21 мая 15:00 Новая сцена Александринского театра

Майские «Диалоги»



На Новой сцене Александринки 21 мая в очередной раз пройдет дискуссия «Диалоги» в рамках проекта «Открытая библиотека». С 15:00 историк и телеведущий Николай Сванидзе подискутирует с консервативным публицистом Максимом Шевченко на тему «Опасные связи». С 17:00 состоится диалог между коллегами, историками Сергеем Мироненко и Борисом Кипнисом. Тема их диспута: «Миф и история: их значение в современной России». Продолжат цикл встреч писатель Александр Проханов и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Закончит серию беседа пермского писателя Алексея Иванова и оппозиционного политика Льва Шлосберга на тему «Ненастье: Россия в 90-е».