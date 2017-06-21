В ночь «Алых парусов» метро и автобусы будут работать круглосуточно

В период проведения праздника выпускников «Алые паруса» в ночь с 23 на 24 июня метро в Петербурге будет работать без перерыва. Как сообщили в пресс-службе подземки, 23 июня на вход и выход круглосуточно будут открыты все станции, кроме дублирующих вестибюлей. Интервал между поездами будет увеличен.

Кроме того, в связи с подготовкой и проведением праздника «Алые паруса» изменяются режимы работы и маршруты наземного общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба «Организатора перевозок», с полуночи 24 июня транспорт пустят по маршрутам № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142 и 154. Эти автобусы до 6 утра будут подвозить к станциям метро.

В ночь с 24 на 25 июня также будет осуществляться движение по маршрутам № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим ветки петербургского метрополитена с интервалом 30 минут. Оплатить проезд можно покупкой разового билета и электронным проездным, сообщает «Пассажиравтотранс».

По материалам «ДП».