У Эрмитажа спасатели выпустили в Неву тюлененка
Детеныша серого тюленя, которого прибило на ступени Петровской набережной напротив фитнес-центра «Летучий Голландец» накануне вечером, 29 июня, выпустили обратно в Неву. Зоозащитники предполагают, что его занесло в городскую акваторию сильным течением.
По информации «Комсомольской правды», тюлененок вертел головой и хвостом и делал безуспешные попытки повернуться.
На место прибыл директор «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев осмотрел тюлененка и пришел к выводу, что с ним все в порядке и он не нуждается в реабилитации. Позже спасатели выпустили его в Неву.
Специалист отметил, что тюлененка могло занести в устье Невы из-за сильного западного ветра и нагонной волны. Помимо этого, из-за навигации на Неве, его могло задеть судно.
Фото: Facebook «Вестник Петербурга».
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