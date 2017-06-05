Объявлены победители премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»

Сегодня, 5 июня, на торжественной церемонии в Театре музыкальной комедии стали известны лауреаты нашей ежегодной премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». 

  • Диана Вишнева

  • Александр Невзоров

  • Григорий Свердлин 

  • Илья Попов

  • Аркадий Столпнер

  • Сергей Шнуров

  • Дмитрий Озерков

  • Анна Пармас

  • Манижа 

  • Борис Кириков 

  • Команда университета ИТМО

  • Нелли Недре

  • Татьяна Азарова

  • Актрисы спектакля БДТ «Три сестры»

В бесконкуретной номинации «Выбор города» в этом году чествовали Диану Вишневу.

В новой номинации «IQOS – Герой, который меняет город» выиграл Сергей Шнуров.

В номинация «Бизнес» победили сразу двое – Илья Попов и Аркадий Столпнер.

В номинация «Наука и жизнь» также отмечены и Григорий Свердлин, и команда университета ИТМО.

В номинация «Спорт» победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В номинация «Кино» лидером голосования стала Анна Пармас.

В номинация «Театр» наградили актрис спектакля БДТ «Три сестры».

В номинации «Мода» победили и Татьяна Азарова, и Нелли Недре.

В номинация «Книги» активнее всего голосовали за Бориса Кирикова

В номинации «Музыка» победила Манижа

В номинация «Искусство» выиграл Дмитрий Озерков.

В номинации «Лидер мнений» победителем стал Александр Невзоров.

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