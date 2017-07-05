«Сегодняшний Петербург слишком мелок для Гранина» – город вспоминает ушедшего писателя

Николай Буров, директор музея Октябрьской железной дороги: Я бы хотел выразить соболезнование семье, которой будет очень трудно без главы дома. Даниила Александровича окружали дома женщины незащищенные и по-своему беззаботные — потому что они всегда понимали, что у них есть такая великая стена в его лице. Соболезнования нужно выразить и всем нам - это очень ощутимая потеря для города, почетным гражданином которого он был. Соболезнования стоит выразить россиянам и всем тем, кто читал Гранина в переводе на других языках в связи с уходом большого писателя, эпоха которого была очень долгой и интересной. Ведь в случае с Даниилом Александровичем мы можем говорить о 70 годах творчества — а это очень много. Гранин был писателем многоликим, оставившим после себя и очень много актуального и современного, и очень много, связанного с нашей историей. Мы потеряли и одного из последних солдат той великой войны, которую всегда вспоминаем со скорбью. Для меня это большая личная потеря, потому что я имел счастье беседовать с Даниилом Александровичем по самым разным вопросам. Когда мне это требовалось, он всегда уделял время для меня, а я находил с его помощью истину, решение стоявших передо мной проблем. Мне его будет очень не хватать. Ему было интересно всё и его было интересно всегда видеть везде, где бы он не появлялся — в театре, в Филармонии, в Союзе журналистов. Он очень много доброго сделал для людей в Союзе писателей и в Общественной палате. Гранин был одним из создателей Фонда имени Д.С. Лихачева, служению которому был всегда верен.

Даниилу Александровичу мы обязаны проведением ежегодных Петровских чтений и тем громадным массивом исторической литературы, который был поднят на поверхность на этих чтениях, посвященных Петру Великому. Он был человеком очень верящим — верящим в чудо, верящим в человека, верящим в Родину».