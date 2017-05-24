Гид по «Видфест»: Руслан Усачев о слете топ-блогеров

Только на нашем фестивале можно встретить столько топовых авторов. Среди участников этого года — Стас Давыдов, Николай Соболев, Марьяна Ро, Михаил Кшиштовский, Данила Поперечный и многие другие.

Сильный состав дает простор для коллабораций — блогеры привозят с «Видфеста» сотни гигабайтов видео. Мы специально строим студии так, чтобы можно было снимать не только обычные влоги, но и более подготовленные ролики. После этого появляются такие шедевры, как «Ютьюберы отвечают на школьные вопросы». Посмотрите, это очень стыдно, но дико смешно. 

Содержание программы диктуется взаимоотношениями влогеров и их зрителей, а цель нашего фестиваля — создать удобную площадку для интересного общения. Поэтому в 2017-м мы значительно сместили акцент на коммуникацию и обмен опытом. У нас будет больше залов для встреч, лекторий и площадка для круглых столов. Это помимо локаций для фотосессий и лаундж-зоны, где можно сразиться на советских игровых автоматах или в кикер.

Нам повезло с локацией в Петербурге — Музей стрит-арта сразу задает особый тон всему мероприятию. У меня был опыт проведения фестиваля в обычных выставочных павильонах — это совершенно не то. Нужен открытый воздух и интересный бэкграунд. В музее получается автоматическая причастность к современному искусству.

 

«Видфест» 27 мая в Музее стрит-арта

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