Блогер, мобильный фотограф и знаток неформальных мест в Петербурге Влад Карпюк @vladislavkarpyuk специально для нашего сайта составил рейтинг и сфотографировал самые примечательные лестницы в сохранившихся домах Петербурга.
10 невероятных винтовых лестниц в домах и особняках старого Петербурга
Доходный дом Ш. З. Иоффа
1913-1914 года
архитектор: Лишневский Александр Львович
История дома в том виде, к которому мы привыкли, берет своего начало в 1913 году, когда богатый комиссионер и торговец антиквариатом и мебелью Ш. З. Иоффе приобретает трехэтажный дом купцов Лапиных. В новом здании, очевидно, ориентированном на обеспеченных людей, всего две квартиры на один этаж, а нижний занимают магазины.
Фронтоны эркеров украшены рельефной лепкой, а арочные окна третьего этажа — пилястрами, на которых установлены фигуры кариатид. Кстати, кариатидами украшено все здание по периметру, правда, они настолько небольшие, что это не сразу заметно. В то же время на фасаде их установлено четыре десятка. Форму дома часто сравнивают с утюгом, потому что она образует один из углов так называемого перекрестка «Пять углов».
Доходный дом Елисеевых
1891-1892 года
Архитектор: Барановский Гавриил Васильевич
Дом по проекту архитектора Гавриила Барановского был построен по заказу одной из богатейших купеческих семей России. По своему декоративному убранству лестница нисколько не уступает пышно оформленному фасаду. Лестница украшена массивной лепниной, резной балюстрадой и оранжевыми витражами. Исключительная по оригинальности спиральная лестница, опоясывая круглую шахту лифта, объединяет площадки центрального и дворового корпусов.
Особняк на набережной Канала Грибоедова
1788-1790 года
архитектор: Соколов Егор Тимофеевич
Сам участок, на котором расположен этот дом, еще в начале XIX в. принадлежал архитектору Егору Соколову. В 1808-м за два года по проекту владельца был построен двухэтажный особняк с мезонином, завершенный треугольным фронтоном, а внешняя сторона первого этажа была облицована камнями. Спустя сорок лет здание меняется уже благодаря архитектору Августу Пуаро, помощнику архитектора при построении Исаакиевского собора. Август Антонович надстроил боковые части дома Егора Соколова до третьего этажа, завершив их лучковыми фронтонами. Именно в таком виде дом сохранился и до наших дней.
Доходный дом Станового
1908-1909 года
Архитектор: Дмитрий Крыжановский
Здание в стиле модерн на Мытнинской улице было построено в 1909 году по проекту архитектора Дмитрия Крыжановского и считается одним из лучших образцов жанра, правда, находится в весьма плачевном состоянии. Сейчас сложно представить, но изначально дом, в котором сочетаются как скандинавский романтизм, так и неорусский стиль, с парадного фасада имели резные деревянные двери, на которых сидели пары небольших сов. Эту деталь удалось сохранить и в советское время и лихие «девяностые» , а вот после, к сожалению, нет. Так сейчас осталось только две совы, но сидят они на разных подъездах, да и очертания птиц уже едва различимы за слоями строительной краски.
Дом Розенштейна — Белогруда
1913-1915 года
Архитектор: А. Е. Белогруд (по проекту К. И. Розенштейна)
В 1909-1910 году после продления Большого проспекта до реки Карповки этот доходный дом отошел советскому архитектору Константину Розенштейну. Константин Исаевич привлек к работе архитектора и реставратора Андрея Белогруда — именно благодаря ему зданию в стиле историзм были добавлены элементы неоготики.
Здание в палладианском стиле имеет симметричные шестигранные башни, которые как бы доминируют над основным зданием. Есть некоторая асимметрия в окнах третьего и пятого этажей по отношению к другим этажам. Углы башен облицованы камнями, а на фасаде со стороны улицы Льва Толстого выступают два эркера. Фронтон украшен скульптурами работы В. Ф. Разумовского, два нижних этажа облицованы гранитом, а парадная лестница выполнены в виде овала. Здание особенно эффектно выглядит в вечернее время — с 2010 года на нем установлена вечерняя подсветка.
Доходный дом на пр. Римского-Корсакова, 61
1851-1855 года
Архитектор: Николай Павлович Гребенка
Это здание в 1851-1855 годах построил Николай Гребенка, архитектор, академик архитектуры, действительный статский советник и младший брат писателя Евгения Гребёнки. Когда в 1852 году Императорская Академия Художеств удостоила Николая Павловича звания академика архитектуры, он 15 лет оставался на службе в Правлении 1 Округа Путей сообщения и построил более 70 частных и городских зданий, как в Петербурге, так и за его пределами.
Доходный дом на проспекте Римского-Корсакова в стиле эклектика, оснащен двумя лестницами, помимо основной, винтовой, имеется еще и «черная», потайная лестница — она очень узкая, там умещается буквально один человек.
Фабрика шелковых изделий А. И. Ниссена
1872-1873 года
Архитекторы: И.С. Китнера и В.А. Шретера
На набережной Фонтанки располагалась фабрика шелковых изделий, ставшая затем доходным домом. Английский кирпич желтого оттенка, из которого выполнено здание — вызов общественности по тем временам: это был один из первых фасадов такого стиля в городе. Предприимчивый Ниссен трудился управляющим на фабрике купца Бинарда, но в 1834 году захотел свой бизнес — дело пошло в гору и в 1872-1873 года была построен его фабрика и доходный дом. Примечательно, что здание отметилось не только внешним новаторством, но и внутренним — впервые была осуществлена изоляция (смешали известковый раствор и битое стекло) флигеля, чтобы отделить фабрику и жилой дом.
Доходный дом Ратькова-Рожнова
1886-1888 года
Архитектор: Сюзор Павел Юльевич
Ольга Владимировна Ратькова-Рожнова (Серебрякова), жена генерал-майора Французского полка Михаила Аполлоновича Серебрякова, владела десятком зданий в Петербурге — для дома на Канале Грибоедова, 71 она стала последней владелицей. Строение занимает целый треугольный квартал, на его фасадах расположены прямоугольные эркеры, поддерживаемые поясными скульптурами атлантов, помимо основной лестницы, есть и «черная» (именно она изображена на фото).
Примечательно, что со стороны Столярного переулка там находился трактир купца Свиридова 'Der Spieler' (Игрок) — культовое место, где бывала творческая интеллигенция, а Тургенев и Достоевский обедали национальными блюдами, которые готовил немецкий повар-переселенец Карл Эрнстман. Разумеется, писатели бывали там задолго до постройки — дом, в котором был трактир, встроен в здание.
Немецкая евангелическая лютеранская церковь Святого Петра
1833-1838 года
Архитектор: Брюллов Александр Павлович
В 1727 году на месте церкви была пустынная территория — именно ее Пётр II подарил немецкой лютеранской общине. В 1730 году там построили кирпичную церковь с деревянной башенкой на полторы тысячи человек, через два года пристроили еще два здания для церковных служителей и школы.
К 1832 году здание обветшало и Александру Брюллову, брату того самого художника Карла, был доверен проект новой церкви. Летом 1833 года старое здание снесли и началась стройка, продлившаяся до 1838 года. Новое здание примерило романский стиль с поздним классицизмом, фасад венчают две высокие прямоугольные башни. В 1863 году в западной башне появились колокола, а в 1864-м церкви были пожертвованы 2 витража.
Церковь была закрыта с 1837 года из-за репрессий советской власти, там построили бассейн, изменив планировку и интерьер, что привело к уничтожению настенных росписей и появлению больших трещин в фасаде.
Доходный дом Кохендорферов
1835 год
Архитекторы: Карлес П. М., Габерцетель П. И.
Изначально в начале Казанской улице был трехэтажный дом с одноэтажным флигелем вдоль площади, который в 1830 г. перешел в от домовладелицы Ракеевой в собственность купца Бориса Ивановича Кохендорфера (Бернгард Кохендёрфер или Кохендорф). В сентябре 1846 года на два месяца сюда заехал Федор Достоевский — снимал две маленькие комнаты с мебелью и завершал работу над повестью «Господин Прохарчин». После национализации помимо жилых квартир в доме № 2 размещались различные учреждения от магазинов до Союза Журналистов. В 1990 году по проекту архитектора Никиты Явейна была произведена реконструкция дома, мансарда здания превратилась в полноценный этаж.
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