У моста Кадырова в Петербурге появилось граффити с Анной Ахматовой

У моста имени Кадырова в Петербурге неизвестные нарисовали граффити с изображением профиля поэтессы Анны Ахматовой. Об этом сообщило отделение «Открытой России» на странице в Facebook.

Ранее неизвестные установили табличку с надписью «Ахматовский», составленную из картонных букв, и портрет Анны Ахматовой.

Напомним, мост через Дудергофский канал был переименовал в мост Ахмата Кадырова по решению Топонимической комиссии 30 мая 2016 года. Это решение вызвало бурю недовольства среди горожан.