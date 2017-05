В рамках арт-резиденции ИТМО и программы Новой сцены Александринского театра «Лаборатория новых медиа» пройдет творческая встреча с австралийскими художниками Соней Либер и Дэвидом Чесворт «Погружение в мир художника как исследователя». На примере своих работ Zaum Tractor (2013), We Are Printers Too (2013) и Myriad Falls (2017), они расскажут, как технологии облегчают задачи художников и раскрывают все краски выразительных свойств человеческого голоса. Встреча на английском языке без перевода. Вход бесплатный по регистрации. https://newstage.timepad.ru/event/495335/