В Главном штабе откроется музей истории российской гвардии

Открытие музея истории российской гвардии состоится в Главном штабе Эрмитажа до конца 2017 года, сообщил 11 апреля журналистам заместитель директора музея Георгий Вилинбахов.

По словам председателя Геральдического совета при президенте РФ, коллекцию будущего музейного пространства составят экспонаты Эрмитажа, которые ранее можно было увидеть на выставках. «Наши коллекции, посвященные гвардии в XIX веке, давно позволяют открыть такой музей. Мы спокойно решили открывать экспозицию у нас. Сейчас это семь залов на третьем этаже Главного штаба, выходящих окнами на Дворцовую площадь. Французское искусство XIX века оттуда уже переезжает в другие помещения, эти залы начали приводить в порядок. Там нужен косметический ремонт, другая система сигнализации», – уточнил он.

При этом, по словам герольдмейстера, Эрмитаж «сохраняет слабую надежду договориться» с Министерством обороны о передаче музею здания бывшего штаба гвардейского корпуса на Дворцовой площади. "Это небольшое здание между Миллионной и Певческим проездом, где действительно можно достойно сделать такой музей. Причем Эрмитаж не претендует на само здание. Мы готовы к совместной работе, а здание может остаться на балансе Министерства обороны", – подчеркнул он.

Предварительную дату открытия музея в здании Главного штаба назначили на 2 сентября. «Но есть план-минимум, а есть план-максимум. Есть еще дежурная дата — 7 декабря, День святой Екатерины. Или 9 декабря, День святого Георгия, 13 декабря – День святого Андрея Первозванного. Мы найдем хороший день», – сказал Вилинбахов.

По материалам «Фонтанки.ру»