СМИ: Умер Даниил Гранин

«Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник «в медицинских кругах Петербурга» сообщает о смерти писателя и почетного гражданина Петербурга Даниила Гранина на 99-ом году жизни в Санкт-Петербурге.

Как передает информагентство со ссылкой на свой источник, в последние дни Даниил Гранин находился в реанимации, а незадолго до смерти его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Чуть позже информацию о кончине Даниила Гранина телеканалу «Санкт-Петербург» подтвердили близкие писателя. Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко сообщил ТАСС, что было отдано распоряжение об организации траурных мероприятий и похорон Даниила Гранина.

Даниил Гранин (настоящая фамилия — Герман) родился в 1919 году. В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, год спустя ушёл на фронт в составе дивизии народного ополчения. В 1949 году он начал печататься и издаваться. Даниил Александрович автор знаменитой «Блокадной книги» (совместно с Алесем Адамовичем). Кроме того — романов «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр» и многих других. В конце 1960-х работал первым секретарем Ле­нин­град­ско­го от­де­ле­ния Союза писателей РСФСР. В 1989-1991 году избирался народным депутатом СССР.

В 2014 году Даниил Гранин был отмечен почетной премией «Выбор города» премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru».

В 95 лет выступил в немецком Бундестаге перед депутатами и канцлером о блокаде Ленинграда и войне.

В Петербурге 3 июня Владимир Путин вручил Даниилу Гранину Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2016 год.

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