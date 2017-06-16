В Петербурге открылось новое пространство «Констебль»

Во флигеле Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI заработало пространство «Констебль». Его создатель, и по совместительству директор теплоходного товарищества «Петроград» Николай Предтеченский рассказал «Собака.ру», что новый проект от конкурентов отличает то, что он находится именно во дворе музея.

В ассортименте нет никакого алкоголя, посетителям предлагают чай, кофе, лимонады и свежую выпечку, которую привозит кейтеринговая компания, сотрудничающая с теплоходным товариществом «Петроград».

«У нас прекрасный двор, где можно проводить время совмещая с посещением музея. Музей этот двор никак не использовал, и мне пришла в голову идея создать в нем пространство. Наша концепция — семейное место куда люди могут придти с детьми, попить кофе и сходить в музей», — рассказал основатель «Констебля».

Он добавил, что в скором времени в пространстве появится свой фудтрек, сделанный в ретро машине производства ГДР, из которой вынули все запчасти. «Мы согласовываем подключение электричества к машине», — уточнил Предтеченский.

Дизайн пространства был разработан вместе с художницей Сашей Павловой: в пространстве также продается ее сувенирная продукция (блокноты, магниты, открытки).