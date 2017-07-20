Первая военная драма Кристофера Нолана, театр в городских квартирах и дополненная реальность в Эрмитаже — мы знаем, как провести эти выходные в городе и области.
Уикенд в Петербурге: с 20 по 23 июля
с 20 июля
«Дюнкерк» / Dunkirk
Впервые в своей карьере Кристофер Нолан взялся за картину, основанную на реальных исторических событиях: сам написал сценарий (как и в легендарном «Начале») и утвердил на главные роли Тома Харди, Киллиана Мерфи и участника бойз-бэнда One Direction Гарри Стайлса (которому пришлось оплатить телохранителя из-за бурного внимания несовершеннолетних поклонниц его творчества).
Впервые в своей карьере Кристофер Нолан взялся за картину, основанную на реальных исторических событиях: сам написал сценарий (как и в легендарном «Начале») и утвердил на главные роли Тома Харди, Киллиана Мерфи и участника бойз-бэнда One Direction Гарри Стайлса (которому пришлось оплатить телохранителя из-за бурного внимания несовершеннолетних поклонниц его творчества).
с 20 июля
«Берлинский синдром» / Berlin Syndrome
Психологический триллер о болезненных отношениях для всех любителей немецкой столицы, в которой так много заброшенных зданий. Австралийка Клэр путешествует одна по Европе. В Берлине она знакомится со школьным учителем Энди, проводит с ним ночь и влюбляется так сильно, что не хочет его покидать. Через какое-то время выясняется, что оставить нового друга и его дом не так уж и просто.
Психологический триллер о болезненных отношениях для всех любителей немецкой столицы, в которой так много заброшенных зданий. Австралийка Клэр путешествует одна по Европе. В Берлине она знакомится со школьным учителем Энди, проводит с ним ночь и влюбляется так сильно, что не хочет его покидать. Через какое-то время выясняется, что оставить нового друга и его дом не так уж и просто.
с 20 июля
«Заячья школа» / Rabbit school
Немецкий анимационный фильма по знаменитой детской книжке Альберта Сикстуса. Городской заяц Макс случайно попадает в старомодную школу. Здесь благовоспитанные ученики начинают день с зарядки и заняты чинными уроками, связанными с пасхой. Почему фильм о пасхальных зайцах при этом выпускают в конце июля – загадка.
Немецкий анимационный фильма по знаменитой детской книжке Альберта Сикстуса. Городской заяц Макс случайно попадает в старомодную школу. Здесь благовоспитанные ученики начинают день с зарядки и заняты чинными уроками, связанными с пасхой. Почему фильм о пасхальных зайцах при этом выпускают в конце июля – загадка.
20 июля
Новая Голландия
Концерт London Grammar
Через месяц после релиза второго студийного альбома Truth Is a Beautiful Thing в Петербурге выступит номинант на Brit Awards в категории «Лучший британский прорыв», трип-хоп трио, прославившееся лиричным гимном об утраченном времени Wasting My Young Years.
Через месяц после релиза второго студийного альбома Truth Is a Beautiful Thing в Петербурге выступит номинант на Brit Awards в категории «Лучший британский прорыв», трип-хоп трио, прославившееся лиричным гимном об утраченном времени Wasting My Young Years.
20 июля
22:00
Садовая ул., 12
Концерт Линды
Одна из первых подопечных продюсера Максима Фадеева, знаковая киберпанк-певица 90-х, прославившаяся на всю страну хитом «Ворона», даст концерт в ресторане Mad Max. Место выбрано неслучайно — интерьеры заведения с названием одноименного блокбастера выполнены в родном для певицы техногенном стиле.
Одна из первых подопечных продюсера Максима Фадеева, знаковая киберпанк-певица 90-х, прославившаяся на всю страну хитом «Ворона», даст концерт в ресторане Mad Max. Место выбрано неслучайно — интерьеры заведения с названием одноименного блокбастера выполнены в родном для певицы техногенном стиле.
21 июля
Открытие VR кинотеатра в Эрмитаже
В Главном штабе заработает кинотеатр в формате виртуальной реальности, где покажут фильм «Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве» с Константином Хабенским в главной роли. Мистический экскурсовод в его исполнении проведет зрителей через значимые эпохи: от Екатерины II до наших дней. Костюм главного российского актера современности создал дизайнер Янис Чамалиди.
В Главном штабе заработает кинотеатр в формате виртуальной реальности, где покажут фильм «Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве» с Константином Хабенским в главной роли. Мистический экскурсовод в его исполнении проведет зрителей через значимые эпохи: от Екатерины II до наших дней. Костюм главного российского актера современности создал дизайнер Янис Чамалиди.
21 июля
20:00
Новая сцена Александринского театра
Фестиваль «Молодость и вино»
Событие объединяет всех, кто любит хорошее вино, живой джаз и европейское кино. Любителей солнечного напитка, помимо дегустации, ждут лекции о винной культуре и маркет с аксессуарами для винных вечеринок. Гостям откроют недоступную в обычное время крышу театра, откуда открывается живописный вид на центр Петербурга.
Событие объединяет всех, кто любит хорошее вино, живой джаз и европейское кино. Любителей солнечного напитка, помимо дегустации, ждут лекции о винной культуре и маркет с аксессуарами для винных вечеринок. Гостям откроют недоступную в обычное время крышу театра, откуда открывается живописный вид на центр Петербурга.
21 июля
Фестиваль «Точка доступа»
Победитель конкурса театральных грантов Михаила Прохорова нарушает правила и заветы классического репертуарного театра, расположившись в нестандартных локациях: московском парке Победы, ДК связи и обычных городских квартирах в центре. В этом году фестиваль тематически связан со 100-летием Октябрьской революции.
Победитель конкурса театральных грантов Михаила Прохорова нарушает правила и заветы классического репертуарного театра, расположившись в нестандартных локациях: московском парке Победы, ДК связи и обычных городских квартирах в центре. В этом году фестиваль тематически связан со 100-летием Октябрьской революции.
22-23 июля
ЦВЗ «Манеж»
Фестиваль «ПроТоАрт»
Каждый посетитель сможет выбрать свой уникальный маршрут по современному искусству (живописи, скульптуре, театру, перфомансам, музыке, видеоарту и инсталляциям), составленный по принципу спонтанного выбора и случайных чисел. Гости увидят представления «Театр.doc», выставку высокотехнологического искусства Improtech, услышат джазовый оркестр под руководством Famoudou Don Moye и Михаила Трофименкова со своей авторской программой и лекцией «Кино и импровизация».
Каждый посетитель сможет выбрать свой уникальный маршрут по современному искусству (живописи, скульптуре, театру, перфомансам, музыке, видеоарту и инсталляциям), составленный по принципу спонтанного выбора и случайных чисел. Гости увидят представления «Театр.doc», выставку высокотехнологического искусства Improtech, услышат джазовый оркестр под руководством Famoudou Don Moye и Михаила Трофименкова со своей авторской программой и лекцией «Кино и импровизация».
22 июля
ЦПКиО им. С. М. Кирова
Фестиваль йоги и музыки Wanderlust 108
Тысячи поклонников йоги, бега и электронной музыки объединятся на площадке Елагина Острова, где пройдет спортивный триатлон с забегом на дистанцию 5 км, потоковое занятие йогой и медитацией, мастер-класс по зумбе, авторский класс Мадонны Jaw Breaker, слеклайн, мастер-класс по зыонг-шинь и множество других спортивных уроков. За музыкальное сопровождение отвечают ведущие электронщики лейбла Rockstarbody Records, основанного DJ Kosinus.
Тысячи поклонников йоги, бега и электронной музыки объединятся на площадке Елагина Острова, где пройдет спортивный триатлон с забегом на дистанцию 5 км, потоковое занятие йогой и медитацией, мастер-класс по зумбе, авторский класс Мадонны Jaw Breaker, слеклайн, мастер-класс по зыонг-шинь и множество других спортивных уроков. За музыкальное сопровождение отвечают ведущие электронщики лейбла Rockstarbody Records, основанного DJ Kosinus.
22 июля
17:00
Фестиваль «Опера — всем»
Торопитесь увидеть последнее классическое представление под открытым небом на плацу Екатерининского дворца в Царском Селе. Основным элементом декорации к «Кармен» станет парадный ряд барочных арок — строгий и ритмичный, прекрасно сочетающийся с маршевым характером музыки Бизе.
Торопитесь увидеть последнее классическое представление под открытым небом на плацу Екатерининского дворца в Царском Селе. Основным элементом декорации к «Кармен» станет парадный ряд барочных арок — строгий и ритмичный, прекрасно сочетающийся с маршевым характером музыки Бизе.
22 июля
Открытие плавучего бара Апрель»
Трехпалубный теплоход разделят на тематические зоны: чилаут, концертную и барную. Первый рейс запустят с Дворцовой набережной. В основе коктейльной карты — классические рецепты, крафтовое пиво предоставит бар-магазин Craft Bottle. Из еды — снеки, бургеры и сендвичи. На открытии выступят московская группа Volkov (ex. Toch-v-Toch) и фронтмен группы «1314» Гена Боголепов с диджей-сетом.
Трехпалубный теплоход разделят на тематические зоны: чилаут, концертную и барную. Первый рейс запустят с Дворцовой набережной. В основе коктейльной карты — классические рецепты, крафтовое пиво предоставит бар-магазин Craft Bottle. Из еды — снеки, бургеры и сендвичи. На открытии выступят московская группа Volkov (ex. Toch-v-Toch) и фронтмен группы «1314» Гена Боголепов с диджей-сетом.
22-23 июля
Павловский парк
Фестиваль «Императорский букет»
Флористы воплотят цветочные сюжеты в инсталляциях на 14 площадках Павловского парка. Гости увидят театрализованные представления — например, шествие «Приветствие императрицы» от Парадного поля по Тройной липовой аллее к Парадному плацу: «фрейлины» и «пажи» сопроводят ее, одетую в платье с огромным шлейфом из живых цветов. В парке пройдут фортепианные концерты, выступление оркестра, и исполнение романсов Бортнянского.
Флористы воплотят цветочные сюжеты в инсталляциях на 14 площадках Павловского парка. Гости увидят театрализованные представления — например, шествие «Приветствие императрицы» от Парадного поля по Тройной липовой аллее к Парадному плацу: «фрейлины» и «пажи» сопроводят ее, одетую в платье с огромным шлейфом из живых цветов. В парке пройдут фортепианные концерты, выступление оркестра, и исполнение романсов Бортнянского.
22-23 июля
Новая Голландия
«Архитектурная дача»
Алиса Маркова и Александра Епешина из «Общества юных архитекторов» устроят двухдневный урбанистический марафон, на котором дети и взрослые возведут арт-объекты в компании профессиональных архитекторов, столяров и художников.
Алиса Маркова и Александра Епешина из «Общества юных архитекторов» устроят двухдневный урбанистический марафон, на котором дети и взрослые возведут арт-объекты в компании профессиональных архитекторов, столяров и художников.
23 июля
Музей уличного искусства
Бесплатные экскурсии на жестовом языке в Музее стрит-арта
Глухие и слабослышащие петербуржцы увидят работы выставки «Праздник к вам приходит», посвященной 100-летию Октябрьской революции — специально подготовленные экскурсоводы проведут лекции на языке жестов. Участие в экскурсии бесплатно для посетителей с инвалидностью и одного сопровождающего.
Глухие и слабослышащие петербуржцы увидят работы выставки «Праздник к вам приходит», посвященной 100-летию Октябрьской революции — специально подготовленные экскурсоводы проведут лекции на языке жестов. Участие в экскурсии бесплатно для посетителей с инвалидностью и одного сопровождающего.
23 июля
Эрмитаж
Выставка «Маноло Бланик. Обувь как искусство»
Последний день работы выставки, где представлены 214 пар туфель и 30 авторских рисунков в шести тематических разделах, а также туфли, вдохновленные работами Пикассо и Матисса, обувь, посвященная историческим личностям или созданная специально для фильмов (например, для «Марии-Антуаннеты» Софии Копполы), и просто красивые пары, которые вожделела героиня сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу.
Последний день работы выставки, где представлены 214 пар туфель и 30 авторских рисунков в шести тематических разделах, а также туфли, вдохновленные работами Пикассо и Матисса, обувь, посвященная историческим личностям или созданная специально для фильмов (например, для «Марии-Антуаннеты» Софии Копполы), и просто красивые пары, которые вожделела героиня сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу.
23 июля
15:00
универмаг Au Pont Rouge
Экскурчия «Модный Петербург: XX век»
Какие модельеры начала XX века шили платья для императрицы, где покупали костюмы главные модники Петрограда, как работал Ленинградский дом моделей одежды и какой марке был посвящен первый в Петербурге бутик монобрендовой одежды в 90-е годы — об этом петербуржцы узнают на пешей прогулке по городу, которая начнется у дверей мекки городских модников.
Какие модельеры начала XX века шили платья для императрицы, где покупали костюмы главные модники Петрограда, как работал Ленинградский дом моделей одежды и какой марке был посвящен первый в Петербурге бутик монобрендовой одежды в 90-е годы — об этом петербуржцы узнают на пешей прогулке по городу, которая начнется у дверей мекки городских модников.
23 июля
Музей уличного искусства
Мастер-класс «Лови момент»
Петербуржцы освоят теорию и практики стрит-арта и попробуют себя в разных направлениях уличного искусства – от создания наклеек до рисования граффити. Завершением занятий станет создание инсталляции с продуманной художественной концепцией.
Петербуржцы освоят теорию и практики стрит-арта и попробуют себя в разных направлениях уличного искусства – от создания наклеек до рисования граффити. Завершением занятий станет создание инсталляции с продуманной художественной концепцией.
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