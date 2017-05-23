Презентация книг принцессы Кентской, Эдварда Радзинского и Алексея Иванова, концерты ВИА «Пролетарское танго» и оркестра «Северная симфония», мастер-класс по комиксам и public talks с участием Леонида Юзефовича – мы выбрали самые интересные события из программы XII Книжного салона.
Гид по фестивалю «Книжный салон»
Концерт в честь открытия
Торжественный старт фестивалю этого года даст исполнение Торжественный же увертюры Шостаковича оркестром театра «Мюзик-Холл» «Северная симфония» под руководством Фабио Мастранджело. На концерте также прозвучат фрагменты опер русских композиторов. Так, солист Мариинского театра Евгений Акимов исполнит арию Левко из «Майской ночи» Римского-Корсакова, а Наталья Евстафьева – песню Лауры из «Каменного гостя» Даргомыжского.
25 мая, 12:00, Манежная площадь
Встреча с Евгением Водолазкиным
Доктор филологических наук, старший научный сотрудник Пушкинского Дома и специалист по древнерусской литературе, несколько лет назад Водолазкин стремительно превратился в одного из самых востребованных у читателей отечественных авторов — бестселлерами стали и его дебют «Соловьев и Ларионов», и второй роман «Лавр». В прошлом году в издательстве «Редакция Елены Шубиной» вышел третий роман писателя – «Авиатор». В рамках фестиваля пройдет мастер-класс и автограф-сессия.
25 мая, 13:00, стенд «Буквоед-ЭКСМО-АСТ»
Презентация книги «Анжуйская трилогия»
В конференц-зале Михайловского манежа выступит принцесса Кентская, урожденная баронесса Мария Кристина фон Рейбниц, – член британской королевской семьи, супруга двоюродного брата королевы Елизаветы II принца Майкла Кентского, писательница, исследователь, лектор и общественный деятель. Она расскажет о цикле исторических романов «Анжуйская трилогия», в котором восстанавливает историю своего рода.
25 мая, 14:00, Конференц-зал в Михайловском манеже
Встреча с Борисом Мессерером
Супруг Беллы Ахмадулиной и кузен Майи Плисецкой, театральный художник Борис Мессерер на встрече с читателями расскажет о своей книге «Промельк Беллы: романтическая хроника», которая вышла в прошлом году в издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной».
25 мая, 14:00, магазин «Книжная лавка писателей»
Презентация книги «В Питере жить»
Коллективный разум литературно одаренных петербуржцев признался в любви к родном городу в сборнике рассказов «В Питере жить». В презентации масштабного труда примут участие его авторы: Никита Елисеев, Ксения Букша, Андрей Аствацатуров, Евгений Водолазкин, Елена Колина, Сергей Носов, Татьяна Москвина, Александр Мелихов, Елена Чижова, Денис Котов, Татьяна Мэй, Александр Етоев, Павел Крусанов, Наталия Соколовская, Вадим Левенталь, Ольга Лукас, Илья Бояшов и другие. Модератор дискуссии – издатель Елена Шубина.
25 мая, 15:00, Конференц-зал в Михайловском манеже
Встреча с Эдвардом Радзинским
Знаменитый драматург, писатель, публицист, исследователь и телеведущий Эдвард Радзинский в рамках Книжного салона выступит перед читателями. После мастер-класса пройдет автограф-сессия.
25 мая, 17:00, магазин «Буквоед» на Невском
Встреча с Алексеем Ивановым
Известный писатель Алексей Иванов, автор романов «Географ глобус пропил» и «Сердце Пармы» расскажет об эволюции присутствия России в Сибири от Ермака до Петра I на примере своего романа «Тобол» и нон-фикшн книги «Дебри».
25 мая, 18:00, Конференц-зал в Михайловском манеже
Public talk «Как книга становится Национальным бестселлером?»
Писатель Леонид Юзефович, его дочь, литературный критик Галина Юзефович, и ответсек премии «Национальный бестселлер» Вадим Левенталь побеседуют о том, как, почему и какие книги становятся популярными. Дискуссия состоится за две недели до вручения «Нацбеста» – одной из трех главных литературных премий страны.
26 мая, 13:00, стенд Буквоед-ЭКСМО-АСТ
Школа комиксов
Команда «Morning Cup of Comics» проведет мастер-класс «Школа комиксов для детей и взрослых». Художник Владимир Хаецкий и сценарист Анастасия Гарбуз расскажут всем желающим об истории развития и типах графических романов, о раскадровке и основах композиции. С помощью заготовок-шаблонов участники сочинят свою короткую историю с необычной концовкой, придумают характерного персонажа и создадут свой короткий комикс-стрип.
26 мая, 14:00, Стенд № 350
Встреча со Львом Лурье
Историк, журналист и культуролог и отличный лектор Лев Лурье проведет лекцию-презентацию нового путеводителя «Град обреченный. Петербург перед революцией».
26 мая, 16:30, стенд Буквоед-ЭКСМО-АСТ
Встреча с Еленой Чижовой
Об альтернативной истории, антиутопиях и отношении к советскому прошлому на встрече с читателями расскажет автор романов «Китаист» и «Время женщин» Елена Чижова.
26 мая, 17:00, Красный шатер, Кленовая улица
Круглый стол о творчестве Шукшина
Фонд Василия Шукшина совместно с журналом о кино «Сеанс» проведет круглый стол о творчестве актера, писателя и режиссера Василия Шукшина.
26 мая, 18:00, конференц-зал в Михайловском манеже
Презентация сборника «Это футбол!»
Петербургское издательство «Лимбус пресс» презентует на фестивале сборник рассказов «Это футбол!». В него вошли произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Юрия Нагибина, Германа Садулаева, Сергея Шаргунова, Анны Матвеевой, Ольги Погодиной-Кузмина, Дмитрия Данилова, Аглаи Топоровой и других.
26 мая, 18:00, Синий шатер, Кленовая улица
Творческая встреча с о. Алексеем Уминским
Священнослужитель отец Алексей Уминский проведет Public Talk по непростой теме отношений подростков к церкви и попытается выяснить, где проходит зона недоверия.
26 мая, 18:00, Красный шатер, Кленовая улица
Презентация книг Ирады Вовненко
В мае вышло переиздание серии эдьютеймент-сказок петербургской писательницы Ирады Вовненко о мальчике Пете. На встрече с читателями она расскажет, как правильно приобщать детей к искусству и истории.
27 мая, 12:00, Синий шатер, Кленовая улица
Спектакль «Крокодил»
На сцене Манежа покажут музыкально-визуальный спектакль «Крокодил» по мотивам произведения Корнея Чуковского. Читать текст сказки будет Сергей Мигицко. За музыкальную часть отвечает оркестр «Северная симфония» и хор театра «Мюзик-Холл».
27 мая, 13:15, Манежная площадь
Встреча с Павлом Крусановым
Петербургский писатель Павел Крусанов на встрече с читателями представит свой ромна «Железный пар», вышедший в прошлом году.
27 мая, 14:00, Синий шатер, Кленовая улица
Встреча с Александрой Марининой
Знаменитая автор детективов про сотрудницу оперативного розыска Анастасию Каменскую, писательница Александра Маринина побеседует о своем творчестве с читателями. После дискуссии пройдет автограф-сессия.
27 мая, 18:00, магазин «Буквоед» на Невском
Концерт ВИА «Пролетарское танго»
Ретро-оркестр стиляг, группа ВИА «Пролетарское танго» вдыхает новую жизнь в советские шлягеры. На открытом концерте они споют знакомые хиты про лениградские мосты, московские окна и шаланды, полные кефали.
27 мая, 20:30, Манежная площадь
Встреча с Ником Перумовым
Знаменитый писатель-фантаст Ник Перумов, автор эпопеи «Кольцо тьмы», специально прилетит из США, чтобы пообщаться с российскими поклонниками.
28 мая, 12:00, Конференц-зал в Михайловском манеже
Читка пьес Ибсена
В последний фестиваля пройдет презентация новых переводов пьес Ибсена и театрализованная читка их актерами иммерсивного спектакля «Вернувшиеся»,
28 мая, 14:00, конференц-зал на стенде правительства Петербурга
Санкт-Петербургский XII Международный Книжный салон с 25 по 28 мая
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