Путин разрешил ФСБ отбирать земли

Президент России Владимир Путин дал Федеральной службе безопасности право на изъятие земель. Соответствующий указ 16 мая размещен на портале правовой информации.

В документе говорится, что в пределах своих полномочий служба принимает решения об изъятии земельных участков и (или) расположенной на них недвижимости «для государственных нужд».

Как ранее заявляли в силовых структурах, такие меры необходимы для обеспечения безопасности, к примеру, в зонах с особыми условиями использования территорий или вблизи государственных границ.

В конце марта аналогичные полномочия получила Федеральная служба охраны.