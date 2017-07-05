Имя Даниила Гранина увековечат на карте Петербурга

Депутаты ЗакСа и правительство Северной столицы назовут сквер или улицу в честь классика отечественной литературы Даниила Гранина. Об этом журналистам 5 июля сообщил спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Он отметил, что по закону, чтобы дать объекту имя писателя, нужно подождать 5 лет с момента его кончины.

«В исключительных случаях мы имеем право увековечить память, не дожидаясь прохождения этого срока», – сообщил Макаров.

По его словам, вопрос об установке памятной доски согласуют с родственниками Гранина.

Напомним, 4 июля в Петербурге на 98-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин. Пройдя всю Великую Отечественную войну, он написал документальную хронику «Блокадная книга» в соавторстве с Алесем Адамовичем. Также перу классика принадлежат такие произведения как «Иду на грозу», «Мой лейтенант», «Однофамилец». Гранина похоронят на Комаровском кладбище.

По материалам «Фонтанки». 

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