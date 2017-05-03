Теракт в метро Петербурга. Месяц спустя

Сколько всего жертв трагедии?

Сразу после взрыва сообщалось о 14 жертвах, включая самого террориста смертника. Затем 12 апреля, в клинике Военно-медицинской академии скончался 15-й пострадавший при теракте в петербургском метро. Спустя 9 дней, 21 апреля, в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась 56-летняя Наталья Митрофанова — об этом сообщила вице-губернатор Анна Митянина. Так, число жертв теракта возросло до 16 человек, включая террориста-смертника.

В стационарных отделениях больниц Петербурга остаются 13 человек, пострадавших во время теракта в метро, сообщила 2 мая в своем Twitter вице-губернатор Анна Митянина.