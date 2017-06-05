Сегодня, 5 июня, на торжественной церемонии в Театре музыкальной комедии стали известны лауреаты нашей ежегодной премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».
Объявлены победители премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»
В бесконкуретной номинации «Выбор города» в этом году чествовали Диану Вишневу.
В новой номинации «IQOS – Герой, который меняет город» выиграл Сергей Шнуров.
В номинация «Бизнес» победили сразу двое – Илья Попов и Аркадий Столпнер.
В номинация «Наука и жизнь» также отмечены и Григорий Свердлин, и команда университета ИТМО.
В номинация «Спорт» победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
В номинация «Кино» лидером голосования стала Анна Пармас.
В номинация «Театр» наградили актрис спектакля БДТ «Три сестры».
В номинации «Мода» победили и Татьяна Азарова, и Нелли Недре.
В номинация «Книги» активнее всего голосовали за Бориса Кирикова.
В номинации «Музыка» победила Манижа.
В номинация «Искусство» выиграл Дмитрий Озерков.
В номинации «Лидер мнений» победителем стал Александр Невзоров.
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