Месяц назад, 3 апреля, в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 смертник совершил взрыв. Кто стоит за терактом, почему среди фигурантов дела один сотрудник метрополитена, а главное — изменилась ли безопасность подземки?
Теракт в метро Петербурга. Месяц спустя
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Станция метро «Технологический институт»
Что известно о смертнике?
Акбаржон (или Акбар) приехал в Петербург в 2011 году из Оша на юг Киргизии. Перед отъездом Джалилов-младший получил российское гражданство. До марта 2017 года работал на кухне в кафе «Суши-Вок» во Всеволожске. Последние пару месяцев Джалилов проживал на Гражданском проспекте, 110. Соседи отмечают, что он был очень тихим и вежливым, жил один. Страница в «Одноклассниках» последний раз была онлайн в октябре 2014 года, одна страница «ВК» обновлялась в мае 2014-го, другая – в октябре 2015-го. Известно, что Джалилов прибыл в Турцию в ноябре 2015 года и находился там 13 месяцев, до декабря следующего года. В декабре 2016 года предполагаемый террорист превысил сроки пребывания — его депортировали с занесением в черный список и запретом посещать страну в течение пяти лет. Подробнее о биографии Акбаржона Джалилова.
Кого еще обвиняют?
5 апреля в жилом доме 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту полиция штурмом взяла квартиру с шестью подозреваемыми в причастности к теракту. Следственный комитет отмечает, что они базировались в Петербурге с ноября 2015 года, и вербовали выходцев из республик Средней Азии. Группа вовлекала их в деятельность запрещенных в РФ террористических организаций: «Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство». Под стражу поместили еще двух предполагаемых сообщников Джалилова в Москве. Один из них гражданин Таджикистана Содик Ортиков, с которым Джалилов связывался перед терактом. Наконец, 17 и 18 марта были задержаны братья Аброр и Акрам Азимовы из Киргизии — соответствующие видеозаписи опубликовало ФСБ. Мать подозреваемых уверяет, что это постановка.
Кто взял ответственность за теракт?
Группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида», 25 апреля заявила о своей причастности к теракту в метро в Санкт-Петербурге. Эту информация опубликовала мониторинговая группа SITE Intelligence Group. Речь идет о группировке «Батальон Имама Шамиля» — теракт был организован якобы по приказу лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири. Террористы сообщили, что нападение совершил Акбарджон Джалилов и потребовали вывода российских войск из Сирии. Как отмечают в SITE, организация пригрозила новыми атаками. Сведений о группировке «Катиба аль-Имам Шамиль» в Сети практически нет.
Есть ли вина сотрудников метрополитена?
По сведениям «Фонтанки», Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника метрополитена Константина Ипполитова. Ему вменяется халатность (293 УК РФ), по причине которой предполагаемый террорист-смертник смог войти на станцию «Академическая». Как стало известно следствию, Ипполитов нарушил инструкции службы контроля на метрополитене, и вместо заболевшего инспектора, оставил на станции двух стажеров. Они, в свою очередь, вообще не имели доступа к лучевому аппарату. Таким образом все пассажиры на станции «Академическая» могли беспрепятственно проходить на платформу.
Сколько всего жертв трагедии?
Сразу после взрыва сообщалось о 14 жертвах, включая самого террориста смертника. Затем 12 апреля, в клинике Военно-медицинской академии скончался 15-й пострадавший при теракте в петербургском метро. Спустя 9 дней, 21 апреля, в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась 56-летняя Наталья Митрофанова — об этом сообщила вице-губернатор Анна Митянина. Так, число жертв теракта возросло до 16 человек, включая террориста-смертника.
В стационарных отделениях больниц Петербурга остаются 13 человек, пострадавших во время теракта в метро, сообщила 2 мая в своем Twitter вице-губернатор Анна Митянина.
Стало ли метро безопаснее?
К тысяче участников из службы контроля на метрополитене (СКМ) до конца года добавят чуть более 500 человек, рассказал «Фонтанке» глава петербургской подземки Владимир Гарюгин. Новобранцы будут следить за показаниями металлодетекторов. За каждым прибором закрепят по 2 человека, оплату их труда заложат в стоимость жетона. Сейчас на HeadHunter можно найти объявление метрополитена о приеме на работу инспекторов по станциям, их зарплата от 40 тысяч рублей при 12-часовом сменном графике: выходит по 20,5 млн рублей ежемесячно – только на новобранцев, вычислила «Фонтанка».
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