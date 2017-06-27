Сотрудник факультета психологии СПбГУ Роман Тихонов, работающий в научно-исследовательских проектах по когнитивной и социальной психологии, прочитал лекцию о том, как проходят эксперименты с участием людей и почему их не стоит бояться. Мы записали самые интересные тезисы его выступления.
Как и зачем ученые проводят эксперименты над людьми?
Обычно, когда я знакомлюсь с новым человеком, и он узнает, что я занимаюсь психологией, он с облегчением говорит «Слушай, у меня столько проблем, я должен тебе о них рассказать, как хорошо, что я тебя встретил!» Я говорю ему: «Я не консультирую. Я занимаюсь экспериментальной психологией и провожу эксперименты». Облегчение на лице человека сменяется ужасом. Люди боятся формулировки «психологический эксперимент» или «эксперимент с участием людей».
Чаще тебя либо начинают подозревать в том, что ты прямо сейчас проводишь над ними эксперимент, либо просто пугаются. В какой-то момент я задался вопросом, как же люди представляют себе психологические эксперименты? Интернет на такой запрос выдает кадры из фильмов «Франкенштейн», «Заводной апельсин», где люди крепко связаны и подсоединены к страшного вида аппаратуре, фотографии людей, которых бьют током. В массовой культуре психологические эксперименты представляются чем-то жутким и бесчеловечным.
В истории психологии действительно были эксперименты, которые считались неэтичными — например, Стэнли Милгрэм, проведенный в 60-е годы. Милгрэм задался вопросом, почему во время второй мировой в нацистской Германии люди без сопротивления выполняли жестокие приказы и как они могли быть вовлечены в эту систему. Он пригласил людей на эксперимент, который якобы выявлял влияние наказаний на человеческую память. В эксперименте принимали участие по два человека, сидевшие в разных комнатах, один был «учителем» а другой «учеником», причем «ученик» был подставным человеком. «Учителю» нужно было наказывать «ученика» ударами тока за неправильные ответы. Предположение Милгрэма состояло в том, что под влиянием авторитета экспериментатора люди продолжали бы бить «ученика» током, даже когда слышали просьбы о помощи и понимали, что он находится в смертельной опасности. По результатам эксперимента 65% испытуемых прекращали бить «учеников» током только тогда, когда об этом просил экспериментатор. И только 12,5% остановились, когда услышали просьбы о помощи. В то же время появился этический кодекс психологов, который ограничивал их деятельность и запрещал подобные эксперименты.
Еще один случай – тюремный эксперимент Зимбардо. Тогда в подвале Стэнфордского университета была смоделирована тюрьма и добровольцы были распределены на надзирателей и заключенных, которые должны были вести себя соответствующе. Существует даже фильм об этом эксперименте, однако вопреки тому, как в нем изложены события, никто не умер, но участники точно получили эмоциональный дискомфорт.
Последний, и, по-моему, самый жестокий эксперимент – «маленький Альберт». Эксперимент проводил психолог-бихевиорист Джон Уотсон. Он считал, что нами управляют внешние стимулы, и заявлял, что если ребенка поместить в особую контролируемую среду, он (Уотсон), сможет сделать из ребенка специалиста любого профиля — вне зависимости от его талантов и наклонностей. На первом этапе 11-месячного ребенка поместили в комнату и позволяли играть с белой крысой, накладной бородой и другими мягкими белыми предметами. На следующем этапе Уотсон начинал издавать громкие звуки с помощью молотка и металлического листа во время игры ребенка, и мальчик пугался. Далее каждый раз, когда Альберту показывали белый пушистый предмет, он также пугался. Уотсон сделал вывод, что можно повлиять на формирование эмоциональных реакций человека. Эксперимент был раскритикован, поскольку не имел четкого плана и структуры и не был этичен. Позже также выяснилось, что ребенок страдал от гидроцефалии, а Уотсон, зная об этом, все равно согласился на эксперимент.
Еще одни пример психологического эксперимента, который, однако, полностью этичен – зефирный тест. Ребенка 3-5 лет сажают в комнату, дают ему зефир и обещают дать еще одну только в том случае, если он подождет, пока в комнату вернется взрослый. Данный эксперимент показывал, насколько дети способны к самоконтролю и связаны ли их дальнейшие успехи (например, в учебе) с результатами эксперимента. Через несколько лет оказалось, что дети, которые были более терпеливыми и дождались взрослого, лучше сдали выпускные экзамены в школе.
Что происходит в психологических лабораториях? Люди ожидают увидеть там колбы с зельями, склянки, странное оборудование и т.д. На самом деле это обычные офисные помещения, в которых добровольцы решают загадки, задачи на компьютерах, реагируют на смоделированные ситуации. Когнитивные психологи следят за тем, как человек обрабатывает информацию из окружающей среды. Они наблюдают за работой памяти и восприятия, дают задание что-то классифицировать или запомнить. Когда экспериментатор понимает, как работает сознание — он может строить определенные модели. Исследования, проводимые психологами, имеют огромное поле для применения: на их основе можно создавать образовательные программы, предложить новые методы управление персоналом. Также психологи пытаются предсказывать поведение человека. Например, кто лучше справится с той или иной задачей, или предугадает, как человек поступит в определенной повторяющейся ситуации (скажем, повторит ли нарушитель совершенное преступление.) Еще исследовательская работа психологов нацелена на управление и на создание нового. В частности, для создания искусственного интеллекта им необходимо понять, по какой модели работает наш разум и на основе этих механизмов уже можно будет пытаться что-либо создавать.
Текст: Мария Вершинина на основе лекции на Geek Picnic
Фото: страница Романа Тихонова в соцести "ВКонтакте"
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