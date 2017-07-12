Главное – найти возможность обмениваться информацией. Нам ведь нужно знать куда отправлять сигнал, радиосвязь на межзвездных расстояниях возможна только с помощью направленных антенн. Поэтому нужно было решить, куда смотреть и чего ожидать. Всем стало очевидно, что нужно найти какое-то общее расстояние, чтобы каждое разумное существо понимало, что именно на этой длине волны нужно налаживать радиосвязь. Такая волна нашлась, волна, на которой излучает водород. Это всеобъемлющий химический элемент, он главный во вселенной, из него сделано все, даже наше тело в значительной степени, звезды тоже почти из чистого водорода. Атомы водорода излучают как раз в том диапазоне, который уже освоен астрономами. Длина волны 21 сантиметр, это то, что у нас в телевизионном диапазоне, спутники вещают на близких волнах. Это то, что мы уже умеем делать и водород нам подсказывает, что 21 сантиметр это то, на что надо настроить радиоприемник, чтобы попытаться принять сигнал. А вот куда смотреть – тут стало немного посложнее.

Первым на подобный эксперимент решился американский астроном Фрэнк Дрейк. Он понял, что нужно искать аналоги нашей солнечной системы – возде Альфа Центавры или Тау Кита. Когда я был маленький, а мои учителя не знали, есть ли у этих звезд планеты. Дрейк впервые стал слушать эфиры,направленные на эти звезды. Но в конце, концов лучшее, что получилось это, наверное, песенка Высоцкого про Тау Кита. Потому что результат прослушивания эфира был нулевой.

В те годы эта проблема называлась CETI – Communication with extraterrestrial intelligence. Тогда все надеялись именно на коммуникацию, сомнений в наличии цивилизации не было. У нас в стране первый толчок в сторону изучения этой проблемы дал Иосиф Самуилович Шкловский. Он написал в 1962 книгу, абсолютно не надеясь на какой-то успех. Просто рассказал о строении космоса и о проблеме связи с внеземными цивилизациями. Книга называлась «Вселенная, жизнь, разум». Она оказалась просто бестселлером. Недавно я редактировал ее очередное переиздание и убедился, что она очень свежая.

Эта книга была переведена на английский, и случился небольшой скандал. Тогда еще молодой Карл Саган взялся перевести её. Но на английском она вышла под двумя фамилиями – Шкловский и Саган. Он сделал себя соавтором. В общем даже заслуженно, потому что дописал он довольно много, но не согласовал со Шкловским. Это было не очень красиво. Так или иначе большая популярность Сагана началась с перевода книги Шкловского.

После выхода книги Шкловского появилось много энтузиастов разных направлений. Одни взялись за воплощение проектов прослушивания, а потом и посылки сигналов в космос. Другие – решили искать следы пришельцев на земле. Это то, что мы называем уфологией.

Мы немного презрительно относимся к этому направлению, потому что это достаточно романтическое увлечение не очень грамотных людей. Были аспекты, которые интересовали историков и археологов. Например, рисунки в сахаре на стенах пещер, которые напоминали людям изображения пришельцев. Дальше у нас идут грандиозные сооружения на земле, типа пирамид Хеопса или Баальбекской веранды. Пирамиду, кажется, можно построить руками. А вот такие сооружения как Баальбекская веранда, где некоторые кирпичики весят 800 тонн, вызывают вопросы. Кажется, что это невозможно сделать, хотя можно найти работы археологов-теоретиков, которые подробно объясняют как это можно сделать. Но пока мы не увидим, что современные люди смогут повторить эту работу без помощи современной техники, всегда останется какая-то мысль о том, что это всё-таки были пришельцы. Мне эта идея кажется бредовой: прилетает другая цивилизация и начинает таскать камни. Мы ведь летали на Луну, возвращались с нее и никто там не строил никакие огромные взлетные площадки.

Уфология жива до сих пор и есть люди, которые искренне верят, что пришельцы уже среди нас, похищают нас, изучают, возвращают и все в таком роде. В Советском Союзе массовое увлечение НЛО началось в 1977 году и получило отклик официальной прессы и официальной науки. Тогда над Петрозаводском, над Ленинградской областью, была замечена так называемая медуза. Потом оказалось, что это был неудачный запуск ракеты с космодрома Плесецк.