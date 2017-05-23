Обращение в поддержку художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова

«Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра «Гоголь-центр» потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебренников — один из самых ярких современных российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском.

Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушит творческой деятельности театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова.

Мы восхищены решением наших коллег из «Гоголь-центра», которые, несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, не намерены отменять сегодняшний спектакль».