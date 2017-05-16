Владимир Познер высказался об атеизме и «оскорблении верующих»

Телеведущий Владимир Познер в эфире собственной программы в эфире Первого канала коснулся темы приговора «ловцу покемонов» Руслану Соколовскому за оскорбление чувств верующих.

«Уважаемые зрители, считаю необходимым предупредить вас о том, что меня, возможно, привлекут к суду и приговорят к сроку», — заявил Познер, напомнив, что сам является атеистом. Познер заявил, что «хотел бы получить исчерпывающие объяснения», нарушает ли атеизм Уголовный кодекс или нет.

С этим вопросом он обратился к патриарху Кириллу, главе Конституционного суда Валерию Зорькину и президенту России Владимиру Путину. «Может, глава государства внесет ясность: не ожидает ли меня суд и, даст бог (извините за каламбур), „мягкий“ приговор», — закончил свою тираду Познер.

Напомним, 22-летний уральский видеоблогер Руслан Соколовский был арестован и помещен в СИЗО в сентябре прошлого года. Молодого человека задержали по заявлению екатеринбургской епархии РПЦ за видеоролик, где он с помощью специального мобильного приложения «ловит покемонов» в екатеринбургском Храме-на-крови. Соколовскому осудили за разжигание вражды (статья 282 УК) и оскорбление чувств верующих (статья 148) и приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно.