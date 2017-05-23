Встреча с Борисом Мессерером

Супруг Беллы Ахмадулиной и кузен Майи Плисецкой, театральный художник Борис Мессерер на встрече с читателями расскажет о своей книге «Промельк Беллы: романтическая хроника», которая вышла в прошлом году в издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной».

25 мая, 14:00, магазин «Книжная лавка писателей»

Презентация книги «В Питере жить»

Коллективный разум литературно одаренных петербуржцев признался в любви к родном городу в сборнике рассказов «В Питере жить». В презентации масштабного труда примут участие его авторы: Никита Елисеев, Ксения Букша, Андрей Аствацатуров, Евгений Водолазкин, Елена Колина, Сергей Носов, Татьяна Москвина, Александр Мелихов, Елена Чижова, Денис Котов, Татьяна Мэй, Александр Етоев, Павел Крусанов, Наталия Соколовская, Вадим Левенталь, Ольга Лукас, Илья Бояшов и другие. Модератор дискуссии – издатель Елена Шубина.

25 мая, 15:00, Конференц-зал в Михайловском манеже

Встреча с Эдвардом Радзинским

Знаменитый драматург, писатель, публицист, исследователь и телеведущий Эдвард Радзинский в рамках Книжного салона выступит перед читателями. После мастер-класса пройдет автограф-сессия.

25 мая, 17:00, магазин «Буквоед» на Невском

Встреча с Алексеем Ивановым

Известный писатель Алексей Иванов, автор романов «Географ глобус пропил» и «Сердце Пармы» расскажет об эволюции присутствия России в Сибири от Ермака до Петра I на примере своего романа «Тобол» и нон-фикшн книги «Дебри».

25 мая, 18:00, Конференц-зал в Михайловском манеже