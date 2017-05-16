Фотопроект: Боярский, Кержаков и Шнуров снялись с детьми с синдромом Дауна

На Малой Конюшенной улице открылась выставка социального фотопроекта «Так просто быть рядом». В рамках акции известные музыканты, спортсмены и актеры — от Михаила Боярского и Андрея Урганта до Сергея Шнурова и Андрея Макаревича сфотографировались с детьми с синдромом Дауна из общественной организации инвалидов «Даун Центр».

Идея проекта возникла у учредителя благотворительного фонда «Звезды детям», нападающего «Зенита» Александра Кержакова. На пресс-конференции перед вернисажем Кержаков отметил, что выставка позволит каждому взглянуть на детей с синдромом Дауна другими глазами. По его словам, в процессе съемок он узнал, что эти дети «не скрывают эмоций, никогда не будут лукавить или заискивать». Выставка продлится до сентября.

  • Александр Киржаков и Елизавета Кузьмина

  • Михаил Боярский и Анна Зезюлькина

  • Сергей Шнуров и Максим Суходрев

  • Сергей Мигицко и Варвара Смирнова

  • Анастасия Мельникова и Денис Гобенко

  • Полина Толстун и Богдан Пантелеев

  • Кирилл Набутов и Надежда Малахова

  • Татьяна Парфенова и Георгий Опейко

  • Андрей Макаревич и Святозара Козлова

  • Сергей Селин и Алена Сергеева

  • Андрей Ургант и Полина Утимишева

  • Стас Пьеха и Мария Пирогова

  • Евгений Плющенко и Ника Кириллова

  • Яна Рудковская и Дарья Шпак

  • Аделина Сотникова и Стефания Феофанова

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  • Автор: andrey
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