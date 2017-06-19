В Тампере открылся музей Муми-троллей.

В центре пространства выставки расположится главный экспонат – пятиэтажный миниатюрный Муми-дом, наполненный самыми разными секретами. В 2,5-метровом строении есть все, что мы привыкли видеть в обычном жилище: на первом этаже находятся кладовка для продуктов и гардеробная, выше расположены гостиная и кухня, на третьем этаже обитает Муми-мама, а на четвертом – Муми-папа. Комната для гостей находится в башне. Здесь же спрятаны семейные драгоценности: жемчужины, камни, золото – все, что выносило на берег море и за чем ныряли Муми-тролли.

Кроме того, для гостей открыт особенный Читальный зал – в нем собраны истории о Туве Янссон и сказки о муми-троллях со всего мира! А в сувенирном магазине можно найти кружки, платки, сундучки и другие товары с любимыми героями или отправить Муми- открытку с маркой прямо оттуда. Также для всех работает ресторан со специальным Муми-меню.