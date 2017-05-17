«Чужой» Ридли Скотта, концерты Манижи и группы «5`nizzа», «Диалоги» с участием Сванидзе и Проханова – как весело и познавательно провести выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 18 по 21 мая
с 17-17 мая - июня
Anna Nova Gallery
Выставка «Сотворенная жизнь»
В галерее Anna Nova открывается проект фотохудожницы и нашей кавергерл Юлдус Бахтиозиной «Сотворенная жизнь». Три года назад она стала единственным на сегодня российским спикером престижной международной конференции TED (Technology, Entertainment, Design). На форуме, распространяющем уникальные идеи, Юлдус представила проект «Отчаянные романтики», проводящий параллели между картинами эпохи прерафаэлитов и сценами из жизни современной молодежи. Новый проект художницы посвящен эскапизму.
В галерее Anna Nova открывается проект фотохудожницы и нашей кавергерл Юлдус Бахтиозиной «Сотворенная жизнь». Три года назад она стала единственным на сегодня российским спикером престижной международной конференции TED (Technology, Entertainment, Design). На форуме, распространяющем уникальные идеи, Юлдус представила проект «Отчаянные романтики», проводящий параллели между картинами эпохи прерафаэлитов и сценами из жизни современной молодежи. Новый проект художницы посвящен эскапизму.
с 17-16 мая - июня
МИСП XX-XXI веков
Выставка «Амазонки в веках»
В МИСП (Музее искусства Петербурга XX-XXI веков) открывается межмузейный проект на тему гендерных отношений: экскурс в историю вопроса в русском и советском искусстве — от символизма через соцреализм к постмодернизму. Среди участников экспозиции – художники Николай Феофилактов, Борис Григорьев, Ксения Клементьева, Владимир Лебеде, Александра Экстер, Александр Самохвалов, Павел Челищев, Николай Кульбин и многих других.
В МИСП (Музее искусства Петербурга XX-XXI веков) открывается межмузейный проект на тему гендерных отношений: экскурс в историю вопроса в русском и советском искусстве — от символизма через соцреализм к постмодернизму. Среди участников экспозиции – художники Николай Феофилактов, Борис Григорьев, Ксения Клементьева, Владимир Лебеде, Александра Экстер, Александр Самохвалов, Павел Челищев, Николай Кульбин и многих других.
с 18 мая
Фильм «Чужой: Завет» / Alien: Covenant
Долгожданный камбэк Ридли Скотта, затеявшего новую трилогию «Чужого». Режиссер обещает сюжетно приблизить ее к вышедшей в 1979 году культовой первой части. Главная роль в 2017-м досталась Майклу Фассбендеру. Во время экспедиции на другую планету экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает единственного выжившего — синтетического андроида Дэвида из обреченной миссии «Прометей».
Долгожданный камбэк Ридли Скотта, затеявшего новую трилогию «Чужого». Режиссер обещает сюжетно приблизить ее к вышедшей в 1979 году культовой первой части. Главная роль в 2017-м досталась Майклу Фассбендеру. Во время экспедиции на другую планету экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает единственного выжившего — синтетического андроида Дэвида из обреченной миссии «Прометей».
с 18 мая
Фильм «Танцовщик»
Герой нашей майской обложки, красавец и гениальный танцовщик Сергей Полунин в 27 лет дождался полноценного фильма ВВС о себе. Номинант на премию «Оскар» Стивен Кантор снял документальную картину о пути Полунина в большом балете, проблемах в семье и осознании своего выбора.
Герой нашей майской обложки, красавец и гениальный танцовщик Сергей Полунин в 27 лет дождался полноценного фильма ВВС о себе. Номинант на премию «Оскар» Стивен Кантор снял документальную картину о пути Полунина в большом балете, проблемах в семье и осознании своего выбора.
с 18 мая
Фильм «Голос из камня» / Voice from the Stone
Триллер про призраков со звездой «Игры престолов» Эмилией Кларк в главной роли. Няня по имени Верена приезжает в таинственный замок, чтобы помочь маленькому Джейкобу, который перестал говорить после смерти матери. Скоро она начинает видеть призрак умершей и периодически слышать ее голос.
Триллер про призраков со звездой «Игры престолов» Эмилией Кларк в главной роли. Няня по имени Верена приезжает в таинственный замок, чтобы помочь маленькому Джейкобу, который перестал говорить после смерти матери. Скоро она начинает видеть призрак умершей и периодически слышать ее голос.
с 18 мая
Фильм «Птица»
Премьера от киностудии «Ленфильм» – картина о дружбе девочки-подростка и рок-музыканта. Режиссером картины стала дебютантка в полном метре Ксения Баскакова, а роль скрывающегося в больнице от славы мирской рокера сыграл Иван Охлобыстин.
Премьера от киностудии «Ленфильм» – картина о дружбе девочки-подростка и рок-музыканта. Режиссером картины стала дебютантка в полном метре Ксения Баскакова, а роль скрывающегося в больнице от славы мирской рокера сыграл Иван Охлобыстин.
18 мая
19:30
Новая сцена Александринского театра
Спекаткль «В прошлом году в Мариенбаде»
Один из самых загадочных, невнятных и завораживающе прекрасных фильмов в истории кино, «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене, стал спектаклем-дебютом режиссера театра post Дмитрия Волкострелова и художника Ксении Перетрухиной на Новой сцене Александринки. Лидеры российского театра нового поколения попытались найти сценический язык, адекватный кинематографическому. В творческой команде спектакля также художник по костюмам Лёша Лобанов и композитор Дмитрий Власик. В постановке задействованы актеры Ольга Бобкова, Мария Зимина, Алиса Шидловская, Николай Белин, Кирилл Иванов, Ефим Роднев, Игорь Сергеев, Валерий Степанов, Алексей Фролов.
Один из самых загадочных, невнятных и завораживающе прекрасных фильмов в истории кино, «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене, стал спектаклем-дебютом режиссера театра post Дмитрия Волкострелова и художника Ксении Перетрухиной на Новой сцене Александринки. Лидеры российского театра нового поколения попытались найти сценический язык, адекватный кинематографическому. В творческой команде спектакля также художник по костюмам Лёша Лобанов и композитор Дмитрий Власик. В постановке задействованы актеры Ольга Бобкова, Мария Зимина, Алиса Шидловская, Николай Белин, Кирилл Иванов, Ефим Роднев, Игорь Сергеев, Валерий Степанов, Алексей Фролов.
18 мая
20:00
Александринский театр
Благотворительный концерт звезд оперы и балета
На сцене Александринского театра пройдет гала-концерт в поддержку подопечных благотворительного фонда «БлизкиеДРУГие» и общественной организации «Перспективы». В нем примут участие танцовщик Фарух Рузиматов, оперная дива Мария Гулегина, премьер Михайловского Марат Шемиунов и солистка Сабина Яппарова, звезды Мариинского театра Виктория Терешкина, Екатерина Кондаурова и многие другие.
На сцене Александринского театра пройдет гала-концерт в поддержку подопечных благотворительного фонда «БлизкиеДРУГие» и общественной организации «Перспективы». В нем примут участие танцовщик Фарух Рузиматов, оперная дива Мария Гулегина, премьер Михайловского Марат Шемиунов и солистка Сабина Яппарова, звезды Мариинского театра Виктория Терешкина, Екатерина Кондаурова и многие другие.
18 мая
20:00
«Эрарта»
Последний концерт OQJAV
Группа OQJAV 18 мая даст последний концерт в Петербурге. Его участники решили сосредоточиться на собственных проектах – «Обе две» и Daniel Shake. На сцене Эрарты музыканты сыграют песни из двух альбомов, а также новые композиции.
Группа OQJAV 18 мая даст последний концерт в Петербурге. Его участники решили сосредоточиться на собственных проектах – «Обе две» и Daniel Shake. На сцене Эрарты музыканты сыграют песни из двух альбомов, а также новые композиции.
19, 20 мая
Новая Голландия
Поэтические чтения на Новой Голландии
На рукотворном острове пройдет серия поэтических чтений, первая сессия которых состоится уже 19 и 20 мая. В программе – встречи с известным сценаристом Юрием Арабовым и поэтом Чарльзом Бернстином (Чарльз Бернштейн), панельные дискуссии и перформанс от группы «Орбита». Подробная программа здесь.
На рукотворном острове пройдет серия поэтических чтений, первая сессия которых состоится уже 19 и 20 мая. В программе – встречи с известным сценаристом Юрием Арабовым и поэтом Чарльзом Бернстином (Чарльз Бернштейн), панельные дискуссии и перформанс от группы «Орбита». Подробная программа здесь.
19-21 мая
Лендок
Ретроспектива Дэвида Линча
На Лендоке в преддверии премьеры третьего сезона «Твина Пикса» пройдет ретроспектива Дэвида Линча. В пятници покажут его фильма «Голова-ластик», в субботу «Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992 года), в воскресенье – «Шоссе в никуда».
На Лендоке в преддверии премьеры третьего сезона «Твина Пикса» пройдет ретроспектива Дэвида Линча. В пятници покажут его фильма «Голова-ластик», в субботу «Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992 года), в воскресенье – «Шоссе в никуда».
19 мая
19:00
«Гештальт»
Концерт EIMIC
Группа EIMIC презентует в Петербурге свой недавно вышедший альбом «Acquired Taste». Состав группы сократился до двух человек: фронтмена Максима Федорова и барабанщика Сергея Говоруна, зато под треки теперь можно танцевать.
Группа EIMIC презентует в Петербурге свой недавно вышедший альбом «Acquired Taste». Состав группы сократился до двух человек: фронтмена Максима Федорова и барабанщика Сергея Говоруна, зато под треки теперь можно танцевать.
19 мая
23:59
Stackenschneider
Вечеринка No Mérci
Фабио Манези, основатель винилового лейбла Wilson Records, выступит в пятницу в клубе Stackenschneider. Своим успехом итальянец обязан не только таланту создавать уникальную музыку, но и играть ее, в чем ему помогает поддержка от Derrick May, Ben Sims, Ron Morelli и других именитых коллег.
Фабио Манези, основатель винилового лейбла Wilson Records, выступит в пятницу в клубе Stackenschneider. Своим успехом итальянец обязан не только таланту создавать уникальную музыку, но и играть ее, в чем ему помогает поддержка от Derrick May, Ben Sims, Ron Morelli и других именитых коллег.
20 мая
«Ночь музеев»
Юбилейная десятая акция «Ночь музеев» пройдет а ночь с 20 на 21 мая. В ней примут участие более 110 музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов. В этот раз «Ночь» посвятили Году экологии. Поэтому в Некрополе мастеров искусств ночью покажут растущие на территории цветы и деревья, в Ботаническом саду расскажут о растениях-агрессорах, в «Царском Селе» проведут экскурсию по оранжерейному комплексу, а в зоопарке откроют маршрут «Редкие животные мира». К акции впервые присоединятся Летний сад, музей подводной археологии, Охта-LAB и еще 13 площадок. Полную программу можно найти на сайте проекта.
Юбилейная десятая акция «Ночь музеев» пройдет а ночь с 20 на 21 мая. В ней примут участие более 110 музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов. В этот раз «Ночь» посвятили Году экологии. Поэтому в Некрополе мастеров искусств ночью покажут растущие на территории цветы и деревья, в Ботаническом саду расскажут о растениях-агрессорах, в «Царском Селе» проведут экскурсию по оранжерейному комплексу, а в зоопарке откроют маршрут «Редкие животные мира». К акции впервые присоединятся Летний сад, музей подводной археологии, Охта-LAB и еще 13 площадок. Полную программу можно найти на сайте проекта.
20 мая
19:00
Ледовый дворец
Концерт Манижи
Новейшая отечественная поп-звезда, наша номинантка «Топ-50» и девушка с февральской обложки Манижа Сангин 20 мая выступит в Ледовом дворце в Петербурге. На первом большом концерте она представит альбом «Manuscript», которым заслушивается богема обеих столиц.
Новейшая отечественная поп-звезда, наша номинантка «Топ-50» и девушка с февральской обложки Манижа Сангин 20 мая выступит в Ледовом дворце в Петербурге. На первом большом концерте она представит альбом «Manuscript», которым заслушивается богема обеих столиц.
20 мая
20:00
«А2»
Концерт группы «5`nizza»
Харьковский дуэт «5`nizza» из Сергея Бабкина и Андрея Запорожца в субботу сыграет в клубе «А2» свой новый альбом «Ку!». Пластинка стала третьей в дискографии группы и прервала почти десятилетнюю паузу, когда каждый из музыкантов занимался сольными проектами.
Харьковский дуэт «5`nizza» из Сергея Бабкина и Андрея Запорожца в субботу сыграет в клубе «А2» свой новый альбом «Ку!». Пластинка стала третьей в дискографии группы и прервала почти десятилетнюю паузу, когда каждый из музыкантов занимался сольными проектами.
20 мая
День уличной музыки
В прошлом году новый праздник — День уличной музыки – прошел впервые. 20 мая на улицы города вновь одновременно выйдут сотни музыкантов, для которых подготовят специальные сцены. Жанровых или каких-либо других ограничений не предполагается: можно исполнять простые или сложные мелодии, джазовые или рок-н-ролльные, выступать группой или соло. Музыкальный флешмоб будет длиться весь день. Его локации и участники здесь.
В прошлом году новый праздник — День уличной музыки – прошел впервые. 20 мая на улицы города вновь одновременно выйдут сотни музыкантов, для которых подготовят специальные сцены. Жанровых или каких-либо других ограничений не предполагается: можно исполнять простые или сложные мелодии, джазовые или рок-н-ролльные, выступать группой или соло. Музыкальный флешмоб будет длиться весь день. Его локации и участники здесь.
20 мая
19:00
Gestalt club
Концерт The Wytches
Впервые в Петербурге, в клубе «Гештальт», выступит британский гаражно-психоделический квартет. Грязная, нервная и отчаянная музыка собравшегося в 2011 году коллектива под управлением Кристиана Белла стала для любителей гитарной музыки своеобразным маркером для определения своих.
Впервые в Петербурге, в клубе «Гештальт», выступит британский гаражно-психоделический квартет. Грязная, нервная и отчаянная музыка собравшегося в 2011 году коллектива под управлением Кристиана Белла стала для любителей гитарной музыки своеобразным маркером для определения своих.
20-21 мая
Конюшенная площадь
Кубок конфедерации
Конюшенную площадь на два дня превратят в парк Кубка Конфедераций. Откроется он в субботний полдень и проработает 20 и 21 мая. Гостей будет встречать талисман турнира волк Забивака. Также ожидается, что в парк приедут звезды мирового футбола. Кроме того, на Конюшенной установят главный трофей межконтинентального первенства – золотой кубок на малахитовом основании.
Конюшенную площадь на два дня превратят в парк Кубка Конфедераций. Откроется он в субботний полдень и проработает 20 и 21 мая. Гостей будет встречать талисман турнира волк Забивака. Также ожидается, что в парк приедут звезды мирового футбола. Кроме того, на Конюшенной установят главный трофей межконтинентального первенства – золотой кубок на малахитовом основании.
20 мая
20:00
«Танцплощадка»
Вечеринка с Sano
В эту субботу в клубе «Танцплощадка» выступит барселонский диджей колумбийского происхождения Sano (он же Sebastián Hoyos). Музыкант играет забористый и угловатый хаус с вкраплениями латинского жизнелюбия. Локальную поддержку окажет любитель эклектики и половинка Jacketh Гриша Нелюбин.
В эту субботу в клубе «Танцплощадка» выступит барселонский диджей колумбийского происхождения Sano (он же Sebastián Hoyos). Музыкант играет забористый и угловатый хаус с вкраплениями латинского жизнелюбия. Локальную поддержку окажет любитель эклектики и половинка Jacketh Гриша Нелюбин.
21 мая
10:00
Всероссийский полумарафон «ЗаБег»
В воскресенье в историческом центре Петербурга пройдет один из этапов первого всероссийского полумарафона «ЗаБег». Спортивные состязания стартуют одновременно в 10 городах России. Полумарафон поддержат телеведущая Тина Канделаки, рэпер Баста, боксер Константин Цзю и телеведущий Владимир Соловьев. В Петербурге флагманами забега станут Вячеслав Малафеев, Наталья Антюх, Игорь Гуляев и Василий Смольный. Первые участники стартуют в 10:00 с Дворцовой площади. Им предстоит пробежать по набережным лейтенанта Шмидта и Английской, мимо Петропавловской крепости и Соборной мечети и снова вернуться на Дворцовую площадь.
В воскресенье в историческом центре Петербурга пройдет один из этапов первого всероссийского полумарафона «ЗаБег». Спортивные состязания стартуют одновременно в 10 городах России. Полумарафон поддержат телеведущая Тина Канделаки, рэпер Баста, боксер Константин Цзю и телеведущий Владимир Соловьев. В Петербурге флагманами забега станут Вячеслав Малафеев, Наталья Антюх, Игорь Гуляев и Василий Смольный. Первые участники стартуют в 10:00 с Дворцовой площади. Им предстоит пробежать по набережным лейтенанта Шмидта и Английской, мимо Петропавловской крепости и Соборной мечети и снова вернуться на Дворцовую площадь.
21 мая
15:00
Новая сцена Александринского театра
Майские «Диалоги»
На Новой сцене Александринки 21 мая в очередной раз пройдет дискуссия «Диалоги» в рамках проекта «Открытая библиотека». С 15:00 историк и телеведущий Николай Сванидзе подискутирует с консервативным публицистом Максимом Шевченко на тему «Опасные связи». С 17:00 состоится диалог между коллегами, историками Сергеем Мироненко и Борисом Кипнисом. Тема их диспута: «Миф и история: их значение в современной России». Продолжат цикл встреч писатель Александр Проханов и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Закончит серию беседа пермского писателя Алексея Иванова и оппозиционного политика Льва Шлосберга на тему «Ненастье: Россия в 90-е».
На Новой сцене Александринки 21 мая в очередной раз пройдет дискуссия «Диалоги» в рамках проекта «Открытая библиотека». С 15:00 историк и телеведущий Николай Сванидзе подискутирует с консервативным публицистом Максимом Шевченко на тему «Опасные связи». С 17:00 состоится диалог между коллегами, историками Сергеем Мироненко и Борисом Кипнисом. Тема их диспута: «Миф и история: их значение в современной России». Продолжат цикл встреч писатель Александр Проханов и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Закончит серию беседа пермского писателя Алексея Иванова и оппозиционного политика Льва Шлосберга на тему «Ненастье: Россия в 90-е».
21 мая
Парад ретро-транспорта
В воскресенье в Петербурге пройдет парад ретро-транспорта. Колонна из автобусов, троллейбусов, автомобилей и трамваев проедет по Невскому проспекту до Инженерной улицы. В параде будет участвовать техника из частных коллекций и музеев транспортных компаний Петербурга, Москвы, Финляндии и Эстонии. Петербуржцы увидят легендарный ГАЗ-АА «Полуторку», который перевозил жителей блокадного Ленинграда по Дороге Жизни; синий троллейбус, воспетый Окуджавой; автомобили ГАЗ-21, которые угонял Юрий Деточкин. Петербуржцы смогут не только увидеть колонну раритетного транспорта, но и посмотреть на отреставрированные салоны изнутри – в финале маршрута, на площадке на Инженерной улице.
В воскресенье в Петербурге пройдет парад ретро-транспорта. Колонна из автобусов, троллейбусов, автомобилей и трамваев проедет по Невскому проспекту до Инженерной улицы. В параде будет участвовать техника из частных коллекций и музеев транспортных компаний Петербурга, Москвы, Финляндии и Эстонии. Петербуржцы увидят легендарный ГАЗ-АА «Полуторку», который перевозил жителей блокадного Ленинграда по Дороге Жизни; синий троллейбус, воспетый Окуджавой; автомобили ГАЗ-21, которые угонял Юрий Деточкин. Петербуржцы смогут не только увидеть колонну раритетного транспорта, но и посмотреть на отреставрированные салоны изнутри – в финале маршрута, на площадке на Инженерной улице.
21 мая
19:30
Новая сцена Александринского театра
Спектакль «Цель визита»
На Новой сцене Александринского театра снова покажут документально-театральный международный проект «Zwischenraum/Цель визита». Его участники – подростки из России и Германии, которых объединяет опыт миграции и связанных с ней проблем адаптации – языковой, культурной, религиозной. Для героев проекта слова «граница», «Родина», «дом», «толерантность», «терпимость», «самоидентификация» не пустой звук. Более полугода они под руководством нашего номинанта «ТОП-50», режиссера Михаила Патласова и Анны Юнышевой вместе с группой кураторов участвовали в театральных тренингах и семинарах, где пытались разобраться в себе, своих отношениях с миром и окружением.
На Новой сцене Александринского театра снова покажут документально-театральный международный проект «Zwischenraum/Цель визита». Его участники – подростки из России и Германии, которых объединяет опыт миграции и связанных с ней проблем адаптации – языковой, культурной, религиозной. Для героев проекта слова «граница», «Родина», «дом», «толерантность», «терпимость», «самоидентификация» не пустой звук. Более полугода они под руководством нашего номинанта «ТОП-50», режиссера Михаила Патласова и Анны Юнышевой вместе с группой кураторов участвовали в театральных тренингах и семинарах, где пытались разобраться в себе, своих отношениях с миром и окружением.
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