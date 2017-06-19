В Тампере открылся музей Муми-троллей.
К столетию независимости Финляндии Муми-троллям решили подарить свой дом в обновленном Конгресс-холле города Тампере.
В коллекцию Музея Муми-Троллей вошли оригинальные работы Туве Янссон, 3D-модели персонажей от графического художника Тууликки Пиетиля, которая была близкой подругой Туве. А также различные интерактивные экспонаты: например, шляпа волшебника, в которую можно залезть. Всего экспозиция насчитывает около 400 оригинальных иллюстраций и 30 стендов.
На первой выставке музея «Угадай, что случится дальше» посетители познакомятся с полной историей сказочных персонажей: от большого наводнения до таинственного исчезновения Муми-семейства одним ноябрем.
В центре пространства выставки расположится главный экспонат – пятиэтажный миниатюрный Муми-дом, наполненный самыми разными секретами. В 2,5-метровом строении есть все, что мы привыкли видеть в обычном жилище: на первом этаже находятся кладовка для продуктов и гардеробная, выше расположены гостиная и кухня, на третьем этаже обитает Муми-мама, а на четвертом – Муми-папа. Комната для гостей находится в башне. Здесь же спрятаны семейные драгоценности: жемчужины, камни, золото – все, что выносило на берег море и за чем ныряли Муми-тролли.
Кроме того, для гостей открыт особенный Читальный зал – в нем собраны истории о Туве Янссон и сказки о муми-троллях со всего мира! А в сувенирном магазине можно найти кружки, платки, сундучки и другие товары с любимыми героями или отправить Муми- открытку с маркой прямо оттуда. Также для всех работает ресторан со специальным Муми-меню.
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