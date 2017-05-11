Перед тем как скачивать многочисленные приложения для знакомств, тоскуя от одиночества холодной весной 2017-го, прочитайте наш подробный конспект лекции самого медийного психолога России – Михаила Лабковского. Возможно, вы просто не хотите на самом деле замуж.
Михаил Лабковский: «Если, кроме счастья и радости, мужчина что-то еще приносит – до свидания!»
Я расскажу про «выйти замуж». Первое: поговорим о тех людях, которые не замужем – почему так. Ну, а потом о том, как туда «выйти». Кстати, «выйти», получается, это как бы out, а смысл-то наоборот – in. Правильно не выйти, наверное, замуж, а зайти все-таки замуж. Выйти-то – это уже из «замужа». Ну, это такой русский язык, что почему-то замуж надо выйти. Может быть, поэтому многие еще там не находятся: вышли, еще не заходя.
Причин несколько. Самые сложные – это когда вы на самом деле в брак не хотите. У вас есть страх перед ним. Например, замуж не хотела героиня известного фильма «С легким паром!» в исполнении Барбары Брыльской. Она классический пример женщины, которая не хочет замуж, но говорит, что хочет. У нее жених есть, любовник новый нарисовался из другого города. Десять лет она провела с женатым, помните, да? И жениха она вообще-то тоже бортанула ради алкоголика из Москвы, который вообще жениться не собирается. Его, во-первых, мама заставляет, у него и так невеста есть, а с утра он собирается уехать обратно домой. Хорошая драматургия очень похожа на жизнь. Так женщина соскакивает с реальной возможности выйти замуж. По фильму ее хлебом не корми, дай выйти замуж, но это неправда, потому что, если бы это было так, она не тратила десять лет на женатого, и точно никуда бы не делся герой Яковлева.
Почему так получается, что человек рационально, умозрительно замуж выйти хочет, а эмоционально, бессознательно – нет? Потому что у него был неприятный бэкграунд, потому что его родительская семья не внушала ему доверия к браку. Это девочка, которая еще с детства боялась того, что было у нее в семье с родителями. Потом она подросла, как все говорят в этом возрасте, где-то лет в 19: подруги уже два раза развелись и родили, а я все что-то одна. И вот постепенно от этого, то есть не от собственной потребности, а от социальной нормы, да, у нее возникла идея, что «хочу замуж», а к 30 годам она стала уже навязчивой. Потому что уже 30, четвертый десяток… Как говорится: «Уж Герман полнится, а близости все нет». И становится все равно, что это социально навязанное желание, а внутренне она не хочет. В чем это выражается конкретно? В «С легким паром!» видно: она себя специально так ведет, чтобы замуж не выйти. А как это происходит у нас с вами? Примерно также. Избегание тех людей, которые реально являются женихами, еще с института: «Ну, какой-то он урод, ботан – мне не нравится». Иногда когда доходит дело до жить вместе, женщина соскакивает. Она не готова, не то что замуж, просто вместе пожить. Много таких историй.
Вторая история – она называется «А где их встретить, мужчин?». Ну, на это жалуются 90% женщин, которые не в браке. На это у меня есть свой ответ: есть женщины, которые пять раз были в браке. И они не то, что самые красивые, молодые или какие-то еще, половина из них вообще никакие. Почему? Не знаю. И у вас есть такие подруги, которые, вы не можете понять почему, но замужем были и не один раз. Я вам могу привести пример того, что видел своими глазами. Ко мне в консультацию несколько лет назад пришла женщина, которой 64 года. Внешне она никакая, и возраст не самый юный. Замужем она третий или четвертый раз, и супруг у нее американец. Она мне говорит: «Вы знаете, Михаил, вот я решила разводиться». Я спрашиваю: «А что случилось?» «Представляете, я прихожу домой, а этот козел смотрит какую-то порнуху в интернете». Я говорю: «И что?» Отвечает: «Ну, мне неприятно». Я говорю: «И что дальше?» «Ну, вот я хочу посоветоваться, надо развестись с ним?» Спрашиваю: «За что?» «Ну, я вам объясняю, что это он при живой жене…» А мужу лет 60, он чуть моложе, такой орел, двухметровый красавец-качок, правда, лысый уже почти весь. Посмотрите, ей 64 года, и ей достаточно, что муж смотрит на других женщин в интернете (не на улице даже), чтобы послать его. Она не боится остаться одной. Многие из вас могут так в 30 лет про себя сказать? Да нет, конечно. Многие утираются и на большее, правильно? На реальную измену, например. Это причина, почему она замужем, в четвертый раз или третий. Потому что она не боится остаться одна. Вот эти вот женские обычные сопли: «Я такого больше не встречу». Мне интересно стало, говорю: «Ну, предположим, вы развелись, а что дальше?» Отвечает: «Я вообще не пропаду. На меня и так сейчас многие засматриваются. Мужа, правда, люблю». Я ее еле успокоил, говорю: «Да вообще, можете и вместе посмотреть, если вам хочется. Можете ничего…» А муж уже в ногах у нее валялся, он реально испугался. Вот таких замуж берут. И не один раз. Она просто резкая, поэтому часто мужей меняет. То есть, у нее нет понятия ни возраста, ни страха, ни одиночества, ни внешности – вообще ничего. У нее очень высокая самооценка, правда, она очень нетерпимая.
Еще одна ситуация, когда вы живете с мужчиной не живете, просто встречаетесь, а дальше дело не двигается. Но он вам нравится, может, вы его любите, и оно может еще дальше не двигаться, а годы идут. Вторая история – когда вы живете с мужчиной, но он вам не предлагает брак. Но тоже можно годами жить и так далее. Ну и третья история о том, что вы хотите детей, а он детей не хочет. Есть история о том, что вы встречаетесь заняться сексом раз-два в неделю, он вас еще с мамой не познакомил, а так уже пятнадцать лет прошло, и вы вообще не знаете, что он делает в другие дни недели. Бывает история о том, что мы вместе отдыхаем, а дальше вообще не помню, как вас зовут: то звонит, то не звонит. Вопрос в том, что вам с этим счастьем теперь делать? Тут я объясню. Если вы действительно хотите замуж, если вы в себе уверены, и вы не думаете, что это последняя любовь в вашей жизни, то вам же что-то не нравится в этом поведении, правильно? Вот вы начали встречаться, дальше дело не двигается. Вы ему говорите: «Слушай, что-то мне это все не нравится. Я думала, мы вместе жить будем». Если нет – до свидания. Живете вы вместе, захотелось вам выйти замуж, предложение вам не делает. Вы ему тоже говорите: «До свидания». А уж если вы хотите детей, а он нет, вы просто тупо время с ним теряете.
Почему я об этом так говорю? Потому что те женщины, которые в себе не уверены, там такая психологическая подоплека: для того, чтобы так себя вести, ну то есть прогибаться, соглашаться на ущербное отношение, соглашаться на человека, который вас не уважает, не ценит, плохо с вами обращается, вы от него плачете и так далее. Кто на эти отношения подписывается? Те люди, которые к этому уже привыкли. С детства. Мозг так устроен, что ваши отношения с мужчинами – это проекция ваших отношений с родителями. Но, в отличие от Фрейда, я скажу независимо от пола родителей. Вот когда родителей не хватало, когда вы скучали по ним, плакали: «Где моя мама? Где мой папа? Почему не пришли? Забыли, что у меня день рождения» − вот это все абсолютные копии того, как вы ведете себя с мужчинами сегодня. Один в один. Если вам интересно, почему так, у меня есть для вас ответ. Потому что вы с пятилетнего возраста привыкли вообще к таким взаимоотношениям. Вы не знаете, любят ли ваши родители вас. Они не уделяют вам внимание, какое вам хотелось бы. Вам их не хватает, вы по ним скучаете – вот весь этот набор мы несем с собой во взрослую жизнь.
В Петербурге живет Татьяна Черниговская. Она об этом очень много писала. Дальше происходит следующее. Мозг работает, как компьютер, он считывает любую взрослую ситуацию как аналог детской ситуации. Мужчина как мама с папой, например. И привычка страдать, привычка чувствовать, что на тебя забили, что про тебя забыли, что на тебя не обращают внимания, что ты скучаешь, что тебе не хватает этого внимания, она уже существует, и мозг ведет себя привычным способом. Он заставляет вас переживать, плакать, страдать, названивать, выяснять отношения и так далее. Почему? Потому что у вас любовь очень жестко связана с этим переживанием, так она сформирована к родителям изначально, что вы любите и переживаете одновременно. Как ребенок вы любите априори, а переживаете как человек, который не получает те ожидаемые чувства и то ожидаемое отношение, которое вы, как ребенок, хотели бы иметь. И вот это самое вы несете с собой с мужчинами в отношениях. И поэтому эта история может затянуться на всю жизнь.
Есть еще одна проблема: вам могут нравиться специальные мужчины, те, которые вообще не женятся. Это опять же продемонстрировано героиней Барбары Брыльской. Ипполит, значит, вообще не мужик, он пресный какой-то, да, зрители же тоже так думают, да? «Этот вообще какой-то стремный, а вот этот Мягков − другое дело». Он бухает, на гитаре играет, смешной такой, с чувством юмора. А этот такой туповатый, прямолинейный. И многим это нравится. То есть не нравятся надежные мужчины. Это же на самом деле вопрос вкуса и больше ничего, нельзя сказать, кто из них лучше, кто хуже, они просто разные. А многим женщинам нравятся такие мужчины, которые жениться точно не собираются, и хорошо, кстати, что не собираются, было бы еще хуже, если бы собрались. И дальше у них такой очень неприятный выбор: или всю жизнь страдать с негодяями, которые замуж не зовут, или бери вот этого ботана, живи с ним, если захочешь, но ты его не хочешь. Ты его как мужчину вообще не сильно воспринимаешь. И какой выбор? Не хочешь быть одна – забирай что дают, но без любви. Чтобы быть в браке и страдать, значит, о том, что вот, к сожалению, я так всю жизнь прожила… А ко мне иногда, это бывает очень редко, приходят реальные старушки, 75-80 лет, с этим жутким рассказом, что «помирать скоро, а я так никогда любви-то и не знала». И дальше идет развернутый рассказ, как это все происходило. Ну, время, мол, такое было, воспитание, ну, и так далее. «И я как-то вышла замуж, как-то прожила, и муж у меня давно умер, и теперь только в 72 года я впервые узнала, что можно было жизнь по-другому прожить…» К сожалению, многие из страха остаться одной идут на такие отношения, а отношения очень неприятные, я бы сказал, ущербные, там вообще никто никого не любит. И муж тоже не отличается любовью к жене, потому что они оба считают, что они были достойны другого, но вот в силу обстоятельств вынуждены мириться с этим.
Следующая проблема, а я даже не хочу на ней долго останавливаться, она очень очевидна, это времяпрепровождение с женатыми мужчинами. Да, элемент лотереи там есть. То есть и у вас есть знакомые, и у меня есть знакомые, которые выпили с женатыми, и потом он раз и на них женился. Но это на любителя. Почему? Потому что, как я в таких случаях говорю, вы можете влюбиться в женатого мужчину, никто не убережен, а дальше вы, наверное, знаете, да? Ты разводишься и звони мне побыстрее. У меня ждать времени долго нет. Не разводишься – до свидания. Это как с алкоголиками: сначала бросаешь пить, потом мы с тобой разговариваем про нашу семью. А не вы его спасаете, по врачам бегаете, дверью хлопаете, к маме уходите и все время вокруг алкоголизма живете. Так и с женатыми: вы рыдаете, выясняете отношения, продолжаете с ним общаться, встречаться, а он рассказывает про больную жену, что дети пока еще на пенсию не вышли, он уйти не может. Вы все это глотаете, слушаете, а вдруг? При том, что «вдруг» тоже бывает. Я считаю, что отношения уже этим ущербные, что вы вообще все это терпите. При том, что я сказал, что вы можете влюбиться, вы можете сказать: «Я тебя люблю. Ты, как разведешься, сразу звони». Дальше вы должны отдавать себе отчет, что, если он не разводится, он выбрал не вас. Рассказ про больных членов семьи, всех, включая кошку, собаку, и канарейку, ну, как-то сглаживает ситуацию, но, по сути, оно все остается такое же, он выбрал не вас. Кстати, Сергей Шнуров недавно разразился одной интересной статьей, там, правда, матом все, но если его убрать, смысл тоже понятен. Если от тебя ушли, а потом вернулись, то не потому, что любят, а потому что долго прикидывали и ты оказался лучше. Но это тебя никто не любит, это просто вопрос уже выбора, а не любви. Почему? Потому что: от тебя уже ушли и замутили с другими. А потом оказалось, что с тобой по каким-то соображениям лучше. Что я хочу сказать? Женатые истории тоже все – с вещами на выход. Потому что у вас всегда есть возможность сказать: «Я тебя люблю, хотела бы иметь с тобой семью, но после того, как ты разведешься. А пока нет».
Когда женщины говорят: «Где найти мужчин?» или «Они все вот такие или другие», что вы должны знать про себя, что у вас реальные проблемы с собой, из-за которых в вашей жизни только такого рода мужчины. Мне сложно это объяснить, потому что люди очень по-разному воспринимают жизнь. Для кого-то мужчины есть в диком количестве и они от них отбиваются, а для кого-то это вообще нереально, в природе их не существует, а если существуют, то одни козлы, а нормальных нет вообще. У мужчин, кстати, есть такая же симметричная история о том, что женщины все проститутки, всем нужны деньги, любви нет вообще давно, они все очень корыстные, все очень меркантильные, и так далее. Поэтому здесь хочется сказать один-один, но и те ущербные, и эти ущербные. И женщины, которые считают, что мужчины все уроды, и мужчины, которые считают, что женщины все за деньги. И у тех, и у других абсолютно ущербная психика. Такие, знаете, люди, обманутые с детства, не верящие ни во что. Потому что есть женщины, которые видели нормальных, вменяемых мужчин, и были мужчины, которые видели совершенно бескорыстных, любящих их и самоотверженных женщин. За счет перекоса в собственной психике люди считают, что вот так устроен мир.
По поводу количества. Давайте сразу тему закроем. Да, есть гендерный перекос в Российской Федерации, но вам что, на жизнь не хватит? Мужчин в мире примерно три с половиной миллиарда. Нет, если вы себе жестко взяли за правило выйти замуж только в районе своего подъезда, да, там можно посчитать количество мужчин и женщин, сказать – ну, действительно, правда, где их взять? Но если вы открыты для отношений, то трех с половиной миллиардов вам хватит за глаза. Но ощущение одиночества, покинутости и ненужности создает иллюзию, что их реально нет. Это когда вам пять лет, вы бегает по квартире, мама с работы не пришла, а уже начинает темнеть, и вы начинаете дергаться. Вот ровно то же самое ощущение. Вам кажется, что их действительно нет, и никогда больше не будет. Об одиночестве я должен сказать еще два слова. 99 % считают, что одиночество – это отсутствие людей вокруг. Телефон молчит, нет друзей, нет близкого человека и так далее. На самом деле, одиночество – вообще из другой сферы. Это когда вы себе неинтересны. Вам с собой скучно, говорить не о чем, ходить некуда. Вы даже, чтобы выйти в кино или ресторан, должны иметь подругу. Потому что одна вы просто можете повеситься по дороге. Надо, чтобы все время что-то меня развлекало, короче говоря. Это у детей диагностируется. Один ребенок дома сидит спокойно три часа в комнате, а другой все время бегает за мамой. Ему неинтересно с собой. Здесь вы на это должны обратить внимание, эту проблему надо решать. Когда вы такой человек, то у вас не то что мужчин, у вас вообще никого нет. Потому что у вас нет самой себя. Дело в том, что когда вы себе не нравитесь и когда вам скучно с собой, то другие люди это чувствуют. Это транслируется, поэтому вас начинают избегать.
Расскажу конкретный случай. Много лет назад я решил зарабатывать деньги спид-дейтингом. Заходят мальчики-девочки, садятся, им дается 3-5 минут на какую-то тему, звенит какой-нибудь колокольчик, они пересаживаются, и вот так за вечер человек 200. Я нашел человека, который будет этим заниматься. Мы с ним пошли в этот спид-дейтинг и прошли всю эту процедуру. Есть вот эти вот умирающие русалки нереальной красоты, которые с трудом разговаривают, никому не нужны. И вдруг садятся такие зажигалки – не очень красивые, и берут тебя просто за яйца. Говорят: «Ребят, а что, поехали на лыжах покатаемся?» И за ними потом реально стоит очередь. Эти, которые красивые, которые снизошли до этой помойки, уходят одни. Мужчины у нас тоже, как вы понимаете, большой подвижностью не отличаются. Потому что в одной братской могиле с этими красивыми лежали, они тоже говорить не хотят. Мужчины еще и избалованные, они вообще сильно не напрягаются. Те, кто всем понравились, в них есть жизнь.
Скажу еще очень важную вещь. Надо многим менять либидо. У нас, может быть, будет лекция на эту тему вообще другая, но здесь два слова хочу сказать. Вы должны всегда четко брать себе за правило: какие бы ни были мужчины, как бы вы прям ни убивались без них, любое неправильное движение с их стороны – одно предупреждение и до свидания. Сначала будет тяжело, будет желание лечь и умереть, звонить, свернуться калачиком перед входной дверью, но вы должны заставить себя. Многие спрашивают, чем здоровые отношения от нездоровых отличаются: вот этим они отличаются. Если, кроме счастья, удовольствия, радости, мужчина что-то еще в дом заносит, до свидания. Но так не надо так сразу резко, как я это говорю, вы сначала скажете: «Старик, мне это не нравится». Ну, я не знаю что. Что он ведет себя не так, что звонит, то не звонит, изменяет, я не знаю, сами додумайте, что вам не нравится, ладно? И вы ему об этом сказали один раз. Это не угроза, это не шантаж, это не манипуляция, это на самом деле, правда. Человек вас не услышал, и вы расстались. Первое время вы будете говорить: «Михаил – сволочь. Теперь я одна. Пошел уже второй год, а это хоть что-то, и вообще что он такого сделал?». Я вот что скажу, это в разы повысит ваш шанс выйти замуж. Потому что у мужчин была мама, и, когда они вели себя плохо, она не рыдала в углу. Она брала ремень и давала им по жопе. Поэтому мужчины не очень понимают вот эту женщину, которая ноет, что ей что-то не так и обидно все. Та, которая говорит: «Я тебя один раз предупредила, и это все. Больше я к этой теме даже возвращаться не буду», вот таких реально любят. Никогда ни от кого ничего не надо терпеть. Вы должны сразу заканчивать с теми отношения, которые заставляют вас страдать и переживать.
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