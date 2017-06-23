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Аркадий Пекаревский: «Если тебе по жизни попадается говно, то что-то не в порядке с тобой»
Харизматичный бизнесмен запускает в производство марципан, который исполняет желания, и продвигает объект-оберег «символ мира и доброты» в аэропорты мира, один из которых (гигантский одуванчик) уже установили в Пулкове. Для нас Аркадий написал практичный бизнес-план по тому, как стать успешным. Спойлер: работать над собой.
У каждого человека есть предназначение. В моей картине мира самое главное — понять свое. Когда живешь в соответствии с ним, ты находишься в потоке. И тогда твоя жизнь насыщенна, наиболее эффективна и плодотворна. А дальше начинаются сложности, потому что линейного ответа на вопрос, как это предназначение найти, нет, как не существует прямых ответов на другие фундаментальные вопросы. Рецептами с тренингов и курсов на тему «как заработать деньги и быть успешным» пользоваться нельзя. Если бы они работали, то все вокруг были бы богатыми, счастливыми и здоровыми. Дело в том, что стартовая площадка отношений с энергией денег, как и с любой другой сильной энергией, глубоко индивидуальна, если хотите, можно называть это судьбой или кармой. Но хорошая новость в том, что вы можете на нее влиять.
Как только я решил первоначальные задачи жизнеобеспечения, то стал задаваться поиском смысла жизни. Помню, лет в тридцать пять бегал по всему городу и спрашивал, в чем он. Мне ответили, что цель — вырастить детей. Тогда я это принял. Но теперь я понимаю, что с новыми этапами твоего собственного развития задачи меняются. Сегодня я считаю, что тот, кто решил базовые потребности, должен работать над тем, чтобы улучшить этот мир, приобрести опыт и стать лучшей версией себя. Как именно это сделать, знаешь только ты. И каждый сам себе система координат. Ты — целый мир, который пересекается с другими мирами. Люди живут миропересечением.
Правила жизни абсолютно просты и понятны. Все знают, как надо, но мало кто так делает. Например, чтобы похудеть к лету, нужно ограничить калории, перестать есть углеводы после обеда и заниматься спортом. Кто ведет такой образ жизни? Единицы. Однажды в разговоре с двоюродным братом, моим другом, учителем и партнером, я придумал «правило ежа». Нам нужно было оптимизировать некоторые процессы в совместном бизнесе, и я предлагал варианты. Он выслушал меня и сказал: «Ну, это и ежу понятно, ты что-нибудь новенькое предложи». И это главная ошибка. Мозг блокирует понятные и верные решения, отрицая их как очевидные. Так вот, британские ученые доказали, что ежу ничего не понятно. И мое правило звучит так: убери ежа! Самое простое решение часто и есть единственно верное.
Если тебе по жизни попадается говно, то что-то не в порядке не с окружающим миром, а с тобой. Меня часто спрашивают, почему я все время на позитиве, и я отвечаю, что хочу жить в счастливом мире. Можно пребывать в сумерках и хмурости, а можно идти по сияющему променаду курортного приморского городка — ты сам выбираешь, освещать ли дорогу, по которой идешь. Для этого ты работаешь, даешь людям импульсы. Я это называю «включить свет». Начинаю первым улыбаться, замечаю приятные вещи. Кстати, чем злобнее человек, тем мне интереснее достать из него улыбку. За этот дар я очень благодарен судьбе. В самых суровых ситуациях мне попадались нормальные, классные, чуткие люди. Я даже совершенно искренне подружился с работниками налоговой инспекции, причем отношения эти начались с того, что в 1990-х мне пришлось идти на допрос и финал этого перформанса был непредсказуем. И получилось так, что после этого допроса-опроса я приобрел трех близких товарищей, с которыми поддерживаю отношения уже более двадцати лет.
Задача поставленная — наполовину решенная. Без вопроса не бывает ответа. Но здесь есть нюанс — важно быть реалистом. Моя родственница, работающая в больнице для наркозависимых, вывела тенденцию: девяносто процентов пациентов начали употреблять наркотики после того, как поставили перед собой заведомо невыполнимые цели. Вселенная реагирует на запрос моментально: правильная идея — это хороший канал восприятия. Я изучал ритмологию, существование единого энергоинформационного поля, в котором находится все, что было, есть и будет. И все зависит от эмпатии и развитости мозга — насколько человек в состоянии улавливать вибрации, которые ему поступают. Именно так я придумал «волшебный марципан»: моя кондитерская фабрика Grondard выпустит набор особенно пластичного марципана, из которого можно будет слепить то, о чем ты мечтаешь. Лепка из марципана своего рода ритуал, медитация, которая поможет определиться со своим приоритетом и сформулировать задачу.
Все меняется, и вкусы тоже. Не пытайтесь исправить то, что в данный момент не получается. Будь это любовь, бизнес или что угодно. Главное, не расстраиваться, чтобы не провалиться в яму негатива. Подобное притягивает подобное. В любой ситуации есть позитив. Вопрос лишь в том, на чем мы фокусируем свое внимание. Роста без потерь не бывает, все неудачи — это уроки.
Сложиться как личности и приобрести жизненный фундамент мне помогли несколько книг. В школе я прочитал «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги, она стала для меня одной из базовых — просто поразила конкретными практическими примерами. Многое я помню до сих пор, например, когда ты приходишь на встречу с человеком, от которого хочешь что-то получить, то должен говорить о том, что ему интересно, создавать коридор взаимопонимания. И в моем бизнесе это просто необходимо. Я все время выстраиваю коммуникацию.
На Витебском вокзале в годы страшного дефицита у меня была знакомая кассирша, которая за рубль сверху и хорошее отношение помогала с билетами куда угодно, так что я мог в свою очередь устроить поездку важных для меня партнеров. Так все и работает. Вторая знаковая книга — «Алмазная мудрость» Майкла Роуча, мы даже привозили автора в Петербург с лекцией, настолько мне импонирует его теория. Он утверждает, что все, что происходит с тобой в жизни, является проросшими семенами того, что ты сам и посадил. Хорошие или плохие события — твои импульсы. И он учит системе материализации желаний в четыре шага. Первое, четко сформулируйте свои желания, а лучше запишите. Второе, найдите человека, у которого такая же задача. Третье, назначьте с ним еженедельную часовую встречу и обсуждайте, что сделать для исполнения загаданного им. Четвертое, поливайте семена: перед сном испытайте радость от того, что помогаете кому-то идти к мечте.
Я составил карту личности по астрологической технике «Дизайн человека» и выяснил, что моя функция — учитель. Вероятно, поэтому я могу понятным языком объяснять важные вещи на простых примерах. И мне это нравится. Так на моей странице в «Фейсбуке» появились видеозарисовки «Мысли вслух». Как-то я пришел в банк, ждал оформления бумаг и поделился с сотрудницей одним из своих бизнес-правил. Она посетовала на то, что такой информации очень мало. И я подумал, а почему бы не сделать мини-подкаст, в котором я смогу делиться своим опытом? Сейчас таких роликов около тридцати, и я все время получаю благодарные отклики. Пусть это будет полезно десятку из тысячи, это уже хороший результат. Ведь правило КПД гласит, что нельзя рассчитывать на все сто процентов.
У меня есть товарищ, президент Международной академии доброты, скульптор Григорий Потоцкий. Он работает в полуподвальной мастерской, где побывали Шарль Азнавур, Жерар Депардье, Эмир Кустурица. От имени России он подарил миру более ста различных скульптур. Этот абсолютный энтузиаст и бессребреник все заработанные на частных заказах деньги тратит на эти подарки. Он придумал символ доброты — скульптуру одуванчика из раскрытых человеческих ладоней и глаз. Я захотел поставить эти одуванчики в ста крупнейших аэропортах мира. Это мой самый амбициозный план. Перед символом будет табличка: «Доброта и благодарность — основной закон человечества. Там, где есть доброта, там нет границ». Можно будет приложить свои ладони к силуэту руки перед символом и послать импульс любви и добра своим ближним. Если люди будут это делать, представляете, сколько положительной энергии будет в этом месте, она даже будет защищать аэропорт, как бы странно это ни звучало. Когда я стал заниматься проектом, многое встало на свои места, реально стали решаться вопросы, висевшие годами. В июне мы установили скульптуру в Пулкове. И из волшебного марципана я слепил еще тридцать символов — моя цель на год.
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МЕСТО СЪЕМКИ
Геологоразведочный музей им. академика Ф. Н. Чернышева
Здание в стиле неоклассицизм, облицованное плитами из финского серого гранита и эзельского доломита, было построено в 1912–1914 годах академиком архитектуры Александром Полещуком для Геологического комитета Академии наук, который занимался исследованием строения Земли, картографической съемкой и поисками полезных ископаемых. Сегодня здесь размещаются Всероссийский научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ) им. А. П. Карпинского, Всероссийская геологическая библиотека и Геологоразведочный музей им. академика Ф. Н. Чернышева, одним из уникальных экспонатов которого является панно «Индустрия социализма», выполненное в 1930-е годы в технике флорентийской и русской мозаики из ювелирно-поделочных камней, которое в советские годы было выставлено в Георгиевском зале Эрмитажа.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Валентин Блох
Стиль: Джейн Сытенко
Благодарим Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского за помощь в организации съемки
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