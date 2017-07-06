Мой самый любимый район города — Петроградская сторона. Там я жил до переезда в столицу. Больше всего нравится та ее часть, что у Первого меда, площадь Льва Толстого и набережная Карповки за Ботаническим садом. Также люблю гулять по всем этим узеньким улочкам с интересной топонимикой — вроде Подрезова и Подковырова. Самые неприятные воспоминания у меня связаны с севером Петербурга. Когда мне нужно было не пойти в армию, я ездил через весь город к шести утра в больницу, которая находилась между Гражданкой и Просвещения. Я просто ненавидел этот путь, ради которого должен был вставать в пять утра.

В юности я ходил в кинотеатр «Родина». Мне импонировало, что там крутят старые фильмы. Можно было посмотреть, например, «Стену» Pink Floyd или «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Еще мне всегда нравился «Мираж Синема» на Большом проспекте, потому что до него можно было дойти пешком. В Москве я понял, как скучаю по такому формату: когда кинотеатр находится не в торговом центре, где тебя окружают люди с пакетами из продуктовых магазинов, — наоборот, зрители специально пришли ради кино.

Если мои друзья едут в Петербург, я советую им пойти на улицу Рубинштейна, где находится одно из моих самых любимых заведений на всем белом свете (и уж точно среди питейных) — немного матросский бар Fiddler's Green. Там же есть «Бекицер» и ресторан «Рубинштейн», который мне когда-то порекомендовал Юрий Каспарян.

Из новых городских пространств люб­лю Новую Голландию. Хотя недавно понял, что она мне даже больше нравилась, когда была закрыта для публики. Это делало ее более таинственной. Сейчас все красиво, но пропал мистический флер.

Я приеду в Петербург на фестиваль «Стереолето», чтобы показать мой видеоарт для проекта «Симфоническое кино», в рамках которого песни папы исполняет оркестр вместе с Юрием Каспаряном. Частично видеоперформанс делается вживую, поэтому он каждый раз немного разный.

Недавно я создал сольный проект. Я научился сам делать все составляющие: записал клавиши, басы, барабаны, сочинил тексты и музыку. Получился гитарный поп-рок в современном звучании. Я хотел выпустить его весной, но не успел, а теперь решил переждать папин 55-летний юбилей, чтобы не примазываться ко всей этой ностальгической истории. Скорее всего, релиз будет осенью.