В Эрмитаже впервые за сто лет прошла православная служба

В Эрмитаже впервые за сто лет провели православную церковную службу. Речь идет о бывшей домовой церкви музея, где прошла литургия архиерейским чином. Службу возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий. Приглашение же ее осуществить поступило от директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Что касается бывшего придворного храма Эрмитажа — церкви Спаса Нерукотворного — то она была отреставрирована к 250-летию основания дворцового комплекса, отмечавшемуся в 2014 году. В конце 2014 года там прошла первая литургия, которую вел настоятель храма протоиерей Владимир Сорокин.

Первые месяцы ознаменовались противостоянием РПЦ с общественностью. В городе прошли несколько массовых акций протеста против передачи РПЦ Исаакиевского собора, в котором в настоящий момент расположен музей. 17 числа Законодательное собрание Петербурга рассмотрит вопрос о проведении городского референдума, который должен решить судьбу Исаакия.