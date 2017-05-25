Из-за «пакета Яровой» вырастут тарифы на связь

Министр связи РФ Николай Никифоров сегодня признал, что реализация «пакета Яровой» приведет к росту тарифов на связь из-за дополнительных затрат операторов. О конкретных цифрах министр говорить не стал.

Министр подчеркнул, что нужно сбалансировать требования к операторам, чтобы подорожание было незначительным. По его словам, Минкомсвязь предлагает поэтапный вариант реализации закона.

В прошлом году ФСБ и Минкомсвязь оценили затраты российских операторов связи на выполнение «закона Яровой» в 4,5 триллиона рублей.

Антитеррористические законы, известные как «пакет Яровой», в числе прочих беспрецедентно жестких ограничительных мер обязывают операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей.