У Эрмитажа спасатели выпустили в Неву тюлененка

Детеныша серого тюленя, которого прибило на ступени Петровской набережной напротив фитнес-центра «Летучий Голландец» накануне вечером, 29 июня, выпустили обратно в Неву. Зоозащитники предполагают, что его занесло в городскую акваторию сильным течением.

По информации «Комсомольской правды», тюлененок вертел головой и хвостом и делал безуспешные попытки повернуться.