«Комсомолец. А читает Ницше!»: Лев Лурье и Татьяна Толстая о Хрущеве, Довлатове и Трампе

Татьяна Толстая: Я в это время абсолютно не следила ни за какой политикой, годы с 1964 по 1967-й полностью прошли мимо меня. А вот в 1968-м я поступила в Университет на отделение классической филологии и хорошо помню август того года. Мы сидим на даче, в Прагу только что вошли советские войска, отец пытается поймать по радио заглушаемые западные голоса и говорит: «О идиоты! Все пропало! Все пропало!» А я думаю: «А что пропало?» Я вообще ничего не знала. Он мне объяснил в двух словах про события в Чехо­словакии, но меня они никак не заинтересовали — я была влюблена, и меня трогало только это. И еще книжки я все время читала. А вот когда я уже пришла учиться в Университет, стала знакомиться с разными интересными людьми, старшие товарищи мне сказали: «Ты беги, там на Невском еще есть какие-то книги серии «Литпамятники» в свободной продаже — скоро перекроют все и ничего стоящего не будет вообще». А у нас дома огромная библиотека, тысячи томов, но я побежала, что-то там купила. И действительно, количество интересных книг в магазинах стало быстро иссякать и скоро совсем иссякло. Ну а потом одна девочка с английского отделения поехала на языковую практику в Англию и не вернулась. Что тут началось! Собрали весь факультет, стали орать на студентов: «Почему вы не предупредили, что Маша влюбчивая?!» Вышел декан Балахонов, сделал страдальческое лицо и сказал, что некоторые студенты ведут себя совершенно непристойно, они в библиотеке берут читать Ницше. Комсомолец. А читает Ницше! На филфаке! «У-у-у-у-у, как тут у вас все устроено», — подумала я.

Лев Лурье: А у тебя на факультете была масса людей, которые понимали, что происходит. На твоем отделении преподавали двое отсидевших — Аристид Доватур и Александр Зайцев.

Татьяна Толстая: Да. При этом Аристид Иванович ходил на демонстрации 7 ноября, и мы все не могли понять зачем — ведь отсидел уже свои восемнадцать лет. А вот боялся.

Лев Лурье: Да, потому что страх перед начальством должен быть. Но у него еще была идея, что все равно стало лучше, чем было при Сталине: ведь ему разрешали преподавать вам древнегреческий и латынь, а это уже само по себе является добрым деянием.

Татьяна Толстая: Это безусловно так.

Лев Лурье: А я хорошо помню 1967 год. Я оканчиваю школу — 30-ю физико-математическую. На всех партах нацарапано слово The Beatles, отовсюду звучит песня «Королева красоты». И главный танец на выпускном вечере — шейк. Я уже читал, довольно много, родительский «Новый мир», но меня начинает перетягивать к себе «Юность» — в этом журнале блестящая подборка Василия Аксенова, включая повесть «Затоваренная бочкотара», я считаю, вершину из того, что он написал; рассказы «Случай на молочном заводе» Валеры Попова — про то, как шпион залез в творог, «Я с пощечиной в руке» Владимира Марамзина, «Пенелопа» Андрея Битова. Я ходил в клуб «Дерзание», где был окружен молодыми поэтами и прозаиками. Не было ощущения потолка, казалось, что у нас будет возможность пройти по тому же пути, по которому уже прошли старшие братья. Но мы попали под танк. Как только мы окончили школу, поменялось все: мы готовились к одному времени, а попали в совершенно другое. И это не способствовало успеху моего поколения — большинство моих сверстников погибло в «Сайгоне». Из-за вот этой ситуации безвыходности уехал Довлатов.

Татьяна Толстая: А вот точнее, из-за чего он уехал?

Лев Лурье: Он уехал потому, что не хотел и не мог быть Виктором Кривулиным.

Татьяна Толстая: А что значит быть Кривулиным?

Лев Лурье: Это значит быть вторым Хармсом — заниматься творчеством с полным пониманием, что оно не будет иметь ни малейшего отношения к твоему финансовому положению. Ты как-то просуществуешь, не помрешь, у тебя будет много друзей, даже поклонников, ты станешь локальной знаменитостью, глубокого презирающей писательское сообщество. И так и будешь жить всю жизнь.