День города и флешмоб на Дворцовой, новые «Пираты Карбиского моря», фестиваль видеоблогеров и концерт Сергея Шнурова – как весело и культурно провести День города и выходные.
Уикенд в Петербурге с 25 по 28 мая
С 25 мая
Фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
Старая-добрая команда «Пиратов Карибского моря»с Джонни Деппом во главе будет спасаться от ужасного капитана Салазара (Хавьер Бардем). Съемки очередной части диснеевской франшизы на этот раз доверили режиссерам Хоакиму Роннингу и Эспену Сандбергу.
25-28 мая
Международный Книжный салон пройдет в Петербурге в двенадцатый раз. Основным местом действия стал Михайловский манеже, там с 25 по 28 мая представят свои книги более 240 российских и зарубежных издательств. Участие в Салоне примут писатели Эдвард Радзинский, Александра Маринина, Ник Перумов, Алексей Иванов, Герман Садуллаев, Елена Чижова, Татьяна Москвина, Галина Юзефович, Леонид Юзефович, Денис Драгунский, Алексей Слаповский и многие другие. Почетным гостем стала член британской королевской семьи урожденная баронесса Мария Кристина фон Рейбниц, супруга Майкла, принца Кентского, которая представит свою новую книгу. Читайте наш гид по самым ярким событиям салона.
25-26 мая-июня
Мраморный дворец
Следуй за белым кроликом, бабочками и тропическими попугаями – на персональную экспозицию классика американского неоэкспрессионизма, любимца голливудских селебрити от Шэрон Стоун до Джулианны Мур Ханта Слонема. Животный мир дополнен картинами с ирисами, напоминающими о палитре любимого художником Эмиля Нольде. На выставку в Русский музей привезут и работу «Визит в Кремль», созданную художником под впечатлением от поездки в Москву.
с 26-23 мая-июня
Мариинский театр
На 25-м музыкальном форуме сплошь мировые музыкальные светила и его завсегдатаи – Анна Нетребко (в драматичной партии Адрианы Лекуврер), Пласидо Доминго, Ферруччо Фурланетто, Рене Папе и Ильдар Абдразаков. Валерий Гергиев лично будет дирижировать на премьерах молодых хореографов: Илья Живой поставил «Времена года» на музыку автора саундтрека к фильму «Прибытие» Макса Рихтера, а Владимир Варнава – «Ярославну» ученика Шостоковича, ленинградского композитора Бориса Тищенко. Подробная программа на сайте фестиваля.
26 мая
20:00
«А2 Green Concert»
Записавший одну из лучших пластинок 2015 года павлодарский рэпер объединения Gazgolder выступит 26 мая в клубе «А2 Green Concert» . На концерте музыкант представит свой долгожданный второй альбом. Его обещали слушателям еще в 2016-м, но интрига затянулась (зато за это время Адиль Жалелов успел записать совместный трек с Major Lazer!). Петербуржцы услышат новую пластинку первыми.
26 мая
20:00
Клуб «Place»
Джейми Стюарт и его оркестр взвинченного авант-попа Xiu Xiu возвращаются в Россию не с пустыми руками — в феврале этого года вышла новая полноформатная работа «Forget». Самый депрессивный и психованный инди-музыкант на свете за последние пять лет творил не покладая рук: в его багаже безумная интерпретация саундтрека к «Твин Пиксу», снискавшая одобрение самого Дэвида Линча, альбом-посвящение великой соул-певице Нины Симон, звучащий как вывернутый наизнанку, деконструированный джаз с потустороннем вокалом в духе позднего Скотта Уокера, леденящий душу готический шедевр «Angel Guts: Red Classroom».
с 26-27 мая-августа
Музей Академии художеств
В пятницу в музее Академии художеств открывается выставка Франциско Инфанте-Арана и Нонны Горюновой. Фото художников будут инсталлированы в залах отдела слепков, чтобы показать соединение современного искусства и античности и развитой классики, отношений между подлинником и копией. Встретиться с Франциско Инфанте и Нонна Горюновой лично можно будет на открытой лекции в 13:00.
с 26-28 мая
«Люмьер-холл»
Научный фестиваль Science Fest с девизом «Умным быть модно!» в этом году посвящен новому планетарию, который откроется 4 ноября и станет крупнейшим в мире. Посетители увидят последние проекты в области робототехники, дронов, нейроинтерфейсов, VR и AR, 3D-печати и световых технологий, а также смогут помериться IQ и собрать собственного робота.
26-27 мая
Просветительский форум «Открытый университет» переименовался в «Кампус», но концепция casual education осталась прежней. В пятницу вечером в семи барах города молодые ученые расскажут про космос, классическую музыку, петроглифы, европейскую архитектуру в Китае и многое другое. В субботу – формат более академичный: на Новой сцене Александринского театра пройдут лекции, объединенные темой — «События». Спикеры расскажут про эпидемию ВИЧ в Петербурге, вирус Wanna Cry, лоббизм и фейковые новости. Вход на лекции свободный по предварительной регистрации, а в барах действует депозит 200 рублей.
27 мая
Дворцовая площадь
В субботу, 27 мая, в Петербурге пройдет множество мероприятий в честь Дня города, но главным станет концерт в рамках проекта «Классика на Дворцовой». Его хедлайнером станет Дмитрий Хворостовский. Также на главной площади города споют один из лучших теноров современности Марсело Альварес; звезда, востребованная самыми статусными оперными площадками и лицо популярных мировых брендов Соня Йончева; изысканная красавица, американская оперная дива, обладательница лирического сопрано Даниэль Де Низ; исполнительница с мировым именем, приглашенная солистка Большого и Мариинского театров Вероника Джиоева; глубокий бархатный баритон Андрей Бондаренко; солист Большого театра России, уникальный тенор Алексей Татаринцев; солисты Мариинского театра – мелодичный, выразительный тенор Сергей Скороходов и глубокое меццо-сопрано Юлия Маточкина. Также в официальную программу Дня города включены фестиваль «Звезды белых ночей» в Мариинском театре, велопарад, фестиваль мороженого на площади Островского и бал на Стрелке Васильевского острова.
27 мая
Дворцовая площадь
Тысячи петербуржцев выстроятся в гигантское сердце на Дворцовой площади. Флешмоб проведет арт-группа«#Живой Петербург» в День города — 27 мая. По плану организаторов, три тысячи участников соберутся на главной городской площади, где с помощью красных шаров, заполненных гелием, изобразят бьющееся сердце Петербурга. А в финале флэшмоба участники загадают желания и отпустят шарики. Подобная акция уже проходила в 2015 году. Тогда на площади собралось три тысячи человек.
27 мая
12:00
Музей стрит-арт
В субботу на территории Музея стрит-арта пройдет фестиваль видеоблогеров «Видфест». В этом году организаторы пространство разделят на открытые и закрытые площадки, посвященные разным тематикам: мода и красота, еда, гаджеты, видеоигры, музыка и другие. В фестивале примут участие: Стас Давыдов, Николай Соболев, Марьяна Ро, Руслан Усачев, Ян Топлес, Wylsacom, Ильдар Приятный, Lee Kei, Юджин Сагаз, Лера Любарская, Берсик, Михаил Кшиштовский, Данила Поперечный и многие другие.
27 мая
19:00
Эрарта-сцена
Романтичный и меланхоличный ирландец известен не только своими грустными балладами о несчастной любви в сопровождении акустической гитары. Его музыка звучала в фильмах «Близость» и «Останься», а также в известных сериалах «Доктор Хаус», «Остаться в живых» и «Отбросы».
27 мая
17:00
Новая сцена Александринского театра
В рамках арт-резиденции ИТМО и программы Новой сцены Александринского театра «Лаборатория новых медиа» пройдет творческая встреча с австралийскими художниками Соней Либер и Дэвидом Чесворт «Погружение в мир художника как исследователя». На примере своих работ Zaum Tractor (2013), We Are Printers Too (2013) и Myriad Falls (2017), они расскажут, как технологии облегчают задачи художников и раскрывают все краски выразительных свойств человеческого голоса. Встреча на английском языке без перевода. Вход бесплатный по регистрации. https://newstage.timepad.ru/event/495335/
27 мая
Манеж Кадетского корпуса
В честь открытия бутика в Петербурге, которое символично совпало с Днем города, 27 мая инновационный бренд IQOS приглашает потребителей в зону своего бренда на шоу группировки «Ленинград» в Манеже Кадетского корпуса. Концерту будут предшествовать DJ-сеты и аудиовизуальное шоу при участии пианиста-виртуоза Николы Мельникова, который меняет привычное представление о музыке так же, как IQOS меняет все вокруг. Особым сюрпризом станут два специальных номера Сергея Шнурова и его музыкального бэнда, созданные в коллаборации с инновационным брендом IQOS. Кульминация вечера – полноценный живой концерт группировки «Ленинград».
27 мая
23:00
«Кузня»
В Клубе «Кузня» пройдет вечеринка финской интернет-радиостанции Basso. Она открылась четыре года назад усилиями троих друзей-диджеев и за 13 лет превратилась в самую большую среди ориентированных на независимую танцевальную музыку. Событие поддержат ветеран финской сцены, начавший диджеить еще в начале 90-х, Роберто Родригез и Жак Рено — диджей и продюсер из Бруклина. Хозяин лейблов Lets Play House, On The Prowl и половина дуэта Runaway (вместе с Маркосом Кабралом). Локальную поддержку окажет программный директор «Кузни» Кирилл Сергеев (Kito Jempere).
27 мая
23:59
Mosaique
В субботу в Mosaique пройдет пятое мероприятие из серии Universe, с которого клуб перейдет в летний режим работы. Хедлайнером станет основатель лейбла Zone, выпустивший бесчисленное количество релизов, легенда французского рейва 90х годов – The Hacker. В рамках шоукейса Zone выступит и свежая кровь: Cardopusher. Главным гостем уличного танцпола станет резидент французского лейбла Smallville Records Жак Бон. Кроме того, на Universe дебютирует с лайвом столичный проект Odopt, выступят резидент клуба Kovyazin D и владелец нижегородского лейбла Dubfusion – Synkronized. Сеты отыграют Moralez, москвич Blind Rape, выпустивший недавно альбом Kito Jempere, а так же частые гости и резиденты клуба Youkovskiy, Sames, Boseg и другие. Откроет мероприятие концерт группы Super Collection Orchestra.
28 мая
11:00
Соляной переулок
28 мая Академия Штиглица проведет в Соляном переулке юбилейный ХХ международный фестиваль «Соляной городок – город мастеров». В рамках фестиваля пройдут выставки, конкурсы, ярмарки, научно-практическая конференция и мастер-классы по различным видам искусства.
28 мая
16:00
Дворцовая площадь
Петербургские хоккеисты СКА 28 мая будет праздновать победу в Кубке Гагарина и завоевание первого в истории клуба звания чемпионов страны. Праздничное шествие начнется от площади Восстания в 16:00. Прямую трансляцию парада также можно будет посмотреть на большом экране на Дворцовой площади. Чемпионы страны провезут трофеи по Невскому проспекту до Дворцовой площади, где хоккеисты и болельщики продолжат отмечать победу. Завершится Парад Чемпионов СКА концертом с участием IOWA, Григория Лепса, Ёлки, L`One, группировка «Ленинград».
28 мая
15:00
Охта Lab
В воскресенье, 28 мая, в Охта Lab Тутта Ларсен обсудит с семейным психологом Катериной Мурашовой все важные для родителей вопросы о воспитании. Например, сколько времени нужно уделять детям, правильно ли не давать ребенку играть с гаджетами и полезно ли раннее развитие.
28 мая
Летний сад
В воскресенье на центральной аллее Летнего сада будут установлены 300 мольбертов, на которых все желающие смогут выразить свои художественные порывы. Традиционно на открытый пленэр «Я рисую Петербург» приглашаются петербуржцы и гости города без каких-либо ограничений по возрасту или степени подготовки. Творческий процесс будут курировать профессиональные художники.
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