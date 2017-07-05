Даниил Александрович Гранин сохранил в «Блокадной книге» память о самых страшных и горьких моментах жизни города, о которых нельзя забывать. В это сложно поверить, но настала наша очередь вспоминать и прощаться. Мы поговорили с Михаилом Пиотровским, Львом Лурье, Николаем Солодниковым, Ольгой Погодиной-Кузьминой и Николаем Буровым о великом (как бы пафосно это ни звучало) писателе и общественном деятеле.
«Сегодняшний Петербург слишком мелок для Гранина» – город вспоминает ушедшего писателя
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Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа:
Мы все скорбим по поводу Даниила Александровича Гранина, очень близкого друга Эрмитажа. Он бывал у нас очень часто и никогда не отказывался прийти, когда нужно было его присутствие даже символическое, хотя ему было трудно ходить.
Конечно, Гранин был настоящим ленинградским петербургским интеллигентом: прекрасным писателем и активно живущим человеком, который умел говорить об очень острых вопросах. Вот возьмите все его книги. Даже начальные – про науку, интеллигенцию, власть – и перечитайте их. Нам всем снова стали важны эти вещи и проблемы. Он умел делать острое таким, чтобы оно почти никого никогда не обижало. Секрет в его доброжелательности – это то, что и есть главное свойство интеллигента, помимо готовности обсуждать и рассуждать».
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Лев Лурье, культуролог:
Даниил Гранин был опытный и исполненный добрых намерений человек, который выступал просителем за общество перед властью. Особенно это проявилось в уже последнее десятилетие, начиная с «Блокадной книги». Вообще в своей публицистике он всегда затрагивал болезненные и важные для общества вопросы. Никогда не вступая в резкий конфликт с властью, он, тем не менее, пытался расширить сферу свободы, и в этом качестве Гранин напоминает таких людей, как Василий Жуковский, Алексей Толстой, Александр Твардовский, Гранин был неким соединительным звеном между интеллигенцией и эстеблишментом».
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Николай Солодников, идеолог проекта «Диалоги»:
Для меня Даниил Гранин – фигура абсолютно сакральная. Тот, кто является воплощением самого важного, что вообще присуще человеческому роду – живой памяти. Он больше, чем Ленинград, и, может быть, вообще вся Россия. Экзистенциальный опыт, который он вместил в себя (не только свой собственный, но и современников) – это невероятный груз, с которым очень тяжело идти. А он прошел такую долгую жизнь, и это все время было с ним. Откуда он брал силы – для меня вещь непонятная: за гранью человеческих возможностей. Как с этим можно жить, как об этом писать.
Сегодняшний Петербург не соответствует фигуре Даниила Гранина. Город слишком мелок, провинциален и глуп для него – и он это остро чувствовал. Участие Даниила Александровича в «Диалогах» проекта «Открытая библиотека» – это огромная честь. Человек невероятного масштаба мышления согласился к нам прийти и говорить с молодым литовским драматургом Марюсом Ивашкявичусом. Они беседовали тогда как раз об опыте памяти двух городов – и в Ленинграде, и в Молетае (небольшом городке, где были убиты в один день несколько тысяч евреев).
Без сомнения самое важное произведение Гранина – это «Блокадная книга». Она священна для России. Хотя для современной страны чтима больше формально, чем реально, но это не имеет какого-то значения. Переживание этой книги может быть только личное, индивидуальное, а попытки коллективной или государственной оценки – лукавство».
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Ольга Погодина-Кузмина, писатель:
С уходом Даниила Гранина огромная часть нашей истории перемещается в прошлое, окончательно становится мифом. И, парадоксальным образом, уже мифологизированный, советский проект с его великими победами и чудовищными преступлениями, возвращается в поле живой и болезненной общественной дискуссии. Гранин много сделал для понимания отечественной истории. По его книгам, по фильмам, основанным на книгах, будущие поколения станут изучать жизнь и быт людей в годы войны и блокады, в период послевоенного строительства. Я сама сейчас работаю над темой уранового проекта СССР и совсем недавно смотрела фильм «Выбор цели» о работе советских ученых над атомной бомбой - это тоже экранизация книги Гранина. Уход писателя - значимая потеря для нашей культуры. Даниил Александрович прошел большой путь достойного человека и оставил яркий след на земле, а нам ещё предстоит в полной мере оценить его наследие».
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Николай Буров, директор музея Октябрьской железной дороги:
Я бы хотел выразить соболезнование семье, которой будет очень трудно без главы дома. Даниила Александровича окружали дома женщины незащищенные и по-своему беззаботные — потому что они всегда понимали, что у них есть такая великая стена в его лице. Соболезнования нужно выразить и всем нам - это очень ощутимая потеря для города, почетным гражданином которого он был.
Соболезнования стоит выразить россиянам и всем тем, кто читал Гранина в переводе на других языках в связи с уходом большого писателя, эпоха которого была очень долгой и интересной. Ведь в случае с Даниилом Александровичем мы можем говорить о 70 годах творчества — а это очень много. Гранин был писателем многоликим, оставившим после себя и очень много актуального и современного, и очень много, связанного с нашей историей. Мы потеряли и одного из последних солдат той великой войны, которую всегда вспоминаем со скорбью.
Для меня это большая личная потеря, потому что я имел счастье беседовать с Даниилом Александровичем по самым разным вопросам. Когда мне это требовалось, он всегда уделял время для меня, а я находил с его помощью истину, решение стоявших передо мной проблем. Мне его будет очень не хватать.
Ему было интересно всё и его было интересно всегда видеть везде, где бы он не появлялся — в театре, в Филармонии, в Союзе журналистов. Он очень много доброго сделал для людей в Союзе писателей и в Общественной палате. Гранин был одним из создателей Фонда имени Д.С. Лихачева, служению которому был всегда верен.
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