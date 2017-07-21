У моста Кадырова в Петербурге появилось граффити с Анной Ахматовой
У моста имени Кадырова в Петербурге неизвестные нарисовали граффити с изображением профиля поэтессы Анны Ахматовой. Об этом сообщило отделение «Открытой России» на странице в Facebook.
Ранее неизвестные установили табличку с надписью «Ахматовский», составленную из картонных букв, и портрет Анны Ахматовой.
Напомним, мост через Дудергофский канал был переименовал в мост Ахмата Кадырова по решению Топонимической комиссии 30 мая 2016 года. Это решение вызвало бурю недовольства среди горожан.
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