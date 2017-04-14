10 невероятных винтовых лестниц в домах и особняках старого Петербурга

Доходный дом Ш. З. Иоффа

1913-1914 года

архитектор: Лишневский Александр Львович

История дома в том виде, к которому мы привыкли, берет своего начало в 1913 году, когда богатый комиссионер и торговец антиквариатом и мебелью Ш. З. Иоффе приобретает трехэтажный дом купцов Лапиных. В новом здании, очевидно, ориентированном на обеспеченных людей, всего две квартиры на один этаж, а нижний занимают магазины.

Фронтоны эркеров украшены рельефной лепкой, а арочные окна третьего этажа — пилястрами, на которых установлены фигуры кариатид. Кстати, кариатидами украшено все здание по периметру, правда, они настолько небольшие, что это не сразу заметно. В то же время на фасаде их установлено четыре десятка. Форму дома часто сравнивают с утюгом, потому что она образует один из углов так называемого перекрестка «Пять углов».