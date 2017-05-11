Выставка Маноло Бланика в Эрмитаже, китайские мотивы и «Женитьба Фигаро» в Михайловском, а также премьера фильма «Большой» в кинотеатрах – как провести выходные трехдневной рабочей недели.
Уикенд в Петербурге с 11 по 14 мая
11, 12, 14 мая
Михайловский театр
Спектакль «Моцарт. Свадьба. Фигаро»
Солист и режиссер московского театра «Геликон-опера» Вячеслава Стародубцев поставил в Михайловском свою версию классической оперы Моцарта. В работе над постановкой он вдохновлялся модной в европейском искусстве конца XVIII века стилистикой шинуазри. Это ответвление рококо, навеянное искусством средневекового Китая. Совместно с художниками-постановщиками Жанной Усачевой и Петром Окуневым режиссер решил поместить персонажей оперы в обстановку богатого дома, где модное увлечение «китайскими штучками» влияет не только на интерьеры, но и на правила жизни.
Солист и режиссер московского театра «Геликон-опера» Вячеслава Стародубцев поставил в Михайловском свою версию классической оперы Моцарта. В работе над постановкой он вдохновлялся модной в европейском искусстве конца XVIII века стилистикой шинуазри. Это ответвление рококо, навеянное искусством средневекового Китая. Совместно с художниками-постановщиками Жанной Усачевой и Петром Окуневым режиссер решил поместить персонажей оперы в обстановку богатого дома, где модное увлечение «китайскими штучками» влияет не только на интерьеры, но и на правила жизни.
11-27 мая-июля
Главный штаб
Выставка Маноло Бланика
На выставку-ретроспективу «Обувь как искусство», которая стартует 11 мая в Главном штабе Эрмитажа, 74-летний дизайнер Маноло Бланик лично привез учебник по живописи и архитектуре, составленный из двухсот туфель мечты. Пропускать экспозицию настоятельно не рекомендуется.
На выставку-ретроспективу «Обувь как искусство», которая стартует 11 мая в Главном штабе Эрмитажа, 74-летний дизайнер Маноло Бланик лично привез учебник по живописи и архитектуре, составленный из двухсот туфель мечты. Пропускать экспозицию настоятельно не рекомендуется.
с 11 мая
Фильм «Меч короля Артура»
Брутальное фэнтези всех оттенков серого с Чарли Ханнэмом и Джудом Лоу Гай Риччи готовил с настоящим размахом – специально для съемок был возведен 60-метровый мост в Камелот, по которому каждый день проносились десятки конных всадников в тяжелых доспехах. Молодой повеса Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Достав из камня волшебный меч Экскалибур, юноша кардинально меняется — возглавляет протестное движение за свержение тирана Вортигерна, убившего его родителей и захватившего трон.
Брутальное фэнтези всех оттенков серого с Чарли Ханнэмом и Джудом Лоу Гай Риччи готовил с настоящим размахом – специально для съемок был возведен 60-метровый мост в Камелот, по которому каждый день проносились десятки конных всадников в тяжелых доспехах. Молодой повеса Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Достав из камня волшебный меч Экскалибур, юноша кардинально меняется — возглавляет протестное движение за свержение тирана Вортигерна, убившего его родителей и захватившего трон.
с 11 мая
Фильм «Прочь»
Комик Джорждан Пил решил снять хоррор о межрасовых отношениях, неожиданно ставший кассовой сенсацией в США. Учтя коммерческий потенциал фильма, наши кинопрокатчики тоже решили рискнуть. Чернокожий молодой человек едет знакомиться с родителями своей девушки – белой костью из элитного общества. Но представление маме и папе оказывается лишь поводом для его приезда в уединенный загородный дом.
Комик Джорждан Пил решил снять хоррор о межрасовых отношениях, неожиданно ставший кассовой сенсацией в США. Учтя коммерческий потенциал фильма, наши кинопрокатчики тоже решили рискнуть. Чернокожий молодой человек едет знакомиться с родителями своей девушки – белой костью из элитного общества. Но представление маме и папе оказывается лишь поводом для его приезда в уединенный загородный дом.
с 11 мая
Фильм «Большой»
Мечты Валерия Тодоровского заглянуть в балетный мир, ставшие кинокартиной. Девочка из провинции Юля (в детстве — Екатерина Самуйлина, потом — Маргарита Симонова), эдакий Билли Эллиот, приезжает в балетный интернат и попадает под опеку Белецкой, великой отставной балерины (Алиса Бруновна Фрейндлих). Через тернии, боль, свое раздолбайство и кордебалет она движется к великой цели: станцевать Одетту на сцене Большого театра. На ее пути соперницы, но кислота в лицо и стекло в пуантах — слишком банально для Тодоровского.
Мечты Валерия Тодоровского заглянуть в балетный мир, ставшие кинокартиной. Девочка из провинции Юля (в детстве — Екатерина Самуйлина, потом — Маргарита Симонова), эдакий Билли Эллиот, приезжает в балетный интернат и попадает под опеку Белецкой, великой отставной балерины (Алиса Бруновна Фрейндлих). Через тернии, боль, свое раздолбайство и кордебалет она движется к великой цели: станцевать Одетту на сцене Большого театра. На ее пути соперницы, но кислота в лицо и стекло в пуантах — слишком банально для Тодоровского.
с 11 мая
Фильм «Я и ты»
Камерная драмеди о любви и прощении, разыгранная Катрин Денев на пару с Катрин Фо. Премьера картины прошла на Берлинском кинофестивале. Мачеха Клер, сбежавшая 30 лет назад, внезапно возвращается. Размеренная жизнь уездной врача превращается в хаос, а детские обиды не дают разумно действовать.
Камерная драмеди о любви и прощении, разыгранная Катрин Денев на пару с Катрин Фо. Премьера картины прошла на Берлинском кинофестивале. Мачеха Клер, сбежавшая 30 лет назад, внезапно возвращается. Размеренная жизнь уездной врача превращается в хаос, а детские обиды не дают разумно действовать.
с 11 мая
Фильм «Киллер поневоле»
Незатейливая французская комедия положений с Роменом Дюрисом в главной роли. Просидев три года без работы, Жак соглашается убить жену своего знакомого. После удачного дебюта, он решает стать профессиональным киллером. Чему мешают новые отношения – девушка Жака работает в полиции.
Незатейливая французская комедия положений с Роменом Дюрисом в главной роли. Просидев три года без работы, Жак соглашается убить жену своего знакомого. После удачного дебюта, он решает стать профессиональным киллером. Чему мешают новые отношения – девушка Жака работает в полиции.
с 11 мая
19:30
Новая Голландия
Показ фильма «Золото, серебро, проклятье»
В рамках спецпрограммы Новой Голландии кинокритик Василий Корецкий покажет филиппинскую картину «Золото, серебро, проклятье» режиссера Пеке Галлага. Это монументальная сага, сравнимая с «Унесенными ветром» и «Войной и миром», пристальный и радикальный взгляд на историю филиппинской семьи, национализма и Второй мировой, которая в фильме выглядит как гражданская. Вход свободный по регистрации.
В рамках спецпрограммы Новой Голландии кинокритик Василий Корецкий покажет филиппинскую картину «Золото, серебро, проклятье» режиссера Пеке Галлага. Это монументальная сага, сравнимая с «Унесенными ветром» и «Войной и миром», пристальный и радикальный взгляд на историю филиппинской семьи, национализма и Второй мировой, которая в фильме выглядит как гражданская. Вход свободный по регистрации.
11 мая
20:00
Social Club
«Москва-Петушки. Чтение запоем»
В день памяти Венедикта Ерофеева в Social Club будут читать отрывки из его поэмы в прозе «Москва-Петушки» и выпивать вместе с актерами Григорием Чабаном, Александром Машановым и Геннадием Смирновым (которые будут пить прямо на сцене). В меню, ожидаемо, свежий «ханаамский бальзам», «cлеза комсомолки» с лавандой и зубным бальзамом и «cучий потрох» — «напиток, затмевающий все». Вход свободный.
В день памяти Венедикта Ерофеева в Social Club будут читать отрывки из его поэмы в прозе «Москва-Петушки» и выпивать вместе с актерами Григорием Чабаном, Александром Машановым и Геннадием Смирновым (которые будут пить прямо на сцене). В меню, ожидаемо, свежий «ханаамский бальзам», «cлеза комсомолки» с лавандой и зубным бальзамом и «cучий потрох» — «напиток, затмевающий все». Вход свободный.
12 мая
20:00
ДК им. Ленсовета
Концерт Дживана Гаспаряна
Гаспарян – самый известный солист дудука, которого называют хранителем музыкального наследия армянского народа. Более того, весь мир знает дудук, потому что на нем играет дядя Дживан. На сцене ДК им. Ленсовета музыкант отметит свой 70-летний юбилей.
Гаспарян – самый известный солист дудука, которого называют хранителем музыкального наследия армянского народа. Более того, весь мир знает дудук, потому что на нем играет дядя Дживан. На сцене ДК им. Ленсовета музыкант отметит свой 70-летний юбилей.
12 мая
21:00
киноцентр «Родина»
Спецпоказ фильма «Одинокий мужчина»
Режиссерский дебют Тома Форда снова на больших экранах. Хотя то, что кино для него осознанный и, вероятно, болезненный выбор, знаменитый кутюрье доказал все же во второй своей картине («Под покровом ночи»), первый фильм не лишен фирменного изящества и искренней тоски по настоящей любви в мире всепоглощающего притворства и фальши.
Режиссерский дебют Тома Форда снова на больших экранах. Хотя то, что кино для него осознанный и, вероятно, болезненный выбор, знаменитый кутюрье доказал все же во второй своей картине («Под покровом ночи»), первый фильм не лишен фирменного изящества и искренней тоски по настоящей любви в мире всепоглощающего притворства и фальши.
13 мая
12:00
Музей стрит-арта
Открытие сезона в Музее стрит-арта
Старт сезона в Музее стрит-арта назначен на 13 мая. Темой нового сезона станет революция, а для выставки-открытия выбрали название «Праздник к нам приходит». Экспозицию курируют директор Музея стрит-арта Андрей Зайцев и руководитель берлинского проекта Urban Nation Яша Янг. Под руководством тандема более 50 художников из 11 стран представили свои манифесты. В рамках выставки также запланировано два специальных проекта: художник Николай Super представит граффити-стену «Поколения», которая расскажет о развитии субкультуры со времен СССР, а медиахудожник Максим Свищеев будет курировать медиа-арт и саунд-арт проект на верхних этажах пространства Котельной. В день открытия на площадке пройдут кураторские экскурсии, public talk с участием Александра Секацкого, театрализованные перфомансы и мастер-классы. Подробная программа здесь.
Старт сезона в Музее стрит-арта назначен на 13 мая. Темой нового сезона станет революция, а для выставки-открытия выбрали название «Праздник к нам приходит». Экспозицию курируют директор Музея стрит-арта Андрей Зайцев и руководитель берлинского проекта Urban Nation Яша Янг. Под руководством тандема более 50 художников из 11 стран представили свои манифесты. В рамках выставки также запланировано два специальных проекта: художник Николай Super представит граффити-стену «Поколения», которая расскажет о развитии субкультуры со времен СССР, а медиахудожник Максим Свищеев будет курировать медиа-арт и саунд-арт проект на верхних этажах пространства Котельной. В день открытия на площадке пройдут кураторские экскурсии, public talk с участием Александра Секацкого, театрализованные перфомансы и мастер-классы. Подробная программа здесь.
13-14 мая
12:00
Новая Голландия
Детский мастер-класс: «Начало. Петербург»
В первый день работы в новом сезоне творческой мануфактуры «П.Т.Х.» на Новой Голландии участники мастер-класса нарисуют декорации для улиц Петербурга, а во второй – создадут литературных героев, связанных с этими улицами, и снимут о них мультфильм. Мастер-класс рассчитан на детей в возрасте от 7 до 11 лет. Вход свободный по регистрации.
В первый день работы в новом сезоне творческой мануфактуры «П.Т.Х.» на Новой Голландии участники мастер-класса нарисуют декорации для улиц Петербурга, а во второй – создадут литературных героев, связанных с этими улицами, и снимут о них мультфильм. Мастер-класс рассчитан на детей в возрасте от 7 до 11 лет. Вход свободный по регистрации.
13 мая
20:00
Эрарта
Коцерт The Retuses
На весеннем концерте в Петербурге Михаил Родионов представит в Эрарте программу из наиболее значимых песен, а также композиции из нового альбома, релиз которого запланирован на конец 2017 года.
На весеннем концерте в Петербурге Михаил Родионов представит в Эрарте программу из наиболее значимых песен, а также композиции из нового альбома, релиз которого запланирован на конец 2017 года.
13 мая
23:00
Kuznya
Вечеринка с Krossfingers
В Kuznya в субботу выступит украинский дуэт Krossfingers. Их одноименный сайт — кладезь для меломанов всех жанров. Начавшийся как персональный блог двух диджеев он быстро вырос в международный ресурс с постоянными рубриками. Свой безупречный музыкальный вкус киевлянин Саша Тессио и одессит Артем Икра продемонстрируют петербуржцам.
В Kuznya в субботу выступит украинский дуэт Krossfingers. Их одноименный сайт — кладезь для меломанов всех жанров. Начавшийся как персональный блог двух диджеев он быстро вырос в международный ресурс с постоянными рубриками. Свой безупречный музыкальный вкус киевлянин Саша Тессио и одессит Артем Икра продемонстрируют петербуржцам.
13 мая
23:55
Mosaique
Вечеринка Pulse
В клубе Mosaique 13 мая выступит легендарный немецкий диджей, куратор, основатель собственного лейбла Die Orakel и резидент франкфуртского клуба “Robert Johnson” – Oliver Hafenbauer.
В клубе Mosaique 13 мая выступит легендарный немецкий диджей, куратор, основатель собственного лейбла Die Orakel и резидент франкфуртского клуба “Robert Johnson” – Oliver Hafenbauer.
13 мая
23:59
Stackenschneider
Вечеринка Low Cost by Roots United
Команда, ответственная за Present Perfect Festival и вечеринки OFF, номинанты нашей премии «Топ-50», этого года соберут резидентов и друзей на двух танцполах клуба Stackenschneider. В программе – два лайва от артистов лейбла Nocow и Kausto, cет Александры Захаренко aka Perila, вернувшейся в Петербург после двухлетнего резиденства на Berlin Community Radio, а также выступления Shutta, Hoopa, Kalivas и Eostra.
Команда, ответственная за Present Perfect Festival и вечеринки OFF, номинанты нашей премии «Топ-50», этого года соберут резидентов и друзей на двух танцполах клуба Stackenschneider. В программе – два лайва от артистов лейбла Nocow и Kausto, cет Александры Захаренко aka Perila, вернувшейся в Петербург после двухлетнего резиденства на Berlin Community Radio, а также выступления Shutta, Hoopa, Kalivas и Eostra.
14 мая
13:00
Новая сцена Александринского театра
Второй фестиваль «Балабановские чтения»
На Новой сцене Александринского театра 14 мая пройдет вторая научная конференция, посвященная Алексею Балабанову. Сквозная тема фестиваля — «рубеж». Среди участников конференции Ян Левченко, Нил Янг, Василий Степанов. Начало в 13.00. Вход свободный по регистрации.
На Новой сцене Александринского театра 14 мая пройдет вторая научная конференция, посвященная Алексею Балабанову. Сквозная тема фестиваля — «рубеж». Среди участников конференции Ян Левченко, Нил Янг, Василий Степанов. Начало в 13.00. Вход свободный по регистрации.
14 мая
20:00
крыша Hi-Hat
Открытие фестиваля Roof Music Fest
14 мая в Петербурге откроется фестиваль концертов под открытым небом Roof Music Fest. На крыше Hi-Hat в этот день выступит «Дунаевский Orchestra»: семь человек на сцене, профессиональные музыканты и нотка театральности — все, за что мы ценим петербургскую группу.
14 мая в Петербурге откроется фестиваль концертов под открытым небом Roof Music Fest. На крыше Hi-Hat в этот день выступит «Дунаевский Orchestra»: семь человек на сцене, профессиональные музыканты и нотка театральности — все, за что мы ценим петербургскую группу.
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