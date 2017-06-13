В Москве появится сервис по вызову стриптизеров на дом

В ближайшее время в Москве запустится приложение Strip Me для заказа мужского стриптиза на дом. Об этом сообщил портал «Афиша Daily». Сервис предлагает выбор танцовщика практически по любым параметрам: цвет кожи, цвет и длина волос, телосложение, наличие татуировок и стоимость услуги.

За дополнительную плату также можно оформить услугу самостоятельного раздевания стриптизера. У каждого зарегистрированного в приложении танцора будет своя анкета с портфолио и отзывами пользователей.

«Мы живем в мире, где по большей части все устроено ради удовольствия мужчин, а я хочу, чтобы и у девушек появилась возможность хорошо и, самое главное, безопасно провести время. Поэтому мы и создали Strip Me», — рассказала создательница и идеолог сервиса Елена Рыдкина, бывший секс-евангелист приложения Pure.