главный редактор журнала «Собака.ru»

«Вы спрашиваете, все спрашивают: почему такие разные герои номинированы на премию "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга"? Потому что разные — не значит чужие.

Социальная активистка, которая молниеносно отреагировала после теракта и провела акцию «Домой», в которой поучаствовали многие горожане. Геолог, в честь которого назван минерал. Бизнесмен, который придумал «Смешариков». Искусствовед, который проводит самые резонансные выставки в наиглавнейшем музее страны Государственном Эрмитаже. Ребята, которые делают лучшие рейвы в городе, а то и в стране.

Вы все вместе меняете Петербург к лучшему. Вы сами — лучшие. И хорошо, что сейчас — может, пусть и ненадолго — вы вместе. Команда «Собака.ru» благодарит каждого из вас за участие в премии и в производстве июньского номера журнала.

Петербург не выбирает косность, стереотипы, шоры. Петербург не выбирает спортивные сооружения с раздвижными крышами. Петербург не выбирает хлеб за 1500 рублей. Петербург не понимает, почему он должен выбирать между храмом и музеем. Петербург не выбирает гомо- и прочие фобии. Петербург выбирает жизнь, красоту, свободу, движение, танец. Петербург выбирает Диану Вишневу.

В прошлые годы мы вручали премию «Выбор города» Михаилу Борисовичу Пиотровскому и Алисе Бруновне Фрейндлих.

В этом году мы говорим спасибо Диане Вишневой — за все и за фестиваль современной хореографии Context — главный российский смотр современного театра. В этом году фестиваль расширит свое присутствие в Петербурге, пройдёт на трёх площадках, в том числе на исторической сцене Мариинского театра, куда мы все с вами идём 19 ноября на гала-концерт.

Выбор города — Диана Вишнева!»