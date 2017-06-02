Данила Козловский прочитал отрывок из «Гамлета» в центре Москвы

Поздним вечером 1 июня в телешоу «Вечерний Ургант» показали скетч по мотивам задержания 10-летнего мальчика, который декламировал «Гамлета» на Арбате в Москве.

Актер Данила Козловский читал отрывок из шекспировской трагедии (а именно «онтологический» монолог принца Датского) на Большой Дмитровке, а Иван Ургант снимал его на камеру. К Козловскому подошли дети в полицейской форме, посадили его на детский велосипед и повезли в «детский обезьянник». 

Напомним: 26 мая в районе станции метро «Арбатская» в Москве полиция задержала 10-летнего мальчика, который читал на улице отрывок из пьесы Шекспира «Гамлет». Стражи порядка заподозрили ребенка в попрошайничестве, силой посадили в машину и увезли в ОВД «Арбат» — при том, что отец и мачеха мальчика были рядом и пытались сопротивляться задержанию ребенка. На отца был составлен протокол по статье КоАП за неподобающее исполнение родительских обязанностей. После вмешательства адвокатов ребенок был отпущен, а протокол — анннулирован.

Эта история вызвала мощный резонанс в СМИ и социальных сетях, разделив комментаторов на два непримиримых лагеря: осуждающих действия полиции и тех, кто считает, что в данном случае имела место эксплуатация детского труда. 

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