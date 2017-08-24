Борис Кириков: «Петербург не умеет ценить авангард и промышленную архитектуру»

Вы можете об этом даже не догадываться, но для целого поколения блогеров, поклоняющихся Петербургу, являетесь своего рода верховным жрецом этого культа — они выросли на ваших книгах. А как вы пришли к решению атрибутировать абсолютно все здания в границах города 1917 года?

Это довольно длинная история. Не совсем понятно, на какой почве, но интерес к архитектуре проснулся у меня еще в шестом классе, когда я уже знал наизусть все постройки Кваренги и Росси, проводил в школе викторины по истории городских достопримечательностей. И, надо сказать, мои одноклассники спорили между собой, какой собор выше — Исаакиевский или Петропавловский. Так что я был не одинок в этом интересе. Я записался в библиотеку Академии художеств, где годами штудировал дореволюционные подшивки журнала «Зодчий». Но мне, помимо книжных знаний, было любопытно обходить город — дом за домом, двор за двором, лестницу за лестницей. Правда!

Я это сделал в жизни несколько раз, но впервые еще в пору учебы в школе: купил карту Ленинграда, которую постепенно закрашивал квартал за кварталом по мере пешего изучения, а на библиографических карточках записывал этажность и стиль домов. Мои родители были от этого очень далеки — отец был инженером-связистом, мама работала в издательстве «Детгиз», — но они никогда не оказывали на меня давления ни в плане интересов или выбора профессии, ни впоследствии в плане выбора жен, у них всегда была позитивная установка на поддержку всех моих начинаний. После окончания кафедры истории искусств исторического факультета ЛГУ я попал в Музей истории города в Петропавловской крепости, где взял себе тему для изучения — «История архитектуры Петербурга конца XIX — начала ХХ века», которая с тех пор за мной и числилась. Но на самом деле мне был интересен каждый дом, вне зависимости от времени его постройки, и у меня возникла мысль: «А хорошо бы знать даты возведения и архитекторов всех зданий города».

Я имел возможность работать в архиве и постепенно установил авторов всех сколько-нибудь интересных сооружений, а дальше возникла необходимость определить создателей «рядовой застройки», которая в городе превалирует. И тут у нас в музее появился Абрам Маркович Гинзбург — лауреат Ленинской премии и кавалер ордена Ленина за создание ракетной техники, который, выйдя на пенсию, решил переехать из Харькова в Ленинград. Свободного времени и желания у него хватало, и под моим руководством за несколько лет он нашел в архивах и своей рукой переписал на бланках формата А5 сведения об архитекторах всех домов в границах Петрограда 1917 года, составив картотеку из десятков тысяч единиц — она и сейчас хранится у меня дома.

Параллельно эта работа велась и сотрудниками ГИОП, но они не всегда правильно читали подписи архитекторов, в результате чего Ипполит Претро превращался у них в Петрова, Евгений Эдель — в Еремеева, а граф Константин де Рошефор — в Григория Зубошорова. А Гинзбург как никто владел этим языком, уйдя в дело расшифровки с головой. Всю эту работу мы с Абрамом Марковичем делали на чистом энтузиазме — он выполнял ее совершенно бесплатно, и у меня она никогда не стояла в плане научной деятельности. Когда цензура перестала лютовать, а страна начала выходить из постперестроечного кризиса, в 1996 году мне удалось издать справочник «Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX — начала XX века», в котором, помимо перечня большинства сооружений, приводятся краткие биографические сведения о полутора тысячах петербургских архитекторов и строителей, работавших в 1840–1910-х годах. Конкуренты и недоброжелатели, конечно же, стали считать в нем ошибки — их там множество, но мы же прошли по целине. Часто в делах, которые мы с Гинзбургом заказывали в архиве, не расписался ни один исследователь — мы были первыми, кто вообще взял их в руки.

Сейчас ведь любой, кто хочет узнать о том или ином доме, находит в интернете именно данные из этого справочника?

Да, информация из него легла в основу сайта Citywalls и ему подобных. Авторское право у нас в стране не работает, к этому я привык: сведения из нашего справочника используются всеми пишущими о городе авторами и, как правило, без ссылок на первоисточник. На том же Citywalls такие ссылки даются под номером 99 — меня иногда так и подмывает позвонить им и спросить, почему же мы у них оказались номер 99, а не номер 1? Те, кто обладает профессиональной этикой, ссылаются, находят и исправляют ошибки.