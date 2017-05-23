Около «Гоголь-центра», где проходит акция поддержки театра и его худрука Кирилла Серебренникова, к которому сегодня утром пришли с обыском правоохранители, Чулпан Хаматова зачитала обращение в защиту режиссера и творческого коллектива.
Чулпан Хаматова: «Работа "Гоголь-центра" и Серебренникова была прервана внезапным обыском»
Чулпан Хаматова
Обращение в поддержку художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова
«Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра «Гоголь-центр» потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебренников — один из самых ярких современных российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском.
Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушит творческой деятельности театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова.
Мы восхищены решением наших коллег из «Гоголь-центра», которые, несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, не намерены отменять сегодняшний спектакль».
Отмечается, что текст обращения подписали Олег Табаков, Евгений Миронов, Марк Захаров, Алла Демидова, Сергей Гармаш, Ксения Раппопорт, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская и другие.
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