Как и зачем ученые проводят эксперименты над людьми?

Обычно, когда я знакомлюсь с новым человеком, и он узнает, что я занимаюсь психологией, он с облегчением говорит «Слушай, у меня столько проблем, я должен тебе о них рассказать, как хорошо, что я тебя встретил!» Я говорю ему: «Я не консультирую. Я занимаюсь экспериментальной психологией и провожу эксперименты». Облегчение на лице человека сменяется ужасом. Люди боятся формулировки «психологический эксперимент» или «эксперимент с участием людей».

Чаще тебя либо начинают подозревать в том, что ты прямо сейчас проводишь над ними эксперимент, либо просто пугаются. В какой-то момент я задался вопросом, как же люди представляют себе психологические эксперименты? Интернет на такой запрос выдает кадры из фильмов «Франкенштейн», «Заводной апельсин», где люди крепко связаны и подсоединены к страшного вида аппаратуре, фотографии людей, которых бьют током. В массовой культуре психологические эксперименты представляются чем-то жутким и бесчеловечным.

В истории психологии действительно были эксперименты, которые считались неэтичными — например, Стэнли Милгрэм, проведенный в 60-е годы. Милгрэм задался вопросом, почему во время второй мировой в нацистской Германии люди без сопротивления выполняли жестокие приказы и как они могли быть вовлечены в эту систему. Он пригласил людей на эксперимент, который якобы выявлял влияние наказаний на человеческую память. В эксперименте принимали участие по два человека, сидевшие в разных комнатах, один был «учителем» а другой «учеником», причем «ученик» был подставным человеком. «Учителю» нужно было наказывать «ученика» ударами тока за неправильные ответы. Предположение Милгрэма состояло в том, что под влиянием авторитета экспериментатора люди продолжали бы бить «ученика» током, даже когда слышали просьбы о помощи и понимали, что он находится в смертельной опасности. По результатам эксперимента 65% испытуемых прекращали бить «учеников» током только тогда, когда об этом просил экспериментатор. И только 12,5% остановились, когда услышали просьбы о помощи. В то же время появился этический кодекс психологов, который ограничивал их деятельность и запрещал подобные эксперименты.