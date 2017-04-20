Мединский заявил, что претензии к «Матильде» — это «вакханалия демократии»

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что претензии к фильму «Матильда» Алексея Учителя – это «вакханалия демократии», так как невозможно судить о картине, которую еще никто не видел.

«Это вакханалия демократии. Как можно судить фильм, которого еще никто не видел?» – заявил Мединский.

Ранее депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала о получении ответа экспертов по «Матильде» и направлении этой отрицательной оценки в Генпрокуратуру. Как отмечала Поклонская, комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме образ не соответствует образу канонизированного Русской православной церковью императора Николая II.

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин 19 апреля обратился в комиссию по вопросам депутатской этики Госдумы ФС РФ с просьбой проверить действия депутата Госдумы Натальи Поклонской на предмет их «пагубного влияния» на творческий процесс. Добрынин просит провести проверку действий депутата Поклонской в отношении режиссера и других создателей фильма «Матильда» и в случае подтверждения указанных в жалобе фактов «принять меры, предусмотренные Положением о комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики».

Учитель назвал претензии Поклонской к фильму «Матильда», еще не вышедшему на экран, «бесполезной дискуссией».

По материалам «Фонтанки.ру»