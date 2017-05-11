12 мая 21:00 киноцентр «Родина»

Спецпоказ фильма «Одинокий мужчина»



Режиссерский дебют Тома Форда снова на больших экранах. Хотя то, что кино для него осознанный и, вероятно, болезненный выбор, знаменитый кутюрье доказал все же во второй своей картине («Под покровом ночи»), первый фильм не лишен фирменного изящества и искренней тоски по настоящей любви в мире всепоглощающего притворства и фальши.