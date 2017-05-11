Из-за холодной весны в Петербурге продолжат отопительный сезон

График отключения отопления в жилых домах Петерурга будет скорректирован из-за беспрецедентных холодов, сообщает пресс-служба ГУП ТЭК СПб. Обновленный список появится на сайте ведомства после утверждения городским правительством.

Отопительный сезон в Петербурге пришлось продлить: подача тепла в квартиры завершится не раньше 23 мая.

Как уже раньше отмечали синоптики настолько холодной первой декады мая не было в городе и регионе в течение почти полувека - с 1972 года.