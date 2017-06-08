У кого еще, как не у вас, спросить о точках, с которых можно сделать самые красивые снимки города. Поделитесь, пожалуйста, сверхсекретной информацией.

Сейчас я скажу то, что не всем понравится. Больше всего меня, пожалуй, впечатляет вид на Петербург с крыши ЖК «Монблан». При том что сам по себе этот комплекс — главнейшая градостроительная ошибка. Крыша дома «Серебряные зеркала» в районе станции метро «Горьковская» уникальна тем, что оттуда в одном кадре можно собрать Адмиралтейство, Исаакиевский и Троицкий соборы. С противоположной стороны города такую же потрясающую перспективу из доминант можно выстроить с крыши гостиницы «Азимут», бывшей «Советской», — хотя это здание просто ужасно, на мой взгляд. Еще один прекрасный вид на город обнаруживаешь, забравшись на высотный дом «Финансист» на площади Собчака. Вот и получается, что самые классные картины открываются с самых неприглядных зданий. При этом я вовсе не противник небоскребов, современной архитектуры или высотных сооружений как таковых. Так, мне очень нравится стопятидесятиметровый «Лидер тауэр» на площади Конституции. Когда в белые ночи в полной тишине посреди промзоны смотришь с вершины стометровых труб Василеостровской ТЭЦ на разведенные мосты над Невой — это замечательное ощущение. Да, «небесная линия» изменилась с появлением Западного скоростного диаметра, стадиона на Крестовском острове и «Лахта-центра», но получившаяся в результате этого панорама захватывает дух. Я не согласен с теми, кто называет строящуюся башню «Газпрома» «Оком Саурона», — конечно, сейчас она выглядит немного одинокой, но вокруг нее начнет появляться инфраструктура и вырастет новый классный район. Хотя, может быть, правильнее было бы возвести ее в Кронштадте — там вообще можно было бы создать пул небоскребов, подобный парижскому Дефансу или «Москве-Сити». С точки зрения фотографа, чем больше перемен, тем лучше — город должен жить и развиваться: иначе можно без конца переснимать одни и те же сюжеты со все большим количеством мегапикселей. Возможно, такое мое отношение к тому, как преображается облик Петербурга, связано с тем, что я «понаехавший».

А как и почему вы решили перебраться сюда с Камчатки?

Мне было семнадцать лет, приемные комиссии нескольких московских и петербургских вузов принимали прямо у нас в Петропавловске-Камчатском вступительные экзамены, я почему-то выбрал ЛЭТИ. Приехал и, хотя под конец учебы стал задаваться вопросом «А что я здесь делаю?», окончил университет с красным дипломом. Получил предложение работать по специальности инженера-электронщика, внезапно оказался подающим надежды аспирантом — погряз в этом болоте с головой. Но в прошлом году я просто сказал: «Ребят, извините, это не мое, я не так представлял себе свою жизнь» — и ушел. Теперь профессионально занимаюсь архитектурной съемкой.

С чего все началось?

Однажды я приехал на Камчатку на каникулы и в гостях у друга увидел на стене плакат: мощный завод, из труб которого фактурно шел дым на фоне мрачного неба. Выяснилось, что это и не плакат вовсе, а фотография жестяно-баночной фабрики — он пошел, сфотографировал ее и распечатал свой снимок. У меня случилось прозрение: «Как? То есть это можно прийти просто и самому…». Я отложил немного денег со стипендии, чуть-чуть у родителей попросил и купил себе первый фотоаппарат Canon 1000D — там было столько кнопочек, значения которых я не знал, казалось, что это безумно круто. До этого я пользовался только пленочной «мыльницей», в которой была лишь одна кнопка: «сделать шедевр».

Как город повлиял на вас как на фотографа?

Я не могу себе представить, как можно заниматься фотосъемкой архитектуры там, где ее нет. А когда я впервые попал в Петербурге на крышу — это были полностью новые ощущения, ты же оказываешься наедине с городом. Абсолютная медитация и никаких людей.