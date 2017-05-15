Летающие автомобили появятся в 2019 году

Будущее, которое нам показывали в кинофантастике 80-х, совсем скоро станет обыденной реальностью. Японский автоконцерн Toyota объявил, что автомобили поднимутся в воздух меньше чем через два года.

Стало известно, что в январе 2019 года будет осуществлен первый полет с человеком на борту, а во время Олимпиады 2020 года в Токио с помощью летающего автомобиля зажгут олимпийский огонь.

Обладающий сейчас патентом Toyota проект Cartivator был запущен еще в 2012 году, ранее группа разработчиков занималась разработкой моделей летающих авто благодаря средствам, собранным через интернет. Летающий автомобиль будет похож на современные квадрокоптеры, он также сможет передвигаться по земле как обычная легковая машина.