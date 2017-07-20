Уикенд в Петербурге: с 20 по 23 июля

с 20 июля

«Берлинский синдром» / Berlin Syndrome



Психологический триллер о болезненных отношениях для всех любителей немецкой столицы, в которой так много заброшенных зданий. Австралийка Клэр путешествует одна по Европе. В Берлине она знакомится со школьным учителем Энди, проводит с ним ночь и влюбляется так сильно, что не хочет его покидать. Через какое-то время выясняется, что оставить нового друга и его дом не так уж и просто.