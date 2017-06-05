В бесконкуретной номинации «Выбор города» в этом году чествовали Диану Вишневу.

В новой номинации «IQOS – Герой, который меняет город» выиграл Сергей Шнуров.

В номинация «Бизнес» победили сразу двое – Илья Попов и Аркадий Столпнер.

В номинация «Наука и жизнь» также отмечены и Григорий Свердлин, и команда университета ИТМО.

В номинация «Спорт» победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В номинация «Кино» лидером голосования стала Анна Пармас.

В номинация «Театр» наградили актрис спектакля БДТ «Три сестры».

В номинации «Мода» победили и Татьяна Азарова, и Нелли Недре.

В номинация «Книги» активнее всего голосовали за Бориса Кирикова.

В номинации «Музыка» победила Манижа.

В номинация «Искусство» выиграл Дмитрий Озерков.

В номинации «Лидер мнений» победителем стал Александр Невзоров.