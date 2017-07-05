Михаил Пиотровский: «Даниил Гранин – это образец петербуржца»

Сегодня днем в Зале Совета директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил с речью о смерти писателя и общественного деятеля Даниила Гранина — мы публикуем расшифровку его монолога.

Михаил Пиотровский:

Мы все скорбим по поводу Даниила Александровича Гранина, очень близкого друга Эрмитажа. Он бывал у нас часто и никогда не отказывался прийти, когда нужно было его присутствие даже символическое, хотя ему было трудно ходить. У нас был даже специальный маршрут для него.

Это был человек, который очень нам помогал во всех наших общественных делах, и мы его очень любили. По-моему, Гранин тоже любил Эрмитаж. Его отношения со всеми нами всегда были очень теплыми, а общение легким, хотя Даниил Александрович любил задавать такие вопросы, на которые сразу и не дашь ответ. Ты чувствуешь себя лучше, когда знаешь, что есть такой человек.

Конечно, Гранин был настоящим ленинградским петербургским интеллигентом: прекрасным писателем и активно живущим человеком, который умел говорить об очень острых вопросах. Вот возьмите все его книги. Даже начальные – про науку, интеллигенцию, власть – и перечитайте их. Нам всем снова стали важны эти вещи и острейшие проблемы. Он умел делать острое таким, чтобы оно почти никого никогда не обижало. Секрет в его доброжелательности – это то, что и есть главное свойство интеллигента, помимо готовности обсуждать и рассуждать.

Когда Гранин говорит, что русские люди должны примириться с немцами, не на уровне государства, а на уровне человечности, это серьезно, убедительно, и все его слушают. Тут никаких других разговоров быть не может. Этот моральный авторитет создан его биографией, человеческим умением, безумной увлеченностью жизнью. А еще он все замечал, и улыбка у него всегда была и очень добрая, но пронзительная.

Даниил Александрович – это образец петербуржца. Очень важно, как мы будем хранить память о нем, как сумеем. Это все очень непросто, неуловимо. Он оставил нам примеры того, как надо хранить память, чтобы она была живой. Гранин возглавлял фонд памяти Лихачева, создал институт Петра Великого и эту удивительную историю с петровскими городами – совершенно неизвестные места, которые император как-то упомянул, вдруг неожиданно все ожили, что дало им возможность соединиться с музеями и участвовать в конгрессах. Надеюсь, мы сможем сохранить живую память о нем, так как он это делал в отношении других людей. Приношу глубокие соболезнования родственникам и всем петербуржцам, потому что он был действительно достойнейшим почетным гражданином города и без него все ощутят, как станет пусто. Хотя казалось бы, ну вот нет Гранина, но то, что он говорил, было всегда хорошо слышно».

 

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