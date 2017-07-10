Знакомьтесь, Сергей Кривовичев — диакон РПЦ, открывший минерал в Мертвом море

Сказать новое слово о том, как возникла жизнь на Земле, — ученому, кажется, больше не к чему в жизни стремиться. Как вам это удалось?

Мы исследовали район Мертвого моря, где открыли пять новых минералов, так называемую ассоциацию фосфидов, у которых фосфор в низкой степени окисления. Фосфор — элемент, необходимый для жизни, он так или иначе фигурирует во всех исследованиях о происхождении жизни на Земле, и один из главных вопросов этой темы — откуда он вообще взялся. Общепринятая концепция гласила, что фосфиды просто упали с неба в виде метеоритов и фосфор окислился. А наши исследования показывают, что фосфиды могли образоваться и на Земле.

Тот факт, что вашей фамилией назван минерал, уже производит сильное впечатление. Но когда узнаешь, что в вашей семье вы такой третий по счету, — становится вообще непонятно, как подобное возможно.

Да, это уникальный случай в истории минералогической науки и своего рода наша семейная традиция: по маминой фамилии назван староваит, в честь папы — владкривовичевит, а в мою — кривовичевит.

А как часто открывают новые минералы?

Для сравнения: в биологии на сегодня открыто около одного миллиона двухсот тысяч видов, а минералов — всего пять тысяч. Сейчас благодаря развитию современных технологий интенсивность открытий значительно увеличилась, фиксируется примерно сто — сто пятьдесят новых минералов в год, а еще десять лет назад — только пятьдесят. И пальма первенства здесь принадлежит российской науке.

Раз уж вы выросли в семье геологов, то вопрос «Кем быть?», видимо, не возникал?

Я с детства вращался в этой среде: отец минералог, мама кристаллограф, оканчивала кафедру, на которой я сейчас заведующий. Дома у нас всегда были образцы минералов, книги по геологии, я ездил в экспедиции с отцом. Потом учился в клубе юных геологов во Дворце пионеров. Другие перспективы действительно даже не рассматривал.

Вы много лет провели в зарубежных стажировках. Могли с легкостью остаться там работать?

Я работал в Америке, Германии, Австрии, везде предлагали какие-то перспективы, и в определенный момент я даже согласился на ставку молодого профессора в Германии, но на пути встали житейские вещи: нужно было думать, где давать образование детям. А здесь, в Питере, меня приглашали возглавить кафедру. Решили возвращаться. Правда, кафедра находилась в плачевном состоянии, не было оборудования, протекали потолки. Но нам повезло: вскоре начали давать деньги на науку. Сначала благодаря национальному проекту «Образование» мы купили наши первые приборы, а потом уже МГУ и СПбГУ выделили отдельной строкой в государственном бюджете.

Как же до этого, без приборов и элементарных условий, российская геология оставалась в авангарде?

Мы набирали в экспедициях множество образцов, а потом отправлялись с ними за границу к коллегам, друзьям — у нас до сих пор отличные связи. Например, в Берне я с учениками прямо с поезда шел в лабораторию, где нам в распоряжение отдавали приборы на целый месяц. А потом я возвращался в Россию и обрабатывал массивы данных. Так что когда у нас тут появились деньги, мы знали, какое оборудование хотим купить, как оно работает. Среди геологов в мире очень сильна научная солидарность.