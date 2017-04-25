«Белоночить и «корюшить»: к выходу готовится «Неформальный словарь петербуржца»

Над оформлением работала художница Виктория Самсонова, а сам проект запустил Максим Володин — книга выросла из его поста в Facebook, в котором он предложил пользователям составить словарь петербургских неологизмов.

Добавим, что ранее Виктория Самсонова нарисовала календарь «Говори как петербуржец», в который вошли 15 слов.