Аркадий Пекаревский: «Если тебе по жизни попадается говно, то что-то не в порядке с тобой»

У каждого человека есть предназначение. В моей картине мира самое главное — понять свое. Когда живешь в соответствии с ним, ты находишься в потоке. И тогда твоя жизнь насыщенна, наиболее эффективна и плодотворна. А дальше начинаются сложности, потому что линейного ответа на вопрос, как это предназначение найти, нет, как не существует прямых ответов на другие фундаментальные вопросы. Рецептами с тренингов и курсов на тему «как заработать деньги и быть успешным» пользоваться нельзя. Если бы они работали, то все вокруг были бы богатыми, счастливыми и здоровыми. Дело в том, что стартовая площадка отношений с энергией денег, как и с любой другой сильной энергией, глубоко индивидуальна, если хотите, можно называть это судьбой или кармой. Но хорошая новость в том, что вы можете на нее влиять.

Как только я решил первоначальные задачи жизнеобеспечения, то стал задаваться поиском смысла жизни. Помню, лет в тридцать пять бегал по всему городу и спрашивал, в чем он. Мне ответили, что цель — вырастить детей. Тогда я это принял. Но теперь я понимаю, что с новыми этапами твоего собственного развития задачи меняются. Сегодня я считаю, что тот, кто решил базовые потребности, должен работать над тем, чтобы улучшить этот мир, приобрести опыт и стать лучшей версией себя. Как именно это сделать, знаешь только ты. И каждый сам себе система координат. Ты — целый мир, который пересекается с другими мирами. Люди живут миропересечением.

Правила жизни абсолютно просты и понятны. Все знают, как надо, но мало кто так делает. Например, чтобы похудеть к лету, нужно ограничить калории, перестать есть углеводы после обеда и заниматься спортом. Кто ведет такой образ жизни? Единицы. Однажды в разговоре с двоюродным братом, моим другом, учителем и парт­нером, я придумал «правило ежа». Нам нужно было оптимизировать некоторые процессы в совместном бизнесе, и я предлагал варианты. Он выслушал меня и сказал: «Ну, это и ежу понятно, ты что-нибудь новенькое предложи». И это главная ошибка. Мозг блокирует понятные и верные решения, отрицая их как очевидные. Так вот, британские ученые доказали, что ежу ничего не понятно. И мое правило звучит так: убери ежа! Самое простое решение часто и есть единственно верное.

Если тебе по жизни попадается говно, то что-то не в порядке не с окружающим миром, а с тобой. Меня часто спрашивают, почему я все время на позитиве, и я отвечаю, что хочу жить в счастливом мире. Можно пребывать в сумерках и хмурости, а можно идти по сияющему променаду курортного приморского городка — ты сам выбираешь, освещать ли дорогу, по которой идешь. Для этого ты работаешь, даешь людям импульсы. Я это называю «включить свет». Начинаю первым улыбаться, замечаю приятные вещи. Кстати, чем злобнее человек, тем мне интереснее достать из него улыбку. За этот дар я очень благодарен судьбе. В самых суровых ситуациях мне попадались нормальные, классные, чуткие люди. Я даже совершенно искренне подружился с работниками налоговой инспекции, причем отношения эти начались с того, что в 1990-х мне пришлось идти на допрос и финал этого перформанса был непредсказуем. И получилось так, что после этого допроса-опроса я приобрел трех близких товарищей, с которыми поддерживаю отношения уже более двадцати лет.