AdVita запустила продажу игрушечных копий петербургских домов
Благотворительный фонд AdVita и команда «Помогать легко» запустили социальный проект «Петербург в миниатюре».
Мастера лепят керамические копии петербургских домов и вручную их расписывают. Миниатюры можно собрать в коллекцию из улиц, проспектов и набережных города. Сейчас в продаже – маленькие домики с Миллионной улицы.
Стоимость одной фигурки – 550 рублей. Всю прибыль от продажи керамических изделий направят в фонд AdVita, который помогает людям, больным раком.
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