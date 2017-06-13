ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ «СОБАКА.RU»

Вчера, 12 июня, SMM-менеджер «Собака.ru» Ксения Морозова была задержана на несанкционированном митинге на Марсовом поле. Несмотря на наличие пресс-карты, сотрудница редакции была доставлена в 12-е отделение Фрунзенского района. Сегодня, 13 июня, Дзержинский суд вынес постановление об аресте Ксении Морозовой на 10 суток и штрафе в размере 12 тысяч рублей.

Мы, руководство и сотрудники редакции, с первых минут задержания находимся на связи с Ксенией. Адвокат издательского дома оперативно подключился к работе над ситуацией. К сожалению, добиться освобождения нашей коллеги не удалось. Вместе с адвокатом Ксения приняла решение не оспаривать итог дела и отказалась от дальнейших комментариев.

Ксения Морозова и редакция благодарны за поддержку Союзу журналистов и всем вам, кто переживал и выражал поддержку.