Здесь можно прочитать о том, как некий скульптор и продюсер выдают за свое произведение почти один в один скопированный проект памятника, созданный нами больше пяти лет назад по просьбе близких Цоя по мотивам фильма Рашида Нугманова «Игла». Наш проект находится в открытом доступе. Был документально оформлен и неоднократно тиражировался в СМИ. Эскизы публиковались в прессе и в книге Виталия Калгина "Виктор Цой - последний герой современного мифа". От того-то и удивительно поведение подозрительно похожее на плагиат.

Первоначально памятник, задуманный Doping-Pong, должен был быть установлен в Элисте при поддержке Кирсана Илюмжинова. Был проделан предварительный этап работ: первые этюды и доработанные версии. Но добиться 100% гарантии бесперебойной работы вечного огня от местной техслужбы не удалось. Ставить памятник своему соотечественнику "без огонька" мне было не интересно.

Проект я показывал Рашиду, Наталье Разлоговой, рассказывал о нем и Георгию Гурьянову. В планах было всех этих людей собрать вместе с Сашей, сыном Виктора, вместе на открытии. Но раз технического решения не нашли, то проект я положил в стол.

И вот всплыла некая группа людей, которые дословно цитируют пресс-релиз памятника Виктору от Doping-Pong: даже про то, что Цой «даст прикурить».

Господин Асенов изготовил макет памятника Виктору Цою и якобы собирается установить его полноценную версию в Казахстане. По крайней мере, так он говорит. Новость бы прошла незамеченной, если бы не заявление, что памятник — по мотивам фильма "Игла" и с "вечно горящей зажигалкой в руке".

Я связался с казахстанским актером и продюсером Асеновым, но конструктивного ответа от него не получил. Только набор слов о том, что какая разница, кто автор, и что вообще — это давно его идея! Но если что, он не против — ставьте где угодно такой же.

Тут же поинтересовавшись у Нугманова, в курсе ли он, я, получив отрицательный ответ, сообщил об этой новости Наталье Разлоговой и также узнал о том, что никто ее не информировал о казахстанском проекте.

Итак, проект авторства Doping-Pong был без спроса скопирован казахстанским продюсером вместе с белорусским скульптором Кирьяновым, который сделал модель скульптуры Цоя, правда, пока без горящей зажигалки. Она была только заявлена. Цель этого предприятия — установить памятник в человеческий рост в центре Алма-Аты.

В анонсе мероприятия напрямую цитировалось описание памятника Цою от Doping-Pong: и о то, что это "кадр фильма "Игла", и что "Зажигалка в руке, станет вечным огнем, чтобы все желающие, могли прикурить у Цоя" и т.д. В статье практически дословно повторяются фразы из пресс-релиза Doping-Pong пятилетней давности про то, что памятник должен стать примером современной уличной скульптуры и любимым местом паломничества поклонников Виктора, и настоящим городским аттракционом.

Асенов заявил, что уже находится в поисках места для своей, якобы, скульптуры. Это удивительно, так как установка данной скульптуры невозможна без согласования ее как со мной, автором, так и с номинальным соавтором - Рашидом Нугмановым.

Пока мое общение с продюсером Асеновым свелось к одному вопросу:

Уважаемый Арман, существуют ли где-то статьи 2010 года, где Вы об этой "своей" идее рассказали? Или семь лет она хранилась в тайне? Мы не скрывали свою и публично ее демонстрировали. Но может быть, у Вас есть документ, датированный 2010 годом, с описанием и эскизами памятника? Что-то, что действительно может подтвердить Ваши слова и охраняться авторским правом. Или Вы считаете, что можно взять любой понравившийся киносценарий, подписать своим именем и снять фильм?

На что я получил четкий ответ: "Ранних эскизов нет"

Все. Арман не первый, кто предложил проект данного памятника, он не первый, кто опубликовал его описание в СМИ, но он оказался первым, кто вдруг анонсировал его установку . При этом, не связавшись с его авторами и членами семьи Виктора. В этом и есть суть конфликта. Если он признает авторские права за создателем проекта, то нет никаких проблем, и мы с удовольствием с ним, как с продюсером, поработаем. Опять же при условии, что Нугманов и близкие Цоя будут согласны.

Если проект будет другой, не скопированный у нас, тоже нет никаких проблем. Любой человек имеет право ставить памятник своему кумиру. На мотоцикле, с гитарой, да хоть в позе каратиста! Такого проекта я не делал пять лет назад. Но если это будет прямой плагиат с вечным огнем, внедренным в зажигалку, и ростовая скульптура Цоя без пьедестала, то есть ровно то, что было описано задолго до появления новости из Алма-Аты, - нам придется обратиться к юристам.

P.S. Кстати, насчет зарубежных разбирательств по авторским правам опыт у Doping-Pong уже есть.

Великолепно себя повела компания "Связной" в Белоруссии. Став жертвой недобросовестного дизайнера, они запустили в метро Минска рекламную кампанию с картиной "Салют". Я связался напрямую с представителями компании и был внимательно выслушан. Далее мы быстро прояснили ситуацию с допущенным нарушением моих авторских прав. Не понадобилось даже вступления в это дело адвокатов. Европейский и цивилизованный подход к решению подобных вопросов продемонстрировали начальник юридического отдела Николай Толкачёв и Генеральный директор «Связной БЕЛ» Игорь Григорьевич Быков. Приятно было общаться с вежливыми и образованными бизнесменами.

В Санкт-Петербурге недавно случилась неприятная история с картиной "Салют". На мероприятии, устроенном при поддержке районной администрации, вся рекламная продукция вышла с нашей картиной. Юристы связались с фирмой субподрядчика. Все разъяснилось в течение переговоров. Разобрались в досудебном порядке. Все пошли друг другу навстречу. Но такое происходит не всегда.

В российских регионах пока царит первобытный хаос с авторскими правами. Однако Казахстан - это отдельное государство с высоким уровнем культуры и юридической в том числе, и такое поведение в этой стране недопустимо.

Дмитрий Мишенин, создатель арт-группы Doping-Pong,

www.dopingpong.info

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