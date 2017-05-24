Гид по «Видфест»: Руслан Усачев о слете топ-блогеров

Содержание программы диктуется взаимоотношениями влогеров и их зрителей, а цель нашего фестиваля — создать удобную площадку для интересного общения. Поэтому в 2017-м мы значительно сместили акцент на коммуникацию и обмен опытом. У нас будет больше залов для встреч, лекторий и площадка для круглых столов. Это помимо локаций для фотосессий и лаундж-зоны, где можно сразиться на советских игровых автоматах или в кикер.