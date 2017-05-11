Когда женщины говорят: «Где найти мужчин?» или «Они все вот такие или другие», что вы должны знать про себя, что у вас реальные проблемы с собой, из-за которых в вашей жизни только такого рода мужчины. Мне сложно это объяснить, потому что люди очень по-разному воспринимают жизнь. Для кого-то мужчины есть в диком количестве и они от них отбиваются, а для кого-то это вообще нереально, в природе их не существует, а если существуют, то одни козлы, а нормальных нет вообще. У мужчин, кстати, есть такая же симметричная история о том, что женщины все проститутки, всем нужны деньги, любви нет вообще давно, они все очень корыстные, все очень меркантильные, и так далее. Поэтому здесь хочется сказать один-один, но и те ущербные, и эти ущербные. И женщины, которые считают, что мужчины все уроды, и мужчины, которые считают, что женщины все за деньги. И у тех, и у других абсолютно ущербная психика. Такие, знаете, люди, обманутые с детства, не верящие ни во что. Потому что есть женщины, которые видели нормальных, вменяемых мужчин, и были мужчины, которые видели совершенно бескорыстных, любящих их и самоотверженных женщин. За счет перекоса в собственной психике люди считают, что вот так устроен мир.

По поводу количества. Давайте сразу тему закроем. Да, есть гендерный перекос в Российской Федерации, но вам что, на жизнь не хватит? Мужчин в мире примерно три с половиной миллиарда. Нет, если вы себе жестко взяли за правило выйти замуж только в районе своего подъезда, да, там можно посчитать количество мужчин и женщин, сказать – ну, действительно, правда, где их взять? Но если вы открыты для отношений, то трех с половиной миллиардов вам хватит за глаза. Но ощущение одиночества, покинутости и ненужности создает иллюзию, что их реально нет. Это когда вам пять лет, вы бегает по квартире, мама с работы не пришла, а уже начинает темнеть, и вы начинаете дергаться. Вот ровно то же самое ощущение. Вам кажется, что их действительно нет, и никогда больше не будет. Об одиночестве я должен сказать еще два слова. 99 % считают, что одиночество – это отсутствие людей вокруг. Телефон молчит, нет друзей, нет близкого человека и так далее. На самом деле, одиночество – вообще из другой сферы. Это когда вы себе неинтересны. Вам с собой скучно, говорить не о чем, ходить некуда. Вы даже, чтобы выйти в кино или ресторан, должны иметь подругу. Потому что одна вы просто можете повеситься по дороге. Надо, чтобы все время что-то меня развлекало, короче говоря. Это у детей диагностируется. Один ребенок дома сидит спокойно три часа в комнате, а другой все время бегает за мамой. Ему неинтересно с собой. Здесь вы на это должны обратить внимание, эту проблему надо решать. Когда вы такой человек, то у вас не то что мужчин, у вас вообще никого нет. Потому что у вас нет самой себя. Дело в том, что когда вы себе не нравитесь и когда вам скучно с собой, то другие люди это чувствуют. Это транслируется, поэтому вас начинают избегать.

Расскажу конкретный случай. Много лет назад я решил зарабатывать деньги спид-дейтингом. Заходят мальчики-девочки, садятся, им дается 3-5 минут на какую-то тему, звенит какой-нибудь колокольчик, они пересаживаются, и вот так за вечер человек 200. Я нашел человека, который будет этим заниматься. Мы с ним пошли в этот спид-дейтинг и прошли всю эту процедуру. Есть вот эти вот умирающие русалки нереальной красоты, которые с трудом разговаривают, никому не нужны. И вдруг садятся такие зажигалки – не очень красивые, и берут тебя просто за яйца. Говорят: «Ребят, а что, поехали на лыжах покатаемся?» И за ними потом реально стоит очередь. Эти, которые красивые, которые снизошли до этой помойки, уходят одни. Мужчины у нас тоже, как вы понимаете, большой подвижностью не отличаются. Потому что в одной братской могиле с этими красивыми лежали, они тоже говорить не хотят. Мужчины еще и избалованные, они вообще сильно не напрягаются. Те, кто всем понравились, в них есть жизнь.

Скажу еще очень важную вещь. Надо многим менять либидо. У нас, может быть, будет лекция на эту тему вообще другая, но здесь два слова хочу сказать. Вы должны всегда четко брать себе за правило: какие бы ни были мужчины, как бы вы прям ни убивались без них, любое неправильное движение с их стороны – одно предупреждение и до свидания. Сначала будет тяжело, будет желание лечь и умереть, звонить, свернуться калачиком перед входной дверью, но вы должны заставить себя. Многие спрашивают, чем здоровые отношения от нездоровых отличаются: вот этим они отличаются. Если, кроме счастья, удовольствия, радости, мужчина что-то еще в дом заносит, до свидания. Но так не надо так сразу резко, как я это говорю, вы сначала скажете: «Старик, мне это не нравится». Ну, я не знаю что. Что он ведет себя не так, что звонит, то не звонит, изменяет, я не знаю, сами додумайте, что вам не нравится, ладно? И вы ему об этом сказали один раз. Это не угроза, это не шантаж, это не манипуляция, это на самом деле, правда. Человек вас не услышал, и вы расстались. Первое время вы будете говорить: «Михаил – сволочь. Теперь я одна. Пошел уже второй год, а это хоть что-то, и вообще что он такого сделал?». Я вот что скажу, это в разы повысит ваш шанс выйти замуж. Потому что у мужчин была мама, и, когда они вели себя плохо, она не рыдала в углу. Она брала ремень и давала им по жопе. Поэтому мужчины не очень понимают вот эту женщину, которая ноет, что ей что-то не так и обидно все. Та, которая говорит: «Я тебя один раз предупредила, и это все. Больше я к этой теме даже возвращаться не буду», вот таких реально любят. Никогда ни от кого ничего не надо терпеть. Вы должны сразу заканчивать с теми отношения, которые заставляют вас страдать и переживать.