевать, украшать и наряжать зрителей. Вдохновляясь атмосферой Нью-Йорка 1980-х годов, с его хип-хоп разборками и проявлениями маргинальных слоев общества, организаторы ярмарки создают театр города, частью которого может стать любой желающий.

Каждый раз художники приезжают на ярмарку с тем, чтобы продать свои работы по доступным ценам. Во второй день пройдет серия диджей-сетов, перформансов и концертов, а также аукцион современного искусства, ведущей которого станет художница из Петербурга Лера Лернер. Список лотов будет доступен позднее.

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