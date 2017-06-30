У Эрмитажа спасатели выпустили в Неву тюлененка

Детеныша серого тюленя, которого прибило на ступени Петровской набережной напротив фитнес-центра «Летучий Голландец» накануне вечером, 29 июня, выпустили обратно в Неву. Зоозащитники предполагают, что его занесло в городскую акваторию сильным течением.

По информации «Комсомольской правды», тюлененок вертел головой и хвостом и делал безуспешные попытки повернуться. 

 

На место прибыл директор «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев осмотрел тюлененка и пришел к выводу, что с ним все в порядке и он не нуждается в реабилитации. Позже спасатели выпустили его в Неву. 

Специалист отметил, что тюлененка могло занести в устье Невы из-за сильного западного ветра и нагонной волны. Помимо этого, из-за навигации на Неве, его могло задеть судно. 


Фото: Facebook «Вестник Петербурга».

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