Музыкант, дизайнер и сын лидера группы «Кино» наладил отношения с Петербургом, переехав в столицу, но вернется в родной город, чтобы представить на фестивале «Стереолето» свой видеоарт.
Александр Цой: «Мне некомфортно от количества внимания, которое получаю как сын Виктора Цоя»
Я родился в Ленинграде. Совсем первую родительскую жилплощадь не помню, но рос я в квартире, находившейся в белом девятиэтажном доме-корабле на проспекте Ветеранов. Рядом был двор, в котором можно было играть, и небольшая лесополоса, где дети катались с горки.
Школа была тоже неподалеку — 395-я. Там я проучился три года. У меня был хороший классный руководитель, и об этом периоде остались нормальные воспоминания. А вот дальше все пошло хуже — я сменил большое количество школ и в итоге даже получил образование экстерном.
Иногда мне немного некомфортно от количества внимания, что я получаю как сын Виктора Цоя. Но твое происхождение — та штука, которую нельзя выключить: это просто есть. Я смирился, пытаюсь принимать эту часть своей жизни и быть с ней в гармонии.
Несколько лет назад я переехал в Москву, потому что Петербург успел сильно надоесть. Здесь не всегда все складывалось гладко, и были ассоциации, от которых хотелось дистанцироваться. Сейчас, когда прошло какое-то время, мои отношения с городом улучшились. Это примерно тот же эффект, как разъехаться с родителями. Чтобы наладить взаимоотношения с Петербургом, мне надо было его покинуть. Теперь я рад встрече, прогулкам и белым ночам.
Мой самый любимый район города — Петроградская сторона. Там я жил до переезда в столицу. Больше всего нравится та ее часть, что у Первого меда, площадь Льва Толстого и набережная Карповки за Ботаническим садом. Также люблю гулять по всем этим узеньким улочкам с интересной топонимикой — вроде Подрезова и Подковырова. Самые неприятные воспоминания у меня связаны с севером Петербурга. Когда мне нужно было не пойти в армию, я ездил через весь город к шести утра в больницу, которая находилась между Гражданкой и Просвещения. Я просто ненавидел этот путь, ради которого должен был вставать в пять утра.
В юности я ходил в кинотеатр «Родина». Мне импонировало, что там крутят старые фильмы. Можно было посмотреть, например, «Стену» Pink Floyd или «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Еще мне всегда нравился «Мираж Синема» на Большом проспекте, потому что до него можно было дойти пешком. В Москве я понял, как скучаю по такому формату: когда кинотеатр находится не в торговом центре, где тебя окружают люди с пакетами из продуктовых магазинов, — наоборот, зрители специально пришли ради кино.
Если мои друзья едут в Петербург, я советую им пойти на улицу Рубинштейна, где находится одно из моих самых любимых заведений на всем белом свете (и уж точно среди питейных) — немного матросский бар Fiddler's Green. Там же есть «Бекицер» и ресторан «Рубинштейн», который мне когда-то порекомендовал Юрий Каспарян.
Из новых городских пространств люблю Новую Голландию. Хотя недавно понял, что она мне даже больше нравилась, когда была закрыта для публики. Это делало ее более таинственной. Сейчас все красиво, но пропал мистический флер.
Я приеду в Петербург на фестиваль «Стереолето», чтобы показать мой видеоарт для проекта «Симфоническое кино», в рамках которого песни папы исполняет оркестр вместе с Юрием Каспаряном. Частично видеоперформанс делается вживую, поэтому он каждый раз немного разный.
Недавно я создал сольный проект. Я научился сам делать все составляющие: записал клавиши, басы, барабаны, сочинил тексты и музыку. Получился гитарный поп-рок в современном звучании. Я хотел выпустить его весной, но не успел, а теперь решил переждать папин 55-летний юбилей, чтобы не примазываться ко всей этой ностальгической истории. Скорее всего, релиз будет осенью.
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