Uber и «Яндекс.Такси» объединяются

«Яндекс» и Uber объединяют бизнес заказа такси. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба «Яндекс».

По условиям соглашения, Uber и «Яндекс» инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию.

«Мы, «Яндекс.Такси» и Uber, решили объединить наши сервисы и бизнесы в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане, — приводятся в сообщении слова гендиректора «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна. — Вместе мы будем строить «персональный общественный транспорт» — альтернативу личному автомобилю, автобусам или метро».

Для рядовых пользователей, по словам Худавердяна, ничего не изменится — для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — «Яндекс.Такси» и Uber, однако база водителей будет объединена в единую платформу. «Это позволит им в одном приложении получать заказы как от Яндекс.Такси, так и от Uber. Такое объединение существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега. Всё это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки", — уточняет он.

Более того, «Яндекс.Такси» и Uber договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. Например, прилетев в Лондон или Бангкок, пользователь сможет из приложения «Яндекс.Такси» заказать Uber, а туристы из Парижа — заказать «Яндекс.Такси» из приложения Uber.