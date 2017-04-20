Об образовании

Я вхожу в президентский Совет по науке и образованию, где разрабатывают большой документ — стратегию развития этой сферы. Там, в этом труде, постоянно появляется слово междисциплинарность. Готовить междисциплинарных людей достаточно сложно. Факультет свободных наук и искусств в Санкт-Петербургском государственном университете, в котором я и работаю, как раз является примером той самой междисциплинарности. Несмотря на то, что я сторонница нашей традиционной системы образования, факультет действительно хорош: у нас музыка, кино, театр, математика и все остальные направления изучаются вместе.

Представьте, ребенку в 16 лет нужно делать выбор: решить, кем он хочет стать. Понятно, что, когда у него вся семья химики, и он с детства переливает вещества из пробирки в пробирку, он, конечно же, пойдет по стопам родителей. А обычные дети должны принимать решение тогда, когда оно не может быть принято.

Либеральная система образования дает им шанс побыть в разных ипостасях. Конечно, у этого есть свои опасности. Очень не хочется выпускать дилетантов, которые знают многое на поверхностном уровне, а в итоге не могут ничего. Тем не менее, пока этот принцип показывает свои успехи. Мозг нужно учить всему, развивать, и этому способствует система образования в Смольном.

О Эйнштейне и ответственности за знание

В последнее время я очень много читаю дневники Эйнштейна. Он писал: «Я не знаю, каким оружием будут пользоваться в третьей мировой войне, но в четвертой будут пользоваться палками и камнями», — и сейчас мы очень близки к этому.

Образование начинает приобретать первостепенное значение, потому что остальное за нас сделает суперкомпьютер. Если у нас не будет четкой ответственности за мир, в котором мы оказались и за нашу цивилизацию, то всё это может очень быстро закончится. Цивилизации просто не станет.