В Петербурге представили глухого предсказателя Кубка конфедераций

В пресс-центре Кубка конфедераций представили кота-оракула, который будет предсказывать итоги футбольных матчей. Кот по имени Ахилл был 15 июня официально представлен в пресс-центре Кубка конфедераций в качестве оракула спортивных состязаний. Белый питомец из числа котов-хранителей Эрмитажа должен будет предсказывать исход матчей.

Ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева пояснила, что Ахилл был выбран за стрессоустойчивость и человекоориентированность. Ему полтора года, он с рождения глух и надеется по окончании Кубка найти заботливого хозяина.

Следить за предсказаниями Ахилла можно будет на Youtube по названию «Эрмитажный кот-оракул Ахилл – Кубок конфедераций 2017».

Напомним, вчера в Эрмитаже провели отбор местных котов на звание символа предстоящего футбольного турнира.

По материалам «Фонтанки».

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