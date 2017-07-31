Как Татьяна Тылевич возродила Императорский фарфоровый завод

Ассортимент изделий ИФЗ достигает 4000 наименований. Вы явно не ограничиваетесь производством хитов?

Мы понимаем, кто наш клиент: недавнее исследование, проводившееся в фирменных магазинах ИФЗ в Петербурге и Москве, показало, что туристы (в большинстве своем испаноговорящие, американцы и гости из Китая) составляют менее 30% от общего числа покупателей. Это очень мало, а значит, мы работаем для петербуржцев и жителей России. Между тем российская традиция подразумевает, что фарфор должен быть красивым, праздничным украшением нашей жизни. Сегодня завод производит около двух миллионов предметов в год — для сравнения, во времена СССР объемы производства достигали 15 миллионов предметов, большая часть которых уходила на экспорт. Но в середине 1970-х годов на предприятии в две смены трудилось около трех тысяч человек, а сейчас у нас 1217 сотрудников. Однако в советские годы мы не выпускали такого количества авторских вещей, как сейчас: например, в 1920-е художественный фарфор составлял 8–10% продукции. Нынешние 4000 наименований — это много и с чисто экономической точки зрения довольно затратно. Но мы стремимся держать максимально широкий ассортимент продукции и расширять сеть сбыта вместо сокращения до нескольких гарантированно востребованных позиций — с точки зрения маркетинга это наше преимущество. Безусловно, основные «хиты продаж» из года в год повторяются, но мы обязательно расширяем ассортимент за счет изделий с новым дизайном.

Знаменитая «Кобальтовая сетка», появившаяся после Великой Отечественной войны, сегодня воспринимается как бренд, с которым ассоциируется ИФЗ. А что еще пользуется спросом?

Стоит сказать, что сейчас существует определенный дефицит по производству линейки «Кобальтовая сетка», мы намерены существенно увеличить объемы ее выпуска. Большой популярностью среди туристов пользуется уникальный костяной тонкостенный фарфор. Среди постоянных фаворитов — жанровая и анималистичная скульп­тура, декоративные тарелки, серия «Белое золото» — изделия без росписи с золотой или платиновой отводкой. К 100-летию Октябрьской революции мы выпустили ряд копий агитационного фарфора, которые вызвали интерес у покупателей. Любители и знатоки особенно ценят фарфоровые скульптуры, которые отливаются по моделям и рисункам знаменитых мастеров прошлого. А ведь среди авторов, работавших для ИФЗ, — Константин Сомов, Мсти­слав Добужинский, Казимир Малевич, Борис Кустодиев, Кузьма Петров-Водкин, Василий Кандинский. ИФЗ регулярно делает реплики произведений из коллекции Музея завода, который является филиалом Государственного Эрмитажа. Это направление крайне востребовано, и ясно почему: есть вещи, известные среди коллекционеров и любителей фарфора. Но купить, например, целиком подлинный «Коттеджный» или «Золотой» сервиз невозможно. Отдельные предметы из этих ансамблей стоят очень дорого и встречаются на аукционах крайне редко. А вот приобрести точную копию музейного образца, сделанную на том же самом заводе, где 170 лет назад был выпущен сам сервиз, хотят уже многие. Не так давно по частному заказу мы восстановили знаменитые дворцовые «малахитовые» вазы работы Алексея Воронихина 1830-х годов, это заняло два года. Мастера завода воссоздали сервиз «Евгений Онегин» 1914 года архитектора Андрея Оля в росписи Иосифа Шарлеманя, который по праву считается одним из шедевров коллекции ИФЗ. Клиент увидел его в музее и сделал заказ. Копии стабильно дорожают. Но есть и современные вещи, которые, если появляются в продаже, сразу уходят в частные музеи. Так, Инну Олевскую уже при жизни называют «классиком российского фарфора».