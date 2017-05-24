27 мая Дворцовая площадь

День города



В субботу, 27 мая, в Петербурге пройдет множество мероприятий в честь Дня города, но главным станет концерт в рамках проекта «Классика на Дворцовой». Его хедлайнером станет Дмитрий Хворостовский. Также на главной площади города споют один из лучших теноров современности Марсело Альварес; звезда, востребованная самыми статусными оперными площадками и лицо популярных мировых брендов Соня Йончева; изысканная красавица, американская оперная дива, обладательница лирического сопрано Даниэль Де Низ; исполнительница с мировым именем, приглашенная солистка Большого и Мариинского театров Вероника Джиоева; глубокий бархатный баритон Андрей Бондаренко; солист Большого театра России, уникальный тенор Алексей Татаринцев; солисты Мариинского театра – мелодичный, выразительный тенор Сергей Скороходов и глубокое меццо-сопрано Юлия Маточкина. Также в официальную программу Дня города включены фестиваль «Звезды белых ночей» в Мариинском театре, велопарад, фестиваль мороженого на площади Островского и бал на Стрелке Васильевского острова.