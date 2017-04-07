AdVita запустила продажу игрушечных копий петербургских домов

Благотворительный фонд AdVita и команда «Помогать легко» запустили социальный проект «Петербург в миниатюре».

Мастера лепят керамические копии петербургских домов и вручную их расписывают. Миниатюры можно собрать в коллекцию из улиц, проспектов и набережных города. Сейчас в продаже – маленькие домики с Миллионной улицы.