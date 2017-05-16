На Малой Конюшенной улице открылась выставка социального фотопроекта «Так просто быть рядом». В рамках акции известные музыканты, спортсмены и актеры — от Михаила Боярского и Андрея Урганта до Сергея Шнурова и Андрея Макаревича сфотографировались с детьми с синдромом Дауна из общественной организации инвалидов «Даун Центр».

Идея проекта возникла у учредителя благотворительного фонда «Звезды детям», нападающего «Зенита» Александра Кержакова. На пресс-конференции перед вернисажем Кержаков отметил, что выставка позволит каждому взглянуть на детей с синдромом Дауна другими глазами. По его словам, в процессе съемок он узнал, что эти дети «не скрывают эмоций, никогда не будут лукавить или заискивать». Выставка продлится до сентября.