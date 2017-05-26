Полиция пришла на киностудию Алексея Учителя в Петербурге по запросу Поклонской

Полиция Василеостровского района поздним вечером 25 мая пришла проверять киностудию «Rock Films» режиссера Алексея Учителя. По сообщениям адвоката студии, речь идет о проверке налоговых и других финансовых документов.

Действия правоохранителей основаны на запросе депутата Государственной думы и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Ранее Поклонская неоднократно требовала проверить новый фильм Учителя «Матильда» о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Прокуратура не нашла в картине оскорбления чувств верующих.

Напомним, все началось с того, что представители РПЦ назвали еще не вышедшую на экраны ленту «клеветой» и «пошлой фальсификацией», просмотрев трейлер «Матильды». Против «Матильды» также выступили представители движения «Царский крест»: они пытались согласовать пикеты, собирали подписи граждан за запрет картины и обратились с просьбой проверить ее содержание к Наталье Поклонской.

Алексей Учитель хочет провести премьеру своего фильма в Мариинском театре. Четырехсерийная историческая лента должна выйти в общероссийский прокат 25 октября.