К началу туристического сезона авторы выпустят ««Неформальный словарь петербуржца» : в него войдут понятия «бадлонить», «думничать», «парадить» и другие местные неологизмы. Книга включит в себя 57 новых слова с иллюстрациями о героях «Поребрик-сити». Мы публикуем главные находки.
«Белоночить и «корюшить»: к выходу готовится «Неформальный словарь петербуржца»
Известно, что слова «милонить», «аршавить», «шнурить» и «кержаковить» в последний момент исключили из печатной версии словаря, чтобы избежать возможных юридических проблем. Но неопубликованные неологизмы появятся на футболках и другой сувенирной продукции.
Над оформлением работала художница Виктория Самсонова, а сам проект запустил Максим Володин — книга выросла из его поста в Facebook, в котором он предложил пользователям составить словарь петербургских неологизмов.
Добавим, что ранее Виктория Самсонова нарисовала календарь «Говори как петербуржец», в который вошли 15 слов.
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